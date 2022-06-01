奪下奧運金牌的游泳好手約瑟林，正面臨新加坡男運動員都遭遇的兵役難題　

文：侯佩瑜

編按：本文的「我國」、「國人」意旨新加坡、新加坡人

新加坡奧運冠軍約瑟林（Schooling，也譯斯庫林）曾經是世界泳壇上一顆閃亮的超級巨星。

然而，在2021年的東京奧運會，他沒能捍衛金牌，國人非常失望，他自己也很失望。

在東奧會結束後，他的父親不幸因癌症過世，悲慟的他一度想要退出體壇。26歲的他也在今年1月入伍履行國民服務義務。

在本屆的東南亞運動會的游泳項目，約瑟林終於「重見」金牌，以2金1銅收官，但這卻是他在東運會囊獲最少獎牌的一次。

此前的五屆東運，他在2011年首次亮相就斬獲兩金一銀一銅；2013年6金、2015年9金，2017年6金，上屆（2019年）4金1銀。

約瑟林本屆只參加了四場比賽，還必須在服兵役和游泳訓練兩者間作出調適，能在本屆東運會還能取得個人一百公尺蝶泳締造5連霸紀錄，已經相當可圈可點。

有體育旁述員在其中一場比賽說了這麼一句：

約瑟林或許不再是世界冠軍，但他還是東南亞游得最快的選手。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 約瑟林在本屆東南亞運動會贏得男子100公尺蝶泳金牌。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 新加坡游泳好手約瑟林。

約瑟林日前接受《海峽時報》訪問，回答如何兼顧服役和游泳訓練時坦言：

「作為一名游泳選手，一方面必須滿足國人對你的期望，另一方面自己還有不得不做的事，如比賽訓練要求，還得騰出時間完成必須做的事項。卡在這兩者之間，極具挑戰性。」

他認為，是時候進行一次全國對話，好好談一談，「讓我們坐下來討論，對服役運動員該有怎樣的期望。」

聽起來，約瑟林這幾個月並不好過，似乎還曾苦苦掙扎過。不過他說，過去幾個月在平衡兵役和游泳訓練方面「已取得進展」。

他強調，國民服役是必須的，但也需要在期望和現實中找到一個平衡點。

「最終，不管我的狀態是否良好，我都會出賽，並盡我最大的努力。但電視前的國人，他們有很多期望……作為運動員，我們希望達到這些期望。所以這取決於我們可以如何共同成長，能如何一致地看待體育成就。」

在早前的採訪中，約瑟林也曾談到如何平衡服兵役和比賽訓練的挑戰。他說，這是我國運動員在職業生涯中，必須經歷以及掙扎解決的問題。

Photo Credit：AP/ 達志影像 約瑟林2016年在50公尺項目打敗美國游泳好手菲爾普斯，以50.39秒獲得奧運金牌，並打破由菲爾普斯在2008年北京奧運創下的50.58秒奧運記錄，這不只是新加坡在里約熱內盧奧運的首面金牌，也是新加坡史上第一面奧運金牌，更是奧運歷史上首次由東南亞選手在游泳項目摘金。

他今年3月接受《聯合早報》專訪談到兼顧兵役和訓練時說：

「這很難。國防部盡力配合讓我們訓練，但國民服役最重要的任務還是保衛國家，不是游泳。他們盡可能給了方便。我想最重要的還是努力去適應，不要操之過急。」

儘管同時入選了共運會（大英國協運動會），但約瑟林當時表示，他將目標放在東運會和亞運會，不會參加共運。他說：

「我還需要接受海軍基本訓練。我需要實際一點。因為我只有這麼多時間可以訓練，只有這麼多時間可以離開軍營。東運會和亞運會是我今年最重要的兩個目標。雖然我也希望去世錦賽和共運會，但我們得實際一些。」

Photo Credit：AP/ 達志影像 新加坡游泳好手約瑟林在50公尺游泳蝶式項目奪下金牌

為支持國民服役人員對體育事業作出貢獻，新加坡國防部也作出了長期安排：包括視情況而允許運動員短期延遲入伍服役，以及允許運動員請假或拿額外假期，去參加訓練和比賽。

約瑟林就獲得緩役長達7年。

不過，國防部長黃永宏醫生2018年在國會上解釋為何足球運動員班傑明·戴維斯，不能獲長期緩役時曾說過，履行國民服役義務和實現在體育領域取得優異成就的國家抱負，並不一定相悖。

很好奇也非常期待，約瑟林所說的這場全國對話會是否真的會舉行？到時會由誰舉辦，又會取得怎樣的成果？

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒