傳華夏科大停招退場、校產捐台科大，私校工會批：公開「送終」作法粗暴
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私校工會認為台科大在華夏科大財務尚可情況下公開為華夏「送終」，危害華夏教職員工作權，作法相當粗暴。全國私校工會理事長尤榮輝今（26日）表示，華夏董事會如未取得校內師生共識，恐衝擊華夏招生，損害華夏科大利益。
華夏科技大學傳出將停招退場消息，並由台科大接收校產。教育部長潘文忠今（26）日表示，華夏科大並非專輔學校，目前辦學及財務狀況正常，目前還在討論階段，尚未提董事會與校務會議討論。
台科大學生會昨（25）日深夜在臉書發布貼文，指出台科大擬接收華夏科大，目標在本學期校務會議通過，並展開相關程序。聲明稿指出，華夏科大多年前因涉入弊案及董事會內部失靈等因素，加上近幾年受少子化衝擊，在學人數減少，學校經費逐漸短絀，教育部希望依《私立高級中等以上學校退場條例》，由國立大學接收原學校法人所屬之相關資產，並協助相關停辦事宜。
貼文指出，華夏科大最快於112學年度起申請停止全部招生，餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，即最後仍為華夏科大之學位證書。在教職員工離退方面，除依法給予離退金外，另擇優聘為本校專案教師或校務基金約用人員。
台科大校方將採「適時舉辦公聽會，在資訊透明與共識下進行」的原則，台科大學生會表示支持目前提案，並敦促公開透明程序進行。
對於此事，華夏科大大主任秘書鍾國強告訴《中央社》記者，校方完全不知，也從未討論過這件事。獲悉媒體報導後，感到震驚且無法諒解，「連我主任秘書都不知道學校要被接收，等於讓華夏科大毀了」，對教職員與學生情何以堪，究竟從何說起？
鍾國強表示目前華夏正常招生，校方除緊急會議討論，也要求台科大須嚴正澄清。台科大則回應，校地發展受限，不排除尋求任何學校發展機會，適逢立法院通過《私立高級中等以上學校退場條例》而有些契機。
私校工會認為台科大在華夏科大財務尚可情況下公開為華夏「送終」，危害華夏教職員工作權，作法相當粗暴。《自由時報》報導，對於台科大擬接收華夏科大，全國私校工會理事長尤榮輝今（26日）表示，華夏董事會如未取得校內師生共識，恐衝擊華夏招生，損害華夏科大利益。
尤榮輝表示，依《私立高級中等以上學校退場條例》第14條規定，學校退場前須重組董事會，屆時新董事會是否同意華夏捐給台科大仍是未知數。他也指出，雖然學生能於原校畢業，但對總計184名教師的安置挑戰非常大。教師若選擇「優離優退」意味中年失業，轉任「專案教師」的教職員會面對失去公保年資、結清私校退撫金，並轉換為勞保及勞退等失去工作權保障的問題。
《三立新聞網》報導，教育部長潘文忠今（26）日出席立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議審查「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」，會前聯訪時也證實確有此事。
潘文忠表示，目前華夏辦學及財務狀況正常，非專輔學校，唯近年來因少子化招生受影響，因此董事會與台科大討論，希望未來退場過程中，由台科大聘任學校教師，校地捐贈台科大，繼續發揮教育功能。
潘文忠強調，兩校目前還在意見交換階段，據《私立高級中等以上學校退場條例》，私校確實能將校地捐給公校，只要在保障教職員生權益以及校產公共性的前提下，教育部將尊重兩校後續校內的溝通及最後的決定。
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。