「Deltacron」等新變種病毒來勢洶洶，美研究顯示第三劑效果顯著、相差30倍之多
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「病毒正在進化，因此任何事情都有可能會發生。包括變種病毒之間的重組，例如Deltacron，就結合了Delta的強大致病性與Omicron的免疫逃脫能力。因此，目前最好抵禦病毒的方法，就是盡快施打完整3劑疫苗。」
第三劑疫苗對於促進身體免疫力、避免重症與住院風險而言，究竟有多重要？甫發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的研究指出，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）加強針（第三劑）針對Omicron亞種病毒提供抗體保護，包括BA.2、BA.3以及與Delta的混種病毒「Deltacron」，效益比起第二劑疫苗而言更為廣泛，研究亦呼籲未施打者應盡速完成接種措施。
美研究曝「第三劑」效果最全面，對BA.2、BA.3、Deltacron皆具保護作用
美國俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心，檢測10名醫療保健人員的血清抗體水平。平均而言，接種兩次疫苗後，針對BA.3與Deltacron的抗體濃度，分別比對原始株的濃度低了3.3倍與44.7倍。施打第三劑疫苗後，抗體濃度比對原始株的濃度則低了2.9倍與13.3倍，顯示出保護效果的顯著改善，尤其對Deltacron的效果更為顯著，相差約30倍之多。
另一則發表於《Cell Host & Microbe》的研究，則測試了48名醫療保健人員在接種第二劑mRNA疫苗，以及19名在接種三劑mRNA疫苗接種後的血清抗體濃度，並將31名Omicron疫情期間住院患者的血清抗體濃度作為對照。
研究指出，施打兩劑疫苗的受試者，針對Omicron變體的中和抗體濃度「非常微弱」。但在施打第三劑加強針之後，中和抗體濃度逐漸趨於平衡。與原始株相比，針對Omicron的中和抗體濃度雖然較低，且較容易造成「免疫逃脫」，但第三劑無疑提供了更為廣泛的保護力，使重症與住院風險顯著降低。
「無論罹患Delta、Deltacron或Omicron，患者若施打加強針，皆能受到一定的保護。接種三劑疫苗的受試者，總體上具有最廣泛和最強的抗體保護力。」研究作者John Evans表示，第三劑疫苗可產生足夠高的抗體濃度以抵禦BA.2；這表明Omicron-BA.3之前的變體，難以在人們廣泛施打第三劑的狀況下，造成大規模傳染。
Omicron新變種來勢洶洶，專家：病毒「三特性」恐導致新一波大流行
不過，Omicron病毒的變異仍舊馬不停蹄地持續著。John Evans與研究共同作者Shan-Lu Liu近日發佈於《BioRxiv》預印本的實驗指出，第三劑雖對BA.2.12.1、BA.4和BA.5等新型變種提供了一定程度的抗體濃度，但程度已低於初代BA.1與BA.2。Liu說明，往後的研究應開始聚焦在第三劑的抗體保護，能持續多久的時間。
「病毒正在進化，因此任何事情都有可能會發生。包括變種病毒之間的重組，例如Deltacron，就結合了Delta的強大致病性與Omicron的免疫逃脫能力。因此，目前最好抵禦病毒的方法，就是盡快施打完整三劑疫苗；而兩劑疫苗對目前的Omiron疫情而言是絕對必要的。」Liu表示。
美國病毒進化生物學家Jesse Bloom亦針對BA.4與BA.5亞型發表看法，指出兩者似乎更具傳播力，且相較BA.1、BA.2與BA.3，似乎更能躲避抗體和免疫反應，意指病毒使染疫者「二次感染」的風險可能會顯著提升。這表示著未來全球將可能有新一波的疫情大流行出現，相關衛生單位需以更嚴謹的態度對待。
因此，Bloom提醒民眾，不應過度輕忽Omicron疫情，即使現階段確診者以輕症居多，生活上仍需做好防疫措施如勤洗手、保持社交距離，並避免出入室內密閉空間或人潮擁擠之場所。
參考資料
- Neutralization of the SARS-CoV-2 Deltacron and BA.3 Variants
- Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron sub-lineages BA.1, BA.1.1, and BA.2
- Excess Mortality in Massachusetts During the Delta and Omicron Waves of COVID-19
延伸閱讀
- XE重組體現身！Omicron是否將逐漸變異直到流感化？
- 冠狀病毒變變變：「棘蛋白變異」如何影響抗體與疫苗效力？
- 自疫情大流行以來傳播速度最快的變種病毒，甚至在世界各國形成「Omicron wall」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。