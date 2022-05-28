Omicron已經流感化了嗎？達成群體免疫我們就自由了吧？從公衛角度簡答COVID-19疑問
我們想讓你知道的是
台灣確診人口比例開始追上世界上其他的「第四季」國家，但隨著自己感染的風險大幅提高，焦慮反而減少，因為未知減少了。但從公衛的角度來看，我們真的可以從此放心「與病毒共存」了嗎？
文：麟左馬
兩年前開始的COVID-19，是一場沒有人想要續訂的疫情。事與願違，全球疫情堂然進入第四季，隨時可能迎來第五季。台灣遺世獨立，跳過第一季和第二季，直接從第三季末尾打開第四季。
如果說第一季是疫情爆發、醫療系統崩潰，台灣閃過了。第二季是病毒變種、死傷慘重、人人都有認識症狀明顯的確診者，人類束手無策，台灣又閃過了。第三季是疫苗叩市、全球最大人體實驗上線、產能與現貨成為戰略物資。台灣險險閃過，還歷經一個短期且死傷甚少的小型感染期，順勢衝高疫苗施打率，直接領第四季門票。
第四季終於上線，在疫苗和疫情之間，測試人類行為在實況下的總體病態。歐洲人幾乎放棄口罩和封城後，台灣才用疫苗覆蓋率已高達八成之姿，迎來真正的疫情爆發。
沒有什麼疫情爆發會溫柔緩進，但直到別人第四季播到第三集後才開播第一集，死傷就少，也有機會不讓醫療系統崩潰。公衛決策的最後一道防線，基本上就是不讓醫療系統崩潰。這對醫療產業長期的人才吸引力有極高的影響，無論是短期、中期、長期，醫療降載都是公衛決策的重中之重。
第四季，確診人口比例開始追上世界上其他的第四季國家。隨著自己感染的風險大幅提高，焦慮反而減少，因為未知減少了。有人從個人健康來看，有人從經濟來看、有人從流行病學來看，不如我從公衛來看。雖然我不是公衛博士，但學位論文寫了公衛題目。
真正公衛職業的人已經操勞太久，怕是沒有時間寫點什麼，麟左馬這種研究公衛題目的政治哲學研究者，從政策建議面來說說。
Q1：COVID-19不是已經流感化了嗎？
根據全球統計，Omicron重症率跟致死率低的原因，可能不只是病毒侵入肺臟的能力不如前幾個主流病株，還因為是在第三季的疫苗施打後才開始流行。
只從細胞感染機制來看，Omicron雖然肺部感染力較低，但若無第三季後的疫苗抗體保護，放到第二季，致死人口總數可能直逼Delta。現況是COVID-19還沒有達到流感化的程度，人類感染COVID-19的比例和流感還有很大差距。流感化是一個心理期待，不是既成事實。
我們不應該抱持流感化這個防疫心態，也不應該宣傳這個概念。
Q2：快點達成群體免疫我們就自由了吧？
難點在於COVID-19的突變速度極快。導致它相較於流感的主要威脅——疫情發展的不確定性高、疫苗期效可能較低（Omicron的感染力證明目前主流疫苗的病毒中和力，沒有完全追上這個主流病株的變異）。
感染人類以世紀計的流感，主流病株至今只有ABC三種；而COVID-19大流行不到兩年，主流病株已超過四種。人類的科學一直還在奮力追趕這隻病毒，而且還沒追上。如果不幸在把希臘字母用完後，一個叫Xerox或Zelda的突變病株，離疫苗開發時期的Alpha到Delta基因序夠遠，不只突破性感染，還殺傷力加強，不排除捲土重來的第五季，和第二季一樣慘烈，或甚更淒厲。
病毒突變速度異常迅速，是群體免疫還不適用於COVID-19的主因。
Q3：台灣確診人數都快追上世界了，入境幹嘛還要隔離？
台灣已知的大流行，只有Omicron病株。最致命的病株Delta沒有過境內大流行，境內也還沒有驗出國外其他新病株。
開放國境的前提，至少是對已知嚴重病株有防護力，例如疫苗完整施打比例評估。而這個評估的方法很有可能是根據感染率×重症率≤醫療系統負載能力的一半。否則光是被COVID-19排擠掉醫療資源的慢性病患，就足以讓醫療延誤的死亡率大於疫情的死亡率。
入境隔離，不是為了清零，而是為了避免引入新風險。
Q4：Omicron不是重症率跟致死率很低嗎？不然交給天擇？
戰爭中的死亡，戰場上軍人死亡人數往往不及失去庇護、飲水污染、誤觸地雷的平民。疫情當中的損失也遠不只是染疫的個人健康和生命。公衛決策不可能只根據傳染病學的Rt值來判斷，還需要計算系統中有無資源排擠、系統短中長負載量等各種實況。
實況當中，最難估算的是人類行為。台灣人在疫情第一季非常訝於歐美的口罩的排斥。但第三季初期，台灣人有疫苗也不打，到出現小型爆發潮，才一湧而上搶排疫苗，同時還接受認知戰，排斥主流疫苗。第四季初期，搶購第三季隨處可得的快篩，都不是理性行為，不容易預測。
台灣還有一個和世界都不相同的醫療場景：過分便宜的健保、過勞嚴重的醫護。
當我們喜孜孜地喊出「台灣醫療No.1」的時候，不容易念及，這幾乎完全是壓榨醫護而來。在疫情大爆發的時刻，由於人力平時就已經緊繃，台灣醫療體系的彈性其實遠小於世界上大多數健全的醫療體系。加上便宜健保養出的大量長期慢性病患跟逛醫院的求診行為，如果用相同的醫療需索態度（例如發燒就跑急診）來使用醫療體系，崩潰會來得很快。
我們能做的，就是不要一廂情願認為它已經流感化、得一次就像超級瑪莉吃了無敵星星、自己有抗體之後就一味支持全面恢復疫情前常態。其他人的命也是命，那些傷口感染需要截肢，但因為院內感染而不得不手術延期的人，不是染病而死，卻也得死。
另外，一般而言，如果你有辦法選擇在哪個時間自行前往急診室，你就不需要使用急診資源。
思考愉快。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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