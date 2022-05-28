Omicron已經流感化了嗎？達成群體免疫我們就自由了吧？從公衛角度簡答COVID-19疑問

文：麟左馬

兩年前開始的COVID-19，是一場沒有人想要續訂的疫情。事與願違，全球疫情堂然進入第四季，隨時可能迎來第五季。台灣遺世獨立，跳過第一季和第二季，直接從第三季末尾打開第四季。

如果說第一季是疫情爆發、醫療系統崩潰，台灣閃過了。第二季是病毒變種、死傷慘重、人人都有認識症狀明顯的確診者，人類束手無策，台灣又閃過了。第三季是疫苗叩市、全球最大人體實驗上線、產能與現貨成為戰略物資。台灣險險閃過，還歷經一個短期且死傷甚少的小型感染期，順勢衝高疫苗施打率，直接領第四季門票。

第四季終於上線，在疫苗和疫情之間，測試人類行為在實況下的總體病態。歐洲人幾乎放棄口罩和封城後，台灣才用疫苗覆蓋率已高達八成之姿，迎來真正的疫情爆發。

沒有什麼疫情爆發會溫柔緩進，但直到別人第四季播到第三集後才開播第一集，死傷就少，也有機會不讓醫療系統崩潰。公衛決策的最後一道防線，基本上就是不讓醫療系統崩潰。這對醫療產業長期的人才吸引力有極高的影響，無論是短期、中期、長期，醫療降載都是公衛決策的重中之重。

第四季，確診人口比例開始追上世界上其他的第四季國家。隨著自己感染的風險大幅提高，焦慮反而減少，因為未知減少了。有人從個人健康來看，有人從經濟來看、有人從流行病學來看，不如我從公衛來看。雖然我不是公衛博士，但學位論文寫了公衛題目。

真正公衛職業的人已經操勞太久，怕是沒有時間寫點什麼，麟左馬這種研究公衛題目的政治哲學研究者，從政策建議面來說說。

Q1：COVID-19不是已經流感化了嗎？

根據全球統計，Omicron重症率跟致死率低的原因，可能不只是病毒侵入肺臟的能力不如前幾個主流病株，還因為是在第三季的疫苗施打後才開始流行。

只從細胞感染機制來看，Omicron雖然肺部感染力較低，但若無第三季後的疫苗抗體保護，放到第二季，致死人口總數可能直逼Delta。現況是COVID-19還沒有達到流感化的程度，人類感染COVID-19的比例和流感還有很大差距。流感化是一個心理期待，不是既成事實。

我們不應該抱持流感化這個防疫心態，也不應該宣傳這個概念。

Q2：快點達成群體免疫我們就自由了吧？

難點在於COVID-19的突變速度極快。導致它相較於流感的主要威脅——疫情發展的不確定性高、疫苗期效可能較低（Omicron的感染力證明目前主流疫苗的病毒中和力，沒有完全追上這個主流病株的變異）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

感染人類以世紀計的流感，主流病株至今只有ABC三種；而COVID-19大流行不到兩年，主流病株已超過四種。人類的科學一直還在奮力追趕這隻病毒，而且還沒追上。如果不幸在把希臘字母用完後，一個叫Xerox或Zelda的突變病株，離疫苗開發時期的Alpha到Delta基因序夠遠，不只突破性感染，還殺傷力加強，不排除捲土重來的第五季，和第二季一樣慘烈，或甚更淒厲。

病毒突變速度異常迅速，是群體免疫還不適用於COVID-19的主因。

Q3：台灣確診人數都快追上世界了，入境幹嘛還要隔離？

台灣已知的大流行，只有Omicron病株。最致命的病株Delta沒有過境內大流行，境內也還沒有驗出國外其他新病株。

開放國境的前提，至少是對已知嚴重病株有防護力，例如疫苗完整施打比例評估。而這個評估的方法很有可能是根據感染率×重症率≤醫療系統負載能力的一半。否則光是被COVID-19排擠掉醫療資源的慢性病患，就足以讓醫療延誤的死亡率大於疫情的死亡率。

入境隔離，不是為了清零，而是為了避免引入新風險。

戰爭中的死亡，戰場上軍人死亡人數往往不及失去庇護、飲水污染、誤觸地雷的平民。疫情當中的損失也遠不只是染疫的個人健康和生命。公衛決策不可能只根據傳染病學的Rt值來判斷，還需要計算系統中有無資源排擠、系統短中長負載量等各種實況。

實況當中，最難估算的是人類行為。台灣人在疫情第一季非常訝於歐美的口罩的排斥。但第三季初期，台灣人有疫苗也不打，到出現小型爆發潮，才一湧而上搶排疫苗，同時還接受認知戰，排斥主流疫苗。第四季初期，搶購第三季隨處可得的快篩，都不是理性行為，不容易預測。

台灣還有一個和世界都不相同的醫療場景：過分便宜的健保、過勞嚴重的醫護。

Photo Credit: 中央社

當我們喜孜孜地喊出「台灣醫療No.1」的時候，不容易念及，這幾乎完全是壓榨醫護而來。在疫情大爆發的時刻，由於人力平時就已經緊繃，台灣醫療體系的彈性其實遠小於世界上大多數健全的醫療體系。加上便宜健保養出的大量長期慢性病患跟逛醫院的求診行為，如果用相同的醫療需索態度（例如發燒就跑急診）來使用醫療體系，崩潰會來得很快。

我們能做的，就是不要一廂情願認為它已經流感化、得一次就像超級瑪莉吃了無敵星星、自己有抗體之後就一味支持全面恢復疫情前常態。其他人的命也是命，那些傷口感染需要截肢，但因為院內感染而不得不手術延期的人，不是染病而死，卻也得死。

另外，一般而言，如果你有辦法選擇在哪個時間自行前往急診室，你就不需要使用急診資源。

思考愉快。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航