《帝國的野心：十九世紀英俄帝國中亞大競逐》：俄烏戰爭的問題在於歐美用21世紀方法，對付19世紀的對手
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是什麼樣的歷史情懷，讓俄羅斯此一龐大國家長久存在著被包圍的恐懼？不論是阿富汗的戰略位置，或俄國出兵烏克蘭背後所隱含的恐懼，兩個看似毫不相關的議題，卻可在十九世紀一場百年競逐中找到源頭。
文：孫超群（香港國際問題研究所中亞事務研究員）
【推薦序】大國政治的悲劇：為何身處二十一世紀要了解十九世紀的衝突？
彼德．霍普克（Peter Hopkirk）被公認為優秀的中亞歷史學家和記者，他努力不懈地把兩世紀前列強在中亞博弈的起承轉合，栩栩如生地呈現於讀者眼前。相距三十二年，此著作中譯版本橫空出世，確實是適合的時機，讓大家思考大國衝突與戰爭的議題。此著作可貴之處，就是作者強調「人」的因素並不卑微。英俄「大競逐」時代的冒險家並非大國政治中的一顆齒輪，而是參與競賽的主角。如果沒有像他們般勇敢的冒險家，我們今天就不能透過此著作增進對中亞的認識。
「大競逐」（The Great Game，或譯作大博弈）此一政治術語，對於近代中亞歷史及國際關係愛好者來說並不陌生。兩個世紀前，英國著名軍官兼探險家柯諾里首創這術語，後來被作家吉卜林發揚光大。「大競逐」即是大國爭奪地緣政治利益的比賽，過程之中機關算盡，爾虞我詐，甚至不惜一切大動干戈。
《帝國的野心：十九世紀英俄帝國中亞大競逐》一書譜寫了傳統意義的英俄「大競逐」時期，由一八○一年俄羅斯沙皇保羅一世萌生入侵英治印度的念頭依始，直到一九○七年英俄結盟結束（當然，確實開始時間眾說紛紜）。作者彼德．霍普克被公認為優秀的中亞歷史學家和記者，他努力不懈地把兩世紀前列強在中亞博弈的起承轉合，栩栩如生地呈現於讀者眼前。
二○一四年，彼德．霍普克以八十三歲之齡與世長辭，一些著名中亞研究學者及記者均對這位巨人萬分致敬，其中一位就是筆者最敬重的中亞事務資深記者潘尼爾（Bruce Pannier），這無疑是肯定作者個人成就及地位。除了這本著作，筆者還有幸拜讀作者的《新大博弈：一戰中亞爭霸記》（編按：此為簡體中文版的書名），此著書寫一戰時期大國如何在土耳其、波斯和阿富汗爭奪影響力，內容同樣精彩。
三十二年後此著作中譯版本橫空出世，確實是適合的時機，可以讓大家思考大國衝突與戰爭的議題。
十九世紀初，亦即法國大革命至拿破崙戰爭的時期，俄羅斯與英國結為盟友，共同抵抗法國這個威脅歐洲的大敵。但當時俄羅斯正在醞釀中的帝國夢，早為日後英俄關係惡化埋下伏線。雖然亞歷山大一世沒有前任沙皇的澎湃野心，計劃進攻英屬印度，但其實他曾嘗試拉攏拿破崙，不只覬覦鄂圖曼帝國，更把目光投向東方的高加索、波斯，甚至中亞地區，勢必與英國爆發地緣利益衝突。「歐洲協調」過後，英俄漸漸變得各懷鬼胎，日積月累的不信任，令日後兩國交惡，更曾頻臨開戰邊緣。
近日因俄羅斯和烏克蘭戰爭再次被人提起的「進攻現實主義」（Offensive Realism）國際關係大師米爾斯海默（John Mearsheimer），他的理論或許驗證了英俄之間命中注定的衝突：國際社會處於霍布斯所說的無政府狀態，在弱肉強食、缺乏安全感之下，每個國家為了自保，必定會加強自身政治、經濟、軍事等實力，繼而進行侵略行為。另一方面，米爾斯海默相信權力平衡（Balance of Power）原則，只有大國之間互相制衡，才能達致和平穩定的局面。
回到英俄「大競逐」時期，當時列強參與殖民地競賽，逐漸成為海洋霸權的大英帝國，大幅拓展海外版圖，包括印度；以陸上霸權自居的俄羅斯帝國，除了向廣闊的西伯利亞擴張，亦兼併高加索和今日的中亞五國地區。兩強最後去到阿富汗終於相遇，到了這裡，就是英俄「大競逐」的高潮。
但幸運的是，全靠權力平衡的現實計算，英俄兩強並未爆發全面戰爭，最多只是利用外交及有限度的軍事手段，在中亞擴大政治影響力，例如透過和小國互通款曲（喀布爾政權、赫拉特政權、阿古柏的哲德沙爾汗國及喀什米爾諸國），或是與彼此勢力範圍的緩衝地帶發動戰爭（一九三七年俄羅斯支持波斯攻打赫拉特、兩次英國｜阿富汗戰爭）。這一發展十分符合「現實主義」理論。
誠然，國際關係理論終究只從「結構」方面解釋衝突根源及本質，但若要了解為何有些大國會選擇戰爭，就需要從理解「脈絡」方面著手。在了解英俄「大競逐」時，不少論者都會思考一些問題：究竟俄羅斯是否真的劍指印度、威脅英國？英俄兩國是否終需一戰？
彼德．霍普克在書中切入不少角度，讓讀者了解箇中脈絡。最常看到的觀點是俄羅斯難以克服地理及天氣的客觀條件限制。除了中亞可怕的沙漠，俄軍在攻打印度前要先克服高聳的山脈、狹窄的山口以及充滿敵意的部族。究竟不諳當地形勢的士兵如何扛著大炮及重裝備，大規模地跨越複雜陡峭的地理環境呢？
的確，俄羅斯能夠在一八六○至八○年代順利征服布哈拉酋長國、希瓦汗國、浩罕汗國以及土庫曼部落，幾乎把整個中亞地區控制。但當應付前進印度必經之路的阿富汗，其天然屏障和難纏的普什圖部落，也足以令俄羅斯束手無策。如同安薩利（Tamim Ansary）在《無規則遊戲：阿富汗屢被中斷的歷史》書中的描述，阿富汗山頭林立，沒有大台，部落能屈能伸的抵抗意志，連英國都只能以慘勝姿態，對其略加短暫的影響力。
此外，英俄兩國對中亞政策的變化，很大程度受國際局勢影響。此著雖然以中亞地區為軸心，但亦詳細解釋其他地方的局勢，如何影響英俄在中亞的算盤。俄羅斯一直對伊斯坦堡及德黑蘭虎視耽耽，在拿破崙戰爭後，英國國內疑俄派日益警惕，此派以曾在俄羅斯駐守、有疑俄派之父稱號的羅伯特・威爾遜爵士為代表。自從在一八二○年代俄羅斯先後擊倒鄂圖曼帝國和波斯卡扎爾王朝，並取得對方大量土地之後，英國政府內部對俄羅斯的不安和猜忌與日俱增，反之戰爭亦助長俄羅斯征服中亞、取下印度的自信。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，不能只是仰賴資訊團隊，醫生必須要自行了解哪些關鍵數據是必要的。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓影像直接上傳到所謂的中心電腦，應該就會大當機。
高速運算（HPC）要執行的重點是協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣的運用是多個中型運算的核心，再彼此協作運用，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。