《帝國的野心：十九世紀英俄帝國中亞大競逐》：俄烏戰爭的問題在於歐美用21世紀方法，對付19世紀的對手

文：孫超群（香港國際問題研究所中亞事務研究員）

【推薦序】大國政治的悲劇：為何身處二十一世紀要了解十九世紀的衝突？

彼德．霍普克（Peter Hopkirk）被公認為優秀的中亞歷史學家和記者，他努力不懈地把兩世紀前列強在中亞博弈的起承轉合，栩栩如生地呈現於讀者眼前。相距三十二年，此著作中譯版本橫空出世，確實是適合的時機，讓大家思考大國衝突與戰爭的議題。此著作可貴之處，就是作者強調「人」的因素並不卑微。英俄「大競逐」時代的冒險家並非大國政治中的一顆齒輪，而是參與競賽的主角。如果沒有像他們般勇敢的冒險家，我們今天就不能透過此著作增進對中亞的認識。

「大競逐」（The Great Game，或譯作大博弈）此一政治術語，對於近代中亞歷史及國際關係愛好者來說並不陌生。兩個世紀前，英國著名軍官兼探險家柯諾里首創這術語，後來被作家吉卜林發揚光大。「大競逐」即是大國爭奪地緣政治利益的比賽，過程之中機關算盡，爾虞我詐，甚至不惜一切大動干戈。

《帝國的野心：十九世紀英俄帝國中亞大競逐》一書譜寫了傳統意義的英俄「大競逐」時期，由一八○一年俄羅斯沙皇保羅一世萌生入侵英治印度的念頭依始，直到一九○七年英俄結盟結束（當然，確實開始時間眾說紛紜）。作者彼德．霍普克被公認為優秀的中亞歷史學家和記者，他努力不懈地把兩世紀前列強在中亞博弈的起承轉合，栩栩如生地呈現於讀者眼前。

二○一四年，彼德．霍普克以八十三歲之齡與世長辭，一些著名中亞研究學者及記者均對這位巨人萬分致敬，其中一位就是筆者最敬重的中亞事務資深記者潘尼爾（Bruce Pannier），這無疑是肯定作者個人成就及地位。除了這本著作，筆者還有幸拜讀作者的《新大博弈：一戰中亞爭霸記》（編按：此為簡體中文版的書名），此著書寫一戰時期大國如何在土耳其、波斯和阿富汗爭奪影響力，內容同樣精彩。

三十二年後此著作中譯版本橫空出世，確實是適合的時機，可以讓大家思考大國衝突與戰爭的議題。

十九世紀初，亦即法國大革命至拿破崙戰爭的時期，俄羅斯與英國結為盟友，共同抵抗法國這個威脅歐洲的大敵。但當時俄羅斯正在醞釀中的帝國夢，早為日後英俄關係惡化埋下伏線。雖然亞歷山大一世沒有前任沙皇的澎湃野心，計劃進攻英屬印度，但其實他曾嘗試拉攏拿破崙，不只覬覦鄂圖曼帝國，更把目光投向東方的高加索、波斯，甚至中亞地區，勢必與英國爆發地緣利益衝突。「歐洲協調」過後，英俄漸漸變得各懷鬼胎，日積月累的不信任，令日後兩國交惡，更曾頻臨開戰邊緣。

近日因俄羅斯和烏克蘭戰爭再次被人提起的「進攻現實主義」（Offensive Realism）國際關係大師米爾斯海默（John Mearsheimer），他的理論或許驗證了英俄之間命中注定的衝突：國際社會處於霍布斯所說的無政府狀態，在弱肉強食、缺乏安全感之下，每個國家為了自保，必定會加強自身政治、經濟、軍事等實力，繼而進行侵略行為。另一方面，米爾斯海默相信權力平衡（Balance of Power）原則，只有大國之間互相制衡，才能達致和平穩定的局面。

回到英俄「大競逐」時期，當時列強參與殖民地競賽，逐漸成為海洋霸權的大英帝國，大幅拓展海外版圖，包括印度；以陸上霸權自居的俄羅斯帝國，除了向廣闊的西伯利亞擴張，亦兼併高加索和今日的中亞五國地區。兩強最後去到阿富汗終於相遇，到了這裡，就是英俄「大競逐」的高潮。

但幸運的是，全靠權力平衡的現實計算，英俄兩強並未爆發全面戰爭，最多只是利用外交及有限度的軍事手段，在中亞擴大政治影響力，例如透過和小國互通款曲（喀布爾政權、赫拉特政權、阿古柏的哲德沙爾汗國及喀什米爾諸國），或是與彼此勢力範圍的緩衝地帶發動戰爭（一九三七年俄羅斯支持波斯攻打赫拉特、兩次英國｜阿富汗戰爭）。這一發展十分符合「現實主義」理論。

誠然，國際關係理論終究只從「結構」方面解釋衝突根源及本質，但若要了解為何有些大國會選擇戰爭，就需要從理解「脈絡」方面著手。在了解英俄「大競逐」時，不少論者都會思考一些問題：究竟俄羅斯是否真的劍指印度、威脅英國？英俄兩國是否終需一戰？

彼德．霍普克在書中切入不少角度，讓讀者了解箇中脈絡。最常看到的觀點是俄羅斯難以克服地理及天氣的客觀條件限制。除了中亞可怕的沙漠，俄軍在攻打印度前要先克服高聳的山脈、狹窄的山口以及充滿敵意的部族。究竟不諳當地形勢的士兵如何扛著大炮及重裝備，大規模地跨越複雜陡峭的地理環境呢？

的確，俄羅斯能夠在一八六○至八○年代順利征服布哈拉酋長國、希瓦汗國、浩罕汗國以及土庫曼部落，幾乎把整個中亞地區控制。但當應付前進印度必經之路的阿富汗，其天然屏障和難纏的普什圖部落，也足以令俄羅斯束手無策。如同安薩利（Tamim Ansary）在《無規則遊戲：阿富汗屢被中斷的歷史》書中的描述，阿富汗山頭林立，沒有大台，部落能屈能伸的抵抗意志，連英國都只能以慘勝姿態，對其略加短暫的影響力。

此外，英俄兩國對中亞政策的變化，很大程度受國際局勢影響。此著雖然以中亞地區為軸心，但亦詳細解釋其他地方的局勢，如何影響英俄在中亞的算盤。俄羅斯一直對伊斯坦堡及德黑蘭虎視耽耽，在拿破崙戰爭後，英國國內疑俄派日益警惕，此派以曾在俄羅斯駐守、有疑俄派之父稱號的羅伯特・威爾遜爵士為代表。自從在一八二○年代俄羅斯先後擊倒鄂圖曼帝國和波斯卡扎爾王朝，並取得對方大量土地之後，英國政府內部對俄羅斯的不安和猜忌與日俱增，反之戰爭亦助長俄羅斯征服中亞、取下印度的自信。