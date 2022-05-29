他從她的腦中，把BDSM的民主拍出來——當陳珊妮遇上登曼波

文：Tom Phan

訪談到一半，登曼波說他原本想為陳珊妮拍裸背，說完，他望向陳珊妮。

「你到底想拍什麼啊？」

「沒有啊，就是捆的身體，加上背影這樣。我覺得很經典。」

和平常一樣，陳珊妮總像是在思考什麼。聲音停留在空氣中，不確定她是在想著回答還是拒絕回答，就沒再接下一句。「你再想想看，你再想想看。」登曼波補一句，然後是兩個人的笑聲。

兩人10年前的第一次「合作」

陳珊妮和登曼波，兩人名字最近一次同時出現在影像導演欄，是在新歌〈捆縛〉MV中。

這首歌是陳珊妮為新專輯《調教》率先釋出的單曲，MV由兩人共同指導。援引法國哲學家沙特的名句「他人即地獄」，影像中也對應沙特劇本《無路可出》（No Exit），呈現出兩女一男的角色關係。

畫面中可見，陳珊妮坐在椅子上，身邊圍繞著兩名舞者，在霓虹燈照射下旋轉跳躍，直到尾段，陳珊妮依然坐在椅子上，近乎不動地凝視著鏡頭，全程沒有裸背。MV畫面勾勒出與文本的強烈連結，或許對陳珊妮來說，比起裸背可能引起的迴響與「經典」，作品裡蘊藏的概念是她更重視的。

然而會萌生拍攝裸背的想法，大概也跟登曼波本身什麼事都能聯想到情色的思路有關。

「就像她說的，我與生俱來就可以把所有事情想得很情色吧？」

「你就是啊，你最後的結論都會變成歪到那邊去。」

談起兩人的合作，陳珊妮經常說著說著，就會開始分析她所感受到的登曼波，有些描述，甚至連他本人都沒意識到。

實際上兩人的第一次「合作」，要回到13年前的電影《艋舺》。當時登曼波在美術組擔任助理，陳珊妮是電影配樂製作人，不過真正意義上的合作，還要等到2021年，登曼波跨域成了攝影師後才發生。

「我也不知道他在幹嘛，但我又隱約知道他在幹嘛。」回顧第一次在《Tatler Taiwan》的雜誌拍攝，登曼波給陳珊妮這樣的印象，拍攝合作延續到《Vogue》、《Verse》，「後來就隨便讓他拍了。」即使雜誌拍攝過程對她來說普遍並不享受，登曼波的出現卻往往能免去這層顧慮。

陳珊妮和登曼波的背道而行

兩人的關係逐漸從工作變成朋友，因同樣對攝影感興趣，進而有了更多面向的交流，後來，他邀請她前往自己的攝影展，她贈送一本大橋仁的攝影集給他。

在即將發行的《調教》專輯中，陳珊妮與登曼波除了目前釋出的〈捆縛〉與〈痛癮〉MV外，也將持續在靜態攝影上的合作。在5月20日出版的實體專輯中，內頁將收錄由登曼波掌鏡的攝影作品。

採訪當天，登曼波和陳珊妮同步走進咖啡廳。他身上穿的是馬蒂斯《舞蹈》畫作，她則是一襲黑色洋裝，形象與兩人在作品中的色彩如出一轍。無論影像或音樂，各自在創作領域中都經常被視為異類，若在視覺上有個圈子可以想像的話，那他們大概都是佇立於「邊緣」的人。

一直以來，兩人的創作風格鮮明，有強烈主張，那些制式流行的、量產叫賣的東西，都與他們的路線背道而行，或反過來說，是他們與那些元素背道而行。陳珊妮從出道作品《華盛頓砍倒櫻桃樹》開始，唱出華語音樂中的獨樹一格；而登曼波的《父親的錄影帶》除了引起攝影圈關注，也打破台灣攝影美學的傳統框架。

他們知道在創作這條路上，永遠還有不一樣的方向。於是才更讓人好奇，彼此是怎麼在這次的合作上，交織文本與視覺上的想像，而且，還是在BDSM這個主題上。

回望流行音樂史，BDSM與音樂的結合在華語區仍屬罕見。即使過去叱吒風雲的瑪丹娜或椎名林檎，都曾在作品上有不同程度的元素刻畫，但在華語音樂上，這一塊拼圖始終缺乏。雖然〈捆縛〉在文本上是以沙特出發，但陳珊妮認為，還需要有個形式來為主題注入吸引力。因此近幾年，在華語世界裡逐漸被端到檯面上討論的BDSM，成就了她這一次的背道而行，也因此牽起與登曼波的合作緣分。

兩人10年後再一次合作

跳脫過往在媒體雜誌上的發揮限制，登曼波在這個主題下延續他個人的創作脈絡，將酷兒元素影像的探索融入其中。當然還有他的情色思路，「我一開始就蠻直覺這個image要很強烈，同時，它也是在對觀者提出一個很激烈的......」登曼波期望，可以在隱喻文本的同時，也拿捏視覺上的平衡，於是MV中出的了對白、舞者的設定、還有看不見的沙特。

「就不會是原本的沙特。」對他而言，這些才是當代的隱喻方式。與陳珊妮走上同一條路，企圖在華語世界裡做出音樂與BDSM的突破性結合，他認為，最重要的是把兩人腦中的想像，讓今天的觀眾可以catch得到，「就是『你現在馬上給我看』，一種很S的狀態。」

合作過程中，彼此也逐漸有了對方更深的認識。陳珊妮描述登曼波在拍攝時的思緒跳躍，說完，登曼波自己也才意識到。後來回想，他坦承，自己確實在投入拍攝時會試著在視覺上進行破壞，再回頭來整理。

「他的那個破壞很有趣，但唱片圈一定很討厭這個東西。」陳珊妮肯定地說。

從BDSM的眾多元素中，陳珊妮擷取了「捆縛」作為其中一個切入點，某程度上，也寫出對固有框架的隱喻批判，是意識到捆縛，才嚮往自由；是因為對理所當然的破壞，事情才變得有趣。「我一開始跟曼波合作的時候，就不打算干涉他太多東西。」兩人在共同創作的過程中，保留以不同角度去理解文本的空間，藉此在更穩定的基礎上彼此發揮。