他從她的腦中，把BDSM的民主拍出來——當陳珊妮遇上登曼波

我們想讓你知道的是
「你不覺得，BDSM是一件很民主的事嗎？」腦中能建構出這樣的描繪，和她過往的吸收有著絕對關係，如今，這些腦中的想像，正逐漸形成一張完整的作品。
文：Tom Phan
訪談到一半，登曼波說他原本想為陳珊妮拍裸背，說完，他望向陳珊妮。
「你到底想拍什麼啊？」
「沒有啊，就是捆的身體，加上背影這樣。我覺得很經典。」
和平常一樣，陳珊妮總像是在思考什麼。聲音停留在空氣中，不確定她是在想著回答還是拒絕回答，就沒再接下一句。「你再想想看，你再想想看。」登曼波補一句，然後是兩個人的笑聲。
兩人10年前的第一次「合作」
陳珊妮和登曼波，兩人名字最近一次同時出現在影像導演欄，是在新歌〈捆縛〉MV中。
這首歌是陳珊妮為新專輯《調教》率先釋出的單曲，MV由兩人共同指導。援引法國哲學家沙特的名句「他人即地獄」，影像中也對應沙特劇本《無路可出》（No Exit），呈現出兩女一男的角色關係。
畫面中可見，陳珊妮坐在椅子上，身邊圍繞著兩名舞者，在霓虹燈照射下旋轉跳躍，直到尾段，陳珊妮依然坐在椅子上，近乎不動地凝視著鏡頭，全程沒有裸背。MV畫面勾勒出與文本的強烈連結，或許對陳珊妮來說，比起裸背可能引起的迴響與「經典」，作品裡蘊藏的概念是她更重視的。
然而會萌生拍攝裸背的想法，大概也跟登曼波本身什麼事都能聯想到情色的思路有關。
「就像她說的，我與生俱來就可以把所有事情想得很情色吧？」
「你就是啊，你最後的結論都會變成歪到那邊去。」
談起兩人的合作，陳珊妮經常說著說著，就會開始分析她所感受到的登曼波，有些描述，甚至連他本人都沒意識到。
實際上兩人的第一次「合作」，要回到13年前的電影《艋舺》。當時登曼波在美術組擔任助理，陳珊妮是電影配樂製作人，不過真正意義上的合作，還要等到2021年，登曼波跨域成了攝影師後才發生。
「我也不知道他在幹嘛，但我又隱約知道他在幹嘛。」回顧第一次在《Tatler Taiwan》的雜誌拍攝，登曼波給陳珊妮這樣的印象，拍攝合作延續到《Vogue》、《Verse》，「後來就隨便讓他拍了。」即使雜誌拍攝過程對她來說普遍並不享受，登曼波的出現卻往往能免去這層顧慮。
陳珊妮和登曼波的背道而行
兩人的關係逐漸從工作變成朋友，因同樣對攝影感興趣，進而有了更多面向的交流，後來，他邀請她前往自己的攝影展，她贈送一本大橋仁的攝影集給他。
在即將發行的《調教》專輯中，陳珊妮與登曼波除了目前釋出的〈捆縛〉與〈痛癮〉MV外，也將持續在靜態攝影上的合作。在5月20日出版的實體專輯中，內頁將收錄由登曼波掌鏡的攝影作品。
採訪當天，登曼波和陳珊妮同步走進咖啡廳。他身上穿的是馬蒂斯《舞蹈》畫作，她則是一襲黑色洋裝，形象與兩人在作品中的色彩如出一轍。無論影像或音樂，各自在創作領域中都經常被視為異類，若在視覺上有個圈子可以想像的話，那他們大概都是佇立於「邊緣」的人。
一直以來，兩人的創作風格鮮明，有強烈主張，那些制式流行的、量產叫賣的東西，都與他們的路線背道而行，或反過來說，是他們與那些元素背道而行。陳珊妮從出道作品《華盛頓砍倒櫻桃樹》開始，唱出華語音樂中的獨樹一格；而登曼波的《父親的錄影帶》除了引起攝影圈關注，也打破台灣攝影美學的傳統框架。
他們知道在創作這條路上，永遠還有不一樣的方向。於是才更讓人好奇，彼此是怎麼在這次的合作上，交織文本與視覺上的想像，而且，還是在BDSM這個主題上。
回望流行音樂史，BDSM與音樂的結合在華語區仍屬罕見。即使過去叱吒風雲的瑪丹娜或椎名林檎，都曾在作品上有不同程度的元素刻畫，但在華語音樂上，這一塊拼圖始終缺乏。雖然〈捆縛〉在文本上是以沙特出發，但陳珊妮認為，還需要有個形式來為主題注入吸引力。因此近幾年，在華語世界裡逐漸被端到檯面上討論的BDSM，成就了她這一次的背道而行，也因此牽起與登曼波的合作緣分。
兩人10年後再一次合作
跳脫過往在媒體雜誌上的發揮限制，登曼波在這個主題下延續他個人的創作脈絡，將酷兒元素影像的探索融入其中。當然還有他的情色思路，「我一開始就蠻直覺這個image要很強烈，同時，它也是在對觀者提出一個很激烈的......」登曼波期望，可以在隱喻文本的同時，也拿捏視覺上的平衡，於是MV中出的了對白、舞者的設定、還有看不見的沙特。
「就不會是原本的沙特。」對他而言，這些才是當代的隱喻方式。與陳珊妮走上同一條路，企圖在華語世界裡做出音樂與BDSM的突破性結合，他認為，最重要的是把兩人腦中的想像，讓今天的觀眾可以catch得到，「就是『你現在馬上給我看』，一種很S的狀態。」
合作過程中，彼此也逐漸有了對方更深的認識。陳珊妮描述登曼波在拍攝時的思緒跳躍，說完，登曼波自己也才意識到。後來回想，他坦承，自己確實在投入拍攝時會試著在視覺上進行破壞，再回頭來整理。
「他的那個破壞很有趣，但唱片圈一定很討厭這個東西。」陳珊妮肯定地說。
從BDSM的眾多元素中，陳珊妮擷取了「捆縛」作為其中一個切入點，某程度上，也寫出對固有框架的隱喻批判，是意識到捆縛，才嚮往自由；是因為對理所當然的破壞，事情才變得有趣。「我一開始跟曼波合作的時候，就不打算干涉他太多東西。」兩人在共同創作的過程中，保留以不同角度去理解文本的空間，藉此在更穩定的基礎上彼此發揮。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。