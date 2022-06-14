長照不過勞：隨著長輩病症變化，照顧三階段你需要不同的小幫手

「上班壓力大、下班後還要處理家裡的事，蠟燭兩頭燒，實在吃不消......」 「我不知道原來照顧爸爸的時間就這樣一年年過去，累積也有10年了，我實在無法想像，以後是否能回到職場。」 「雖然有外籍看護幫忙，但只有我跟她兩個人，其實還是覺得不夠，經常都好累好累，好久不見的朋友問我是不是『過勞』了，氣色好差！真的是忙不過來呀。」

以上都是照顧家庭常見的情景，照顧的時間，有時不只比我們想像預設中來得長，甚至在每一個照顧選擇中，都會遇到大小依不一的層層難題；累積久了，不僅是身體上的長期過勞，還有很重要卻看不見的「心裡的勞累」，因此無論照顧的哪一階段，你都需要不同的照顧幫手。

本文粗淺的分為照顧初期、照顧中期、照顧後期的照顧三階段，但希望您能通盤來看你的照顧需求，因為隨著每位長輩病症、病期的不同，照顧並非全然地線型發展，而是需要我們做足準備、彈性面對。

第一階段：照顧初期

可能從預備出院算出，我們很快地就要面對：誰來照顧？回家的環境是否適合？是否需要醫療用品、尿布耗材？需要復健嗎等等。

1. 出院準備服務：許多醫院有「出院準備服務」，除了有熱心的專業團隊主動協助外，建議你也可以主動詢問、討論，了解可能會遇到的事項、逐一處理，例如補助申請、社福資源、輔具購買等等。

2. 長照專線1966：聯繫了解有多少長照資源可使用後，照管專員、個管師等會進一步與你聯絡，好提供你的家庭所需的資源管道。

3. 照顧人力：許多人一開始走上照顧之路時，可能認為「自己顧」就好，但不少過來人的建議是，一定要有照顧替手，例如：照服員、外籍看護等等。甚至在復健時期，許多機構的復健計畫也做得非常好，促使長輩身體復原。

4. 無障礙修繕：回家之後除了照顧人力，馬上就要面對的就是家裡的設施與動線是否能符合照顧需求。例如廁所、浴室，就需要最基本的扶手，最好是能找專業的無障礙修繕團隊到府評估。

第二階段：照顧中期

1. 其他照顧者：到了照顧中期，也許初期的需求仍在，但此時的你，希望已經有加入照顧互助團體（實體活動或是網路線上社團都包含），因為有可能照顧的狀態變得更加複雜，需要有經驗的「軍師」協助，而照顧團體的媒介管道，通常也會連結到其他資源。甚至有時候互相傾吐，對於身心壓力沉重的人來說，是不可或缺的精神解藥。

2. 照顧人力：持續評估所需的照顧時數，使用公費的照服員之外，若發現無法完全替你分憂解勞，適時地找其他自費的照服員也十分重要。尤其是居家服務項目，除了居家照護之外，還有物理治療師、職能治療師、語言治療師等可以協助長輩維持生活機能，甚至因不同的病因，身體也會改善復原。因此適時、妥善使用自費資源有其必要性。

第三階段：照顧後期

此時除了延續前兩期的項目之外，我們可以請專業的相關醫事人員評估，長輩是否需要更長時間的臥床照護？甚至需要安寧照護了。

每一位照顧者都需要家中的長輩可以好起來，但同時，能提供長輩舒適的生活與餘生，一樣非常重要。在國外已經有許多的照顧方法，不再以醫療強行介入，更重視長輩的身心感受，以舒適為前提，讓長輩能得到尊重與照顧。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航