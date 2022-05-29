龍應台《親愛的安德烈》：你真的「平庸」嗎？其實要看你讓自己站在哪一條跑道上
我們想讓你知道的是
36封書信，兩人互述觀點，信中言語交鋒，展現世代與東西文化價值的差異。安德烈對母親直來直往、有時坦率得近乎尖銳；龍應台則以最大程度的溫暖、以理性與生命的智慧，去理解並回應眼前這一位如此年輕的「成年人」。
文：龍應台、安德烈
第三十一封信 兩隻老虎跑得慢、跑得慢
親愛的安德烈：
從電郵裡得知你爭取交換留學「落榜」了。我愣了一下。嗄？你「失敗」了？
第一個念頭：你失去了一個交換學習的好機會，太遺憾了。第二個念頭：二十一歲的你是否明白，你已經進入了人生競爭的跑道，跑得不夠快就會被淘汰？第三個念頭：嗯⋯⋯你不說，但是一定很傷心。
「在人生競爭的跑道上，跑得不夠快就會被淘汰。」我細細咀嚼著這句突然冒出來的念頭，好像考卷打開猛然看見一個從沒見過的全新的考題，一時不知要從哪裡說起。
想起一件往事。你十歲那年進入初中時，我收到一紙學校的來信，讓家長帶新生去做音樂測驗。匆匆讀一下來信，我就帶你去了。音樂教室裡頭傳來鋼琴咚咚的聲音。我們坐在門外等候，你害羞地依著我。門打開，一個一臉雀斑的小男生跟著他的母親走了出來，手裡還抓著琴譜。
輪到我們走進去。一個高高瘦瘦的音樂老師坐在鋼琴旁。
他問你是否要彈鋼琴。你低著頭看地板，搖頭。
你有學鋼琴，但是你知道自己有多差。
他問你是否要拉小提琴。你低著頭看地板，搖頭。
老師說，「那⋯⋯會唱歌嗎？」你又搖頭。
老師耐著性子說，「那⋯⋯就唱〈兩隻老虎〉吧。」他轉向鋼琴。
你小小的臉漲得紫紅，轉過頭來看我，眼睛帶著求饒的哀苦。伴奏的琴聲響起，你不得不張開嘴，開始喃喃唱，兩隻老虎⋯⋯。
那是一個十歲的孩子，因為太緊張，因為太沒有信心，唱出的聲音就像用指甲逆向去刮刺黑板一樣令人渾身起雞皮疙瘩。你的聲音忽高忽低，一下子又突然斷掉，甚至連〈兩隻老虎〉的詞，都忘了一大半。那真是一場慘絕人寰的災難。
老師終於把鋼琴蓋關上，緩緩轉過來，看著我們，帶著一種奇怪的表情。
你站在那裡，小小的、瘦弱的身軀，低著頭，在那巨大而空蕩的教室裡。
回家後，我再把學校的信拿出來細讀，才發現，那信是說，如果你認為你的孩子有「特別傑出的音樂天分」，請來試音，可以參加合唱團或管弦樂團。
天哪，我做了什麼？
安德烈，你是否要告訴我，因為MM的過失，你從十歲起，就已經知道，什麼叫做「失敗」，知道「Loser」的味道不好受？你又是否學習到，如何做一個有智慧的失敗者，如何從四腳朝天、一敗塗地的地方，從容地爬起來，尊嚴地走下去？
我的「失敗啟蒙」是何時開始的？
MM在台灣鄉下長大，第一次進入一個大城市的所謂「好」學校，是十四歲那一年，從苗栗縣轉學到台南市。苗栗縣苑裡鎮是個中型的農村；它的初中，校園四周全是水汪汪、綠油油的稻田和竹林密布的清溪水塘。我們習慣赤腳在田埂奔跑，撩起褲管在湍流裡抓魚。體育課，不外乎跑幾圈操場、打籃球、玩躲避球——就是一個人站在中間讓人家用球丟你，丟中了你就出局。在操場上奔跑時，你的眼角餘光看得見遠方水光的流轉，雪白的鷺鷥鳥像長腿的芭蕾舞女一樣在水田上悠悠地飛起。天空那麼大，山顯得那麼小。青草酸酸多汁的氣息、斑鳩咕咕溫柔的叫聲，總是和體育課混在一起的背景。
然後轉學到了聽說是台南市最好的初中——台南市中。校園很小，樹木很少，操場被建築物緊緊包圍。第一天上體育課，我看見各種奇奇怪怪的「器材」：很長很長的竹竿、很重很重的金屬球、酷似海裡插魚的槍等等。我不認識任何一個人，也沒一個人認識我。突然被叫到名字，我呆呆站出去，茫茫然，不知要幹什麼。體育老師指著地上畫好的一個白圈，要我站進去——就是畫地為牢的意思。他要我拾起地上一個金屬球，要我拿起來，然後丟出去。
我彎腰，拿球——發現那球重得可以。然後用力把球甩出去。一甩出去，旁觀的同學一陣轟笑。老師說，「不對啦，再來一次。」
我不知道什麼地方不對——不是叫我丟球嗎？於是回到圓圈內，彎腰，拿球，丟球。又是一陣轟然大笑。老師大聲喊，「不對啦，再來一次。」
我不記得自己的眼淚有沒有憋住，只記得一旁的孩子們興奮莫名，沒想到今天的體育那麼有娛樂性。
回到圓圈，拿球，更用力地丟球。老師暴喝，「不對啦，哪個學校來的笨蛋，連丟鉛球都不會！」老師跨進圓圈，抓住我的肩膀，說，「笨蛋，球丟出以後身體不可以超過圓圈，你懂不懂？」
城市的孩子們笑成一團；他們沒見過不會丟鉛球的人。
十四歲的MM，不見得知道所謂「在人生競爭的跑道上，跑得不夠快就會被淘汰」，但是城鄉差距、貧富不均是什麼意思，永遠不會忘記。
有意思的是，這次的「失敗啟蒙」教給我的，不是「你以後一定要做那城市裡的人」，而是，「你以後一定不忍受城鄉差距、貧富不均所帶來的不公平」也就是說，「失敗啟蒙」給我的教訓，不是打入「成功者」的行列，而是，你要去挑戰、去質疑「成功者」的定義。
我收到很多讀者來信。有些，我還能簡單地回覆一兩句自己認為可能不是完全沒意義的話，更多的，除了謝謝之外，只能謙卑、沉默。生命的重，往往超乎我們的想像，說什麼都可能是虛矯的、致命的。下面是幾封信，與安德烈分享。
MM稍微敢回覆的：
親愛的MM：
未來是什麼？我要做什麼？答案是，我不知道。我畢業自台大，留學過美國，有碩士學位，現在有一份工作，看起來一切正常，但是，沒有人知道我心中的恐懼。我每天準時上班，但是在工作上沒有任何成就感。我覺得，這個辦公室裡有我沒我一點差別都沒有。下班走在回家的路上，我又覺得，這個社會有我沒我也沒兩樣。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。