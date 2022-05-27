終結對俄油氣依賴：歐盟投資3000億歐元加速能源轉型，環團批「幾十年將被碳排綁死」

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

《Euractiv》報導，歐盟執委會上周三（18日）正式提出「REPowerEU」計畫，將投資3000億歐元（約新台幣9.5兆），達成2027年停止向俄羅斯進口能源，並加速推動能源轉型等目標。不過執委會也承認，要取代俄羅斯石油和天然氣，歐盟得對新的化石燃料基礎設施進行短期投資，此舉也引發環保團體批評。

「⋯⋯普亭發起的這場戰爭嚴重擾亂全球能源市場，」歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，這凸顯歐洲對進口化石燃料的依賴以及隨之而來的脆弱性，「我們必須立刻減少對俄羅斯化石燃料的依賴。我深信我們可以。」

聚焦再生能源：發電占比提高5%、新住宅強制加裝太陽能板

REPowerEU的計畫內容主要分成三大部分：節能、促進再生能源發展，以及使歐洲石油和天然氣供給多樣化。其中具體提案包含，將歐盟在2030年之前要達到的再生能源發電占比目標，從去年提出的40%提高到45%；並將能源效率目標從2030年之前減少9%能源消費（以2020年為基準），提升到減少13%。

此外，REPowerEU更提出分別在2025年和2029年前，將太陽能板強制加裝於公共建築和新建住宅的提案。

一位歐盟高級官員表示，根據該計畫，到今（2022）年底，歐盟對俄羅斯天然氣的使用量將先減少三分之二。隨後，由於建立再生能源產能需要時間，歐盟將漸進、線性地進一步減少使用量。

根據歐盟執委會的提案，快速和大規模部署再生能源，尤其是太陽能，是REPowerEU的核心。為了加快部署，歐盟執委會希望簡化許可程序，將新的風能和太陽能專案視為「高度優先公共利益」，並在國家層級上，在環境風險低的地區劃出「首選」區域。

總投資將達9.5兆，設方案保護弱勢家庭

執委會指出，從現在到2027年，歐盟必須額外投資2100億歐元（約新台幣6.6兆元），以落實REPowerEU的計畫目標。到2030年底前，該計畫預計投資總額將增至3000億歐元。

此外，執委會警告，由於化石燃料成本上漲，與俄羅斯能源快速脫鉤可能導致「一段時間能源價格上漲和波動更大」。

為因應這個問題，執委會將採取措施保護弱勢家庭，例如對歐盟成員國內的家庭和產業能源消費者，設定天然氣價格上限，以及向近期因天然氣價格高漲而大賺一筆的電力公司徵稅。

促油氣供給多樣化，歐盟將與美加等國簽採購合約

歐盟也提出要在短期內簽訂新的化石燃料採購合約，使歐洲石油和天然氣供給多樣化，以取代俄羅斯的化石燃料。其中包括與美國、加拿大和其他國家達成液化天然氣協議，並為希望參與的國家建立聯合採購平台。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 歐盟也提出要在短期內簽訂新的化石燃料採購合約，使歐洲石油和天然氣供給多樣化，以取代俄羅斯的化石燃料

主責氣候政策的執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）說，「⋯⋯我們必須誠實面對，短期的嚴重問題是，再生能源無法立即取代俄羅斯供應的化石燃料。因此，我們將不得不嘗試尋找俄羅斯天然氣之外的替代方案，」他也表示，歐盟已經開始與埃及、以色列、阿爾及利亞和卡達等國家聯絡。

協商的關鍵在於，這些潛在供應者很在意雙方是否能維持長期且穩定的供需關係，「他們知道我們正在擺脫化石燃料，所以他們當然有在盤算與歐洲的交易關係會維繫到何時。」

因此，歐盟向他們提議簽訂「雙重協議」，堤孟思說，其一是歐盟將在短期內，向他們購買化石燃料，並在長期協議中，將他們納入歐盟的全球綠氫生產和使用體系。

馮德萊恩表示，新計畫包含「在過渡期中為天然氣和液化天然氣提供約100億歐元（約新台幣3173億元）的資金，使每個成員國都能被照顧到，並提供高達20億歐元（約新台幣634億元）的資金建設石油基礎設施，取代俄羅斯石油供應。」

此外，新的液化天然氣接收站也將於2023年在賽普勒斯、希臘，以及波蘭格但斯克完工。希臘、羅馬尼亞和保加利亞的幾個儲氣槽工程也在進行中。

化石燃料比重惹議，環團：未來將被石油、天然氣綁死

《衛報》報導，歐洲議會環境委員會副主席埃克豪特（Bas Eickhout）對此表示擔憂。他認為，歐盟這項計畫將讓成員國得以繼續投資化石燃料基礎建設，導致「應該用來提升能源效率和再生能源發展的必要資金，將有可能流向新建天然氣管線與接收站。我們將無法斷開對化石能源的依賴。」

同時，化石燃料在計畫中的比重，也引來環保組織的批評。綠色和平組織歐盟氣候和能源行動負責人帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）表示：「這些計畫將進一步讓沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）和殼牌（Shell）等能源巨頭的荷包受益。它們已經因為戰爭賺取破紀錄的利潤，而歐洲人民卻要為此買單。」

Photo Credit: Jean Nicholas Guillo／Greenpeace 環保團體批評，歐盟新計畫將讓化石燃料巨頭荷包受益，並為專制國家提供資金。圖為環境倡議者在港口抗議法國向俄羅斯進口液化天然氣

「執委會要將一種骯髒的燃料來源換成另一種，等於一直在為環境破壞和侵犯人權行為提供資金，且未來幾十年都將被石油和天然氣的碳排綁死，」帕斯托雷利說。

NGO全球見證（Global Witness）的渥西（Murray Worthy）也說，「越是花錢進口天然氣，越會讓我們的弱勢族群難以負擔能源帳單、更加重氣候危機，並提供更多金錢給專制的化石能源大國。」

然而，國際再生能源署（International Renewable Energy Agency）總幹事拉卡梅雷埃（Francesco La Camera​​）對新計畫表示讚賞，稱其為「促進能源轉型和吸引投資以加快綠色轉型的大膽舉措」。

參考資料