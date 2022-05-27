余杰《美國左禍與自由危機》自序：福山「歷史終結論」錯了，杭廷頓「文明衝突論」才是對的

文：余杰

新冷戰時代，我將書齋當戰場

朋友，熱血震動著我的心

片刻之間獻身的非凡勇氣

是一個謹慎的時代永遠不能收回的

就憑這一點，也只有這一點，我們是存在了——T・S・艾略特（T.S. Eliot）

歧路亡羊的美國，如何歸回正道？

二○二○年十一月，在中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒肆虐全球之際，我完成了醞釀二十年的《大光》三部曲，似乎有千斤重擔卸下肩頭，甚至一生的使命都已完成。

然而，就在我興奮而莊嚴地作為美國公民、第一次投票選舉總統之後，卻赫然發現二○二○年總統大選陷入一場美國建國以來前所未有的全國性舞弊醜聞。此後兩個多月，美國清教秩序的搖晃和左派意識形態的長驅直入，讓人心驚肉跳、夜不能寐：傳統媒體和社群媒體集體造假，大學知識菁英為虎作倀，官僚系統腐敗因循，乃至最高法院對憲法漠視與羞辱……「深層政府」無恥地篡奪了本來屬於川普（Donald Trump）總統的勝利，將正在走向再度偉大之路的美國重新拖入「華盛頓的沼澤」。

之後，大政府捲土重來，種種憲法保障的基本公民權利被以防疫為名遭到剝奪，激進的移民、福利和能源政策造成物價飛漲，中產階級苦不堪言，中國如同對待戰敗國一樣羞辱美國外交官，美國扶持的阿富汗世俗政府在美軍倉促撤軍後如融冰般潰敗，正是看到美國民主黨政府的軟弱無力，俄國獨裁者普亭（Vladimir Putin）才悍然發動入侵烏克蘭的戰爭……

我突然醒悟：我的使命尚未完成。我由中國流亡者成為美國公民，我感激美國予以我庇護，我更要挺身捍衛美國的自由——很多新移民偏偏充當美利堅秩序的破壞者，我不齒於他們卑賤的言行。我想起香港電影《黑金》中主人公的一段台詞：「我愛這塊土地，我不能看著她被那些亂七八糟的人弄得烏煙瘴氣，當年，他們把大陸搞垮了，我們還可以退到台灣，但是如果今天，他們把台灣也搞垮了，我們還可以退到哪裡去？再退一步就是大海了。」

這何嘗不是我的心聲：美國是我和妻兒最後的棲身之地，是人類的諾亞方舟，如果美國也被中共滲透、被左派搞垮，我們還能躲在哪裡去呢？與其躲避，不如應戰，像T・S・艾略特那樣，穿越荒原，穿越在「各自的監獄」裡「繞著圈子走的人群」，仰望一片寂靜的「光亮的中心」。

我在《大光》三部曲中梳理了五百年的文明史和觀念史，指出英美文明是人間正道。但由於篇幅所限，對晚近百年的歷史演變只能簡略陳述。所以，還需要另外寫一本書，回答「美國是如何一步步走到今天的」和「左派是如何一步步肆虐全球的」（左派思想之無孔不入，超過中國武漢肺炎病毒）這兩個大哉問。

我要寫一部以美國為中心的保守主義視野的當代政治思想史，一部像《共產主義黑皮書》那樣的對左派追根究底的反左之作——這裡的「左」，不單單是共產黨掌權的極權國家，還包括深入西方骨髓、花枝招展的各種左派意識形態。

於是，在此後一年裡，我廢寢忘食地完成了新書《美國左禍與自由危機》。我赫然發現，不僅過去學習和接受的中國史、亞洲史是被扭曲的假歷史，甚至美國史、歐洲史和西方史也是左派的洗腦工具。重新思考、書寫、校正歷史尤為重要。

此刻，邱吉爾（Winston Churchill）在至暗時刻的演講縈繞在我耳邊：一九四○年五月十三日，組成戰時內閣的邱吉爾在下議院發表演講：「我們面臨著極其嚴酷的考驗，面臨著漫長而艱苦卓絕的鬥爭。若問我們的政策是什麼？我的回答是：在陸上戰鬥，在海上戰鬥，在空中戰鬥。盡我們的所能，盡上帝賦予我們的全部力量去戰鬥，同人類黑暗、可悲的犯罪史上空前兇殘的敵人戰鬥。」（註1）

今天，人類面臨中共極權政府及滲入西方心臟的各種左派思潮的威脅，甚至大過昔日的納粹。我將寫作視為作戰，書齋就是戰場，我在書齋中打這場思想和心靈的戰爭。

本書第一部「進步派，自由派，都是左派」，寫一戰時的美國總統伍德羅・威爾遜（Woodrow Wilson）、二戰時的美國總統富蘭克林・羅斯福（Franklin D. Roosevelt，又稱小羅斯福）以及如今愈來愈像共產黨的美國民主黨。

威爾遜和羅斯福是一般意義上的「紳士」與「好人」，但其思想意識已被十九世紀末以來的左翼「進步主義」俘獲。人最大的敗壞是觀念秩序的敗壞——他們用「進步主義」處理國內和國際問題，並形成一整套政策，給美國和世界帶來災難性後果。在美國的歷史教科書及人們普遍認為「理所當然」的論述中，他們偉大、光榮、正確。現在，該將他們請下神壇了。而現今的美國民主黨，早已在左翼歧路上奪命狂奔，要將美國帶入萬劫不復之深淵，指出此一危機刻不容緩。

第二部「麥卡錫對抗馬克思」，為長期被左派妖魔化的麥卡錫（Joseph McCarthy）平反正名。掌握話語權的左派，偷天換日、暗度陳倉，日復一日、年復一年地將英雄貶斥為小丑，將小丑打扮成英雄。如今，該讓英雄歸位英雄、讓小丑歸位小丑了。麥卡錫清共，如同美國隊長般拯救美國，卻「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」

在美國本土，戰鬥不是壕溝與鐵絲網、坦克與機槍，而是觀念與觀念之戰、心靈與心靈之戰。在二戰中戰敗的德國，悄悄讓「西方馬克思主義」等德國思想侵襲美國；上世紀六○年代，以反越戰為名的一場「文化革命」，伴隨著愛滋病、性變態和毒品橫掃美國大學校園和知識界。