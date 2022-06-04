2022/06/04,
教育

《塔木德親子財富課》：「心情真好，今天吃炸雞吧！」——金錢教育失敗父母的六種說話習慣

《塔木德親子財富課》：「心情真好，今天吃炸雞吧！」——金錢教育失敗父母的六種說話習慣
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

現在的父母要與孩子一起吃飯是越來越不容易了，對話時間越來越少，父母的每一句話變得格外重要。我們從金錢教育的觀點來看看，哪些是父母不該有的說話習慣。

文：金今善

金錢教育失敗父母的六種說話習慣

對孩子來說，父母是最早的老師和榜樣，是最親近的人也是監護人，孩子會完全依賴父母，因此和父母會越來越像。父母說的話會影響到孩子的意識和無意識。

過去有所謂「餐桌上的教育」，家人一起吃飯時分享的對話會直接成為孩子教育的一部分。但是現在的父母要與孩子一起吃飯是越來越不容易了，對話時間越來越少，父母的每一句話變得格外重要。我們從金錢教育的觀點來看看，哪些是父母不該有的說話習慣。

1. 我們的心裡很富足

這句話帶有滿足於小事、嚮往樸素幸福的意思。當然與其和他人比較而感到自卑，相較之下這句話對人生更有幫助。有時孩子羨慕有錢人，父母會說「有錢固然好，但更重要的是心靈富足」，或「雖然我們買不起那些東西，但我們的心裡很富足」這類的話來安撫孩子。

但真的只要心靈富足就可以在這個世界生存了嗎？這些話在父母經濟能力有限的狀況下，對提升孩子的自尊心很有幫助，但卻不見得是灌輸孩子正確金錢觀念的話。錢多是富翁，如果連心靈也富足那就再好不過了。因此，不須在強調「心靈富足」的同時刻意製造「所以生活貧窮也沒關係」的意念。

從金錢教育的觀點來看，「雖然這次因為錢不夠不能買，但媽媽會多賺錢，下次一定要買回家」，或是「我們雖然心靈富足，但現實中還是要努力多賺點錢」，這樣說才是比較適當的。

2. 心情真好，今天吃炸雞吧！

在購買任何食物或物品時以「心情」為由，這在金錢教育上來說並不好。當然消費會使人心情愉悅，但那應該是結果，最好不要「因為心情好」所以去消費。消費應該具有明確的理由，像是「因為說好了這個禮拜要吃炸雞」、「因為今天沒有時間準備晚餐」有明確的理由，孩子才會學習到「必須有理由才能消費」。很多大人會為了緩解情緒而過度消費，這是因為從小開始就沒有將「消費和心情」明確分開而導致。

3. 你念你的書就好，其他的交給媽媽

不想給孩子帶來金錢壓力，這是許多為人父母的心境，但是不想給予金錢壓力和孩子對錢沒有概念是完全不同的事情。「全都交給媽媽，你把書念好就可以了」，這種話會讓孩子對錢沒有概念。

孩子應該也要知道補習費、書本費、通勤費這些花在自己身上的錢給父母帶來的負擔，這樣才會懂得錢的珍貴，並對父母懷著感謝的心。更重要的是如果孩子有「我和錢完全沒有關係」這樣的想法，就會對經濟獨立的意志很薄弱，反而會出現更依賴父母的傾向。

4. 考得好就買新手機給你

用禮物與孩子交易成績的父母並不少。因為只要功課好，就能擁有自己想要的東西，所以孩子被賦予了動機。當然，與孩子的討價還價和協商都不是壞事，透過協商，孩子可以感知自己的選擇權和主導權，因此在教育方面也有作用，但重要的是這會讓孩子對「必須用功的理由」感到混淆。

「為了換新手機」、「為了買新衣服」、「為了玩電動」所以才用功念書，這樣就是本末倒置了。如此一來，對於學習的想法以及關於金錢的想法，也就被扭曲了。

5. 買這個啦，這個比較好

在買東西的時候，常見很多父母不讓孩子自己選擇，而是單方面替孩子決定。因為想買更物美價廉的東西，或者擔心孩子判斷力不足，所以想代替孩子做決定。但是，在任何情況下，父母都不該限制孩子的選擇權，單方面強求孩子接受自己的決定。孩子在選擇的過程中可以經歷各種判斷，也能培養出自己的標準，如果父母取代了那個過程，就等於是剝奪了孩子學習創造自己標準的機會。

當然，如果孩子的選擇很明顯不合理，父母可以帶著孩子一起討論，協助孩子調整。如果因為錢不夠而不能買孩子想要的東西，就坦率地說錢不夠，引導孩子學習如何在有限的條件下做出明智的選擇。不要認為這樣是承認父母經濟能力不足，在生活中需要的東西和購買的能力之間經常產生拉鋸，未來孩子也會經歷這樣的狀況，所以應該教導孩子，在資金不足的情況下，以較低價格購買自己想要的東西是合理的消費態度，而不是丟臉的事情。

6. 如果做不到，乾脆不要開始

父母看到孩子堅持不懈、努力完成某件事情的樣子，會感到很欣慰。但這種情況如果一再反覆，有的父母就會生氣說出像「如果做不到，不如乾脆不要開始」這樣的話。當然這麼說並不是希望孩子一開始就放棄，父母還是意在鼓勵和刺激孩子「要努力到最後」，只是用說反話的方式，希望能藉此激勵孩子。

每個孩子的專注力都不一樣，成就能力也不一樣。專注力不足的孩子並不代表能力差，無法集中注意力在一件事上面的孩子，可能是屬於「多重作業能力」型。而成就能力是在持續挑戰和失敗的過程中產生，如果孩子經常事情做到一半就中斷，或許應該回想一下是否一開始給孩子的動機不足，或是沒有確實給予正確動機。

累積金錢的過程也一樣，不能因為一度沒能賺錢就說「乾脆不要賺了！」這種話，即使失敗也要繼續給予勇氣，這是父母的角色，也是智慧。

書籍介紹

本文摘錄自《塔木德親子財富課：向猶太人學致富，從小開始》，遠流出版

作者：金今善
譯者：馮燕珠

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2022/05/27,
生活

【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器

【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器

我們想讓你知道的是

為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。

國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。

Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均

為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。

01_完稿

本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：

  1. 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
  2. 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
  3. 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。

最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把

為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。

02_完稿

詳細說明實驗方式如下：

  • 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
  • 實驗流程：分別採用
    • 只用濕抹布擦拭
    • 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
    • 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
    • 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
    • 只用吸塵器清潔

針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：

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招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：

「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」

另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。

毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器

招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。

此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。

不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。

更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。

招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。

Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。

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讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：


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