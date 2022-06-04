《塔木德親子財富課》：「心情真好，今天吃炸雞吧！」——金錢教育失敗父母的六種說話習慣

文：金今善

金錢教育失敗父母的六種說話習慣

對孩子來說，父母是最早的老師和榜樣，是最親近的人也是監護人，孩子會完全依賴父母，因此和父母會越來越像。父母說的話會影響到孩子的意識和無意識。

過去有所謂「餐桌上的教育」，家人一起吃飯時分享的對話會直接成為孩子教育的一部分。但是現在的父母要與孩子一起吃飯是越來越不容易了，對話時間越來越少，父母的每一句話變得格外重要。我們從金錢教育的觀點來看看，哪些是父母不該有的說話習慣。

1. 我們的心裡很富足

這句話帶有滿足於小事、嚮往樸素幸福的意思。當然與其和他人比較而感到自卑，相較之下這句話對人生更有幫助。有時孩子羨慕有錢人，父母會說「有錢固然好，但更重要的是心靈富足」，或「雖然我們買不起那些東西，但我們的心裡很富足」這類的話來安撫孩子。

但真的只要心靈富足就可以在這個世界生存了嗎？這些話在父母經濟能力有限的狀況下，對提升孩子的自尊心很有幫助，但卻不見得是灌輸孩子正確金錢觀念的話。錢多是富翁，如果連心靈也富足那就再好不過了。因此，不須在強調「心靈富足」的同時刻意製造「所以生活貧窮也沒關係」的意念。

從金錢教育的觀點來看，「雖然這次因為錢不夠不能買，但媽媽會多賺錢，下次一定要買回家」，或是「我們雖然心靈富足，但現實中還是要努力多賺點錢」，這樣說才是比較適當的。

2. 心情真好，今天吃炸雞吧！

在購買任何食物或物品時以「心情」為由，這在金錢教育上來說並不好。當然消費會使人心情愉悅，但那應該是結果，最好不要「因為心情好」所以去消費。消費應該具有明確的理由，像是「因為說好了這個禮拜要吃炸雞」、「因為今天沒有時間準備晚餐」有明確的理由，孩子才會學習到「必須有理由才能消費」。很多大人會為了緩解情緒而過度消費，這是因為從小開始就沒有將「消費和心情」明確分開而導致。

3. 你念你的書就好，其他的交給媽媽

不想給孩子帶來金錢壓力，這是許多為人父母的心境，但是不想給予金錢壓力和孩子對錢沒有概念是完全不同的事情。「全都交給媽媽，你把書念好就可以了」，這種話會讓孩子對錢沒有概念。

孩子應該也要知道補習費、書本費、通勤費這些花在自己身上的錢給父母帶來的負擔，這樣才會懂得錢的珍貴，並對父母懷著感謝的心。更重要的是如果孩子有「我和錢完全沒有關係」這樣的想法，就會對經濟獨立的意志很薄弱，反而會出現更依賴父母的傾向。

4. 考得好就買新手機給你

用禮物與孩子交易成績的父母並不少。因為只要功課好，就能擁有自己想要的東西，所以孩子被賦予了動機。當然，與孩子的討價還價和協商都不是壞事，透過協商，孩子可以感知自己的選擇權和主導權，因此在教育方面也有作用，但重要的是這會讓孩子對「必須用功的理由」感到混淆。

「為了換新手機」、「為了買新衣服」、「為了玩電動」所以才用功念書，這樣就是本末倒置了。如此一來，對於學習的想法以及關於金錢的想法，也就被扭曲了。

5. 買這個啦，這個比較好

在買東西的時候，常見很多父母不讓孩子自己選擇，而是單方面替孩子決定。因為想買更物美價廉的東西，或者擔心孩子判斷力不足，所以想代替孩子做決定。但是，在任何情況下，父母都不該限制孩子的選擇權，單方面強求孩子接受自己的決定。孩子在選擇的過程中可以經歷各種判斷，也能培養出自己的標準，如果父母取代了那個過程，就等於是剝奪了孩子學習創造自己標準的機會。

當然，如果孩子的選擇很明顯不合理，父母可以帶著孩子一起討論，協助孩子調整。如果因為錢不夠而不能買孩子想要的東西，就坦率地說錢不夠，引導孩子學習如何在有限的條件下做出明智的選擇。不要認為這樣是承認父母經濟能力不足，在生活中需要的東西和購買的能力之間經常產生拉鋸，未來孩子也會經歷這樣的狀況，所以應該教導孩子，在資金不足的情況下，以較低價格購買自己想要的東西是合理的消費態度，而不是丟臉的事情。

6. 如果做不到，乾脆不要開始

父母看到孩子堅持不懈、努力完成某件事情的樣子，會感到很欣慰。但這種情況如果一再反覆，有的父母就會生氣說出像「如果做不到，不如乾脆不要開始」這樣的話。當然這麼說並不是希望孩子一開始就放棄，父母還是意在鼓勵和刺激孩子「要努力到最後」，只是用說反話的方式，希望能藉此激勵孩子。

每個孩子的專注力都不一樣，成就能力也不一樣。專注力不足的孩子並不代表能力差，無法集中注意力在一件事上面的孩子，可能是屬於「多重作業能力」型。而成就能力是在持續挑戰和失敗的過程中產生，如果孩子經常事情做到一半就中斷，或許應該回想一下是否一開始給孩子的動機不足，或是沒有確實給予正確動機。

累積金錢的過程也一樣，不能因為一度沒能賺錢就說「乾脆不要賺了！」這種話，即使失敗也要繼續給予勇氣，這是父母的角色，也是智慧。

書籍介紹

本文摘錄自《塔木德親子財富課：向猶太人學致富，從小開始》，遠流出版

作者：金今善

譯者：馮燕珠

幼年的財富課，塑造未來的大富翁★韓國最大網路書店YES24 9.8分超好評★

孩子未來面對的是和現在完全不同的世界，期盼孩子有美好的未來，就要為孩子打造在不斷變化的世界中致富的能力！