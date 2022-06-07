《這樣說話很傷人》：不是你的錯就不要習慣性認錯——這五種狀況下道歉容易變質

文：王高來

對不起——在某些情況下，還不如別道歉

「我習慣凡事都先道歉。因為我以為只要有禮貌，對方也會善待我。不過經常道歉卻讓我身邊的人對我更不好，對他們而言，我就是個『經常犯錯的人』。有時候明明不是我的錯，但我還是道歉了，結果對方卻一副盛氣凌人的樣子，完全不懂得自我檢討。」

像這樣，有些人會習慣性認錯。這樣做在大多數情況下雖然能息事寧人，但有時也會讓自己覺得屈居弱者而心情變糟，而你出於善意的舉動，也可能會令對方更囂張，或許還會被譏笑是「好欺負的人」。

如果能瞭解在哪些狀況下道歉容易變質，就能用更正確的態度來應對。本文將介紹不需道歉的五種狀況。

狀況一：別人問了觸犯你隱私的問題

「你結婚了嗎？」

「沒有。」

「為什麼？」

「喔⋯⋯就⋯⋯本來想先存錢，等二十八歲再結婚，不知不覺就這樣了⋯⋯」

並不一定要說「對不起」才算是道歉，「覺得自己似乎犯了錯」的態度也帶有道歉的意味。

像是上述對話中的「為什麼？」詢問的是對方對於人生的選擇和態度，這是個很私密的提問。根據雙方關係的親疏程度，這種問題可能會讓人覺得是很沒禮貌的問題，然而聽者卻特意解釋自己的想法，就像是在替自己的選擇（「不結婚」這件事）道歉一樣。之所以會有做錯事的態度，是因為你也認為自己並未依循社會的期望與規範，朝大眾認定正確的方向行進。

如果你覺得對方的問話讓你覺得心裡很不舒服，或惹惱了你，就不需再多做回應了。倘若是聰明人，就能聽懂你簡短的回答代表什麼意思。

「你結婚了嗎？」

「沒有。」

「為什麼？」

「不知道耶！」

「到底是為什麼？怎麼沒結？」

「我覺得『沒有』這兩個字已經回答你的問題了。」

狀況二：當你還在追求夢想

「你有按時吃飯嗎？」

「有啊，就⋯⋯隨便東吃西吃。」

「哎喲，我請你吃飯啦！多吃一點。你這樣生活多久了？你要堅持下去嗎？」

「大概有一年了，但我打算再繼續試試⋯⋯謝謝你的關心。」

在追求夢想的路上，有時生活會過得捉襟見肘，或許也會自我懷疑，為了不知究竟能否達成的目標而忍受辛苦，是否為明智之舉。這些失落徬徨、缺乏自信的想法都在所難免。

與其堅持自己有夢有理想而與對方爭論，還不如簡單表明想法並向對方致謝後，就趕快結束這個話題。因為正如對方所說的，自己目前還處於夢想未竟的路上，一切都是未定之數，沒有立場與對方辯駁。

不必要的道歉在對方看來就是在向他求饒，譬如說「抱歉讓你看到我這樣」，這樣說彷彿你是在拜託他趕快結束這個話題。對方也會認為你是因為對自己的選擇缺乏信心，所以只好把話題岔開。

然而，你的人生應該由你做主，沒有人有權干涉你。每個人都是獨立的個體，有自己的夢想與價值觀，生活重心也不同，你不必向任何人解釋自己生命中的任何事，那只與自己有關。即使被社會的傳統價值觀批判，你也無須為此向任何人道歉。

狀況三：對他人提出請求時

道歉有時是一種代表禮貌的慣性語言，當人們在提出請求時，常以

「不好意思」開頭。

「不好意思，可以告訴我剛剛開會的內容嗎？」

在這個句子中，與「對不起」相比，「不好意思」更接近於麻煩別人的慣用說法。有些人會在拜託他人時，把這句話當成口頭禪似地不斷道歉。

「英洙，不好意思，可以讓我看一下二○二○年上半年的使用者分析資料嗎？」

「喔，好的，但我現在有急事在處理，忙完後就找給你，請稍等一下。」

「不好意思麻煩你，拜託了。」

「不會，我找找看。」

「找資料很辛苦吧！不好意思。」

「喔，找到了，在這裡。」

「你那麼忙還麻煩你，真不好意思。」

「沒關係，辛苦了。」

不必要的致歉，可能會讓對方願意接受你請託的那份善意變成是一種義務。在這種狀況下，接受他人的幫忙時，最好說「謝謝」而不是「不好意思」。

狀況四：無法符合他人的期待時

無法符合某人的期望時，道歉是能避免衝突的方法。但如果你覺得自己沒錯，甚至覺得是被情緒勒索，就別急著說對不起，而且這樣做並不見得不好。畢竟「沒達成對方的期待」跟「欠對方錢」是不一樣的，你並不虧欠他那個期待。

「你不想讓媽媽難過吧？」

有些媽媽在教訓小孩時會這麼問。發展心理學家指出這句話可能會對孩子造成不好的影響，因為常聽到這種話的小孩，會為了達成母親的期望而唯母命是從，並且覺得自己彷彿對誰有所虧欠。日後他也需要花很長的時間，才能發現自己真正的想法究竟是什麼。

我們往往花費許多時間在達成你所重視的人對你的期待上，這件事是對是錯並沒有標準答案，但你絕對不能忘記：「我們並沒有虧欠任何人。」

狀況五：根本就不是你的錯

當有人犯錯，當下的尷尬讓氣氛變緊張時，覺得應該做些什麼打破僵局的那個人（但犯錯的並不是他）會率先道歉。

（叮咚！外送來了）

「有點晚耶！」

「哎呀！這附近的巷子有點複雜，所以迷了一下路，哈哈。」

「喔⋯⋯這個社區的確是有點複雜，抱歉。」

「蛤⋯⋯？」

在這種狀況下，道歉並非真心的，因為其實自己並沒錯。會習慣性地向人道歉的人，大多屬於這種情況，這是替對方製造道歉理由的「被動攻擊型行為」。意思是：「我都已經道歉了，你也要道歉」，讓對方察覺到你的企圖，並跟你一樣道歉，才能讓這段對話完美結束，是有附帶條件的道歉。

「平常我都會說『不好意思，借過一下』，但其實我一點都不覺得不好意思。那個人幹嘛要擋在那麼窄的路中間（或門邊）啊！」