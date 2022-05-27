台藝大的亂象，要從校方越權干預學生自治開始說起

文：許淙凱（台藝大第14屆、16屆學生會會長）

台灣高教亂象，藉由自身經驗的參與，以國立臺灣藝術大學為例，呼籲《大學法》改革之重要性及必要性，包括第33條輔導之干預、第16條應明定校務會議議事規則、第15條學生代表之重要性等，應該在法律通過使這些亂象減少後，本校才合適在校長遴選委員會新增學生代表。本人也非常支持《大學法》第9條關於校長遴選委員會成員之比例與產生方式之改革。

台藝大的亂象，從干涉學生自治開始說起。兩年前因當時學生會辦理選舉兩次，都無人報名參選。我便與學生議會提案討論，依辦法我需代理到選出新任會長為止，當時決議：先代理至九月，此會議課指組助教也在場。不過，台藝大學務處課指組，卻突然在決議後的下一次議會中，干預學生自治，來進行臨時動議的提案。

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照理來說，校方不該在學生自治組織中的任何會議，進行提案，學校如此干預學生自治，原來是學校已經找好了聽話的學生來接任學生會會長。

因近期有一位當時被學校找的其中一名同學認為學校作為不妥，並向學生會投訴此事。梁同學表示：

「學校最後還呼籲我別說出去，我只是一個學生，當時完全不知道如何上訴及反應，也害怕被施壓，可悲的是，學校說是給我機會，學生真的挺可憐，沒有權利，害怕被針對，這不就是吃定學生不敢站出來嗎？對天發誓這件事是句句屬實，目前也在蒐證當中，不想變成校長玩弄的棋子，台藝的學生不是笨蛋。」

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由系所推派候選人，在我看來已證明了校方越權干預學生自治。

校務中所缺乏的「民主程序」

本校有個全校性FB社團叫「台藝人請進」，學校高層非常在意同學的留言。只要有留言對學校不利，即使沒有辱罵或是太過之言語，學校經常說：「要保留法律追訴權」，藉此嚇阻學生之言論。此行為是要打壓學生言論自由嗎？只要有留言反對學校或是謾罵學校，系所將受到關切。

此外，過去也曾發生，社團內有假帳號留言時，我們校長在沒有確切證據下，一直認定假帳號是我的狀況，甚至給學校教官施壓，威脅考核成績、給學務長壓力，就是為了一定要懲處我。結果，學務長不知道是不是因為沒照著校長的期望辦理，已於今年4月30日被拔掉。即使我拜託學校報警，去抓出假帳號是誰辦的，但他們不願，持續對我冠上莫須有的罪名，使我需尋求幫助，並接受學校的心理輔導。

近期我被警告，有多名老師叫我小心點，說學校不知道又要對我做出什麼事，我希望這只是一個謠言，但也可能是因為我與學校有不同意見之看法所導致。

例如，我向33名校務代表徵求連署（共88名代表），希望透過臨時校務會議解決學校的亂象，藉由學生代表之力量能夠替校方、老師與學生之間打開橋梁，有良善的溝通。但很遺憾的，在臨時校務會議當中，校方又與校務代表們玩議事規則，打亂整個會議的節奏。

但好加在，多名校務代表的堅持下，才促成在台藝大好久不見的「無記名投票」，能夠充分透過表決來達到民主機制。但因為校務會議當中，學生代表僅有十分之一的席次，要連署召開臨時校務會議來討論攸關學生之權益都無法，還需私下拜託許多老師，才能連署達標。因為學生代表僅有十分之一的席次，當重要議案時，很有可能因為差那幾票，而導致案子不同過。

好險臨時校務會議當中，在代表們的支持下，我們學校的新宿舍興建案，列為第一優先，使新宿舍在現在的校長任期內，能夠於明年開始動土，學生在幾年後，就有新宿舍可以住。然而這場因我而開啟的臨時校務會議，至今經費、蓋的地點、整體規劃，都還有很大的爭議，也並無於校務會議正式提案通過。

這也是因為《大學法》制定的不完善且不明確，使學校可以鑽漏洞。

混淆的不只一件，還混淆會議

回到校園自治的主題，台藝大前主秘於本校校務基金委員會說：因為辦法當中沒有投票這個規定，所以不能投票表決；更於校務會議當中阻止學生代表提臨時動議，並用議事規則強制壓制提案。藉由臨時提案及臨時動議，故意搞混所有校務代表在會議中的權利。

台藝大的這些校園亂象，許多都是因為學校越權「輔導」之行為所造成，只要意見跟學校不合或是得罪了學校高層，他們必想盡方法來治理「不聽話」的學生或甚至教授。更離譜的是，因為學校老師有不同意見而在網路上發表言論，學校因此告他，拿的是人民的納稅錢，並聘請兩名律師來告該名老師，但最終檢察官不起訴，還老師清白。

結果學校花了一筆學校的經費，再來跟系所說沒錢、沒錢、沒錢，要修理什麼設備都沒錢，要買設備更沒錢。

Photo Credit: 台灣藝術大學國際事務處

學生是學校的主體，但校長是如何被選出來的？

台藝大從干涉學生自治、打壓學生言論自由、校務會議之爭議，都是攸關到學生之權益，如果沒有好的大學法制定，學校只會持續打壓學生，不尊重學生的意見。學生權利就因此受損，因為沒有話語權，只會造成學生與校方世代的隔閡越來越深，沒有實質的法規保障學生自治團體，小蝦米根本無法對抗這些操弄行政體系壓制學生聲音的掌權者，這也是為什麼多數的學生會無法改變學校。

一間大學最為重要的是學校之長，但如果學校之長選出來，是對學生毫不在意，時常製造各教授之間的對立，讓學生之間也產生對立，即使校長再做多少事，當彼此失去信任感時，做再多都沒用，因為已經有敵意了。

這就是校長遴選時採納學生意見的重要性：因學生才是學校的主體。一間大學校長如果做到師及生都討厭，那除了要去檢討自己以外，更重要的是，這名校長是如何被選出來的？

這個制度也有很大的檢討空間。因為校長遴選會未採納學生代表，校長們很可能就會不把學生放在眼裡，但別忘了，我們都是成年人了，都有自己的判斷力，應該被相同對待，而學校也能得利於年輕新世代的意見，了解學生的訴求、透過溝通，一起向前進。