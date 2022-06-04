《兒子使用說明書》：為什麼「放任散亂」對男孩而言是最棒的英才教育？

文：黑川伊保子

男孩子為什麼喜歡車子？

男孩子生來就擁有以「看遠」優先的大腦。

意思就是，他們純粹以使用空間認知力為第一優先。擅長深度認知、準確掌握距離感、洞察物質的構造等能力，都驚人地在很早的時期就開始發育。這些都是狩獵必要的技能，同時是理科智商的根源。

頭腦的設計是為了讓個人充分發揮長處，所以男孩子會先測量距離、確認構造後，再開始遊戲。男孩子會喜歡車子和電車的原因也是出於這個道理，那種光滑材質的質感，即使從遠處看也相當醒目，而且僅僅依照光的反射也能輕易理解自己所觀察到的形狀和構造；更不用說這些交通工具都是由機械零件組成，還可以轉動行駛。

我兒子第一次拿到玩具消防車時的表情，至今仍教人難忘，他就像鐵片接近磁鐵般馬上被吸住、附著；玩具車簡直就是判定男性腦的石蕊試紙啊（微笑）。

對我們女性來說，根本不明白「會動的汽車」到底有什麼好令人高興的（女孩子的話，大概只會看一眼就結束了），可是對男孩子來說，這種用眼睛去看進而認識的形狀和構造，只要放在稍微有點距離的地方，他就會突然興奮起來，接著爬過去，親自確認它的存在。整個就是激發卓越的空間認知力和培養好奇心的經驗。

因此，男孩子的房間多少有點散亂其實比較好；比如說，那邊有消防車、這邊有堆高機這樣的組合。做母親的要是提醒：如果想拿出第三個玩具，就要把其中一個先收起來喔，如此叮嚀兒子好好收拾的話，可能就很難把男孩子教養成男子漢了。

「放任散亂」對男孩而言是最棒的英才教育。房間亂七八糟這件事，就算其他人嫌東嫌西，只要說「是為了把兒子培養成天才」笑著帶過即可。

爺爺這個要角

我家兒子最後幾乎像是要去汽車公司上班那般的，對車子情有獨鍾。

有一次，我在出差的地方發現了非常棒的木雕汽車，於是買下帶了回來；那是形體優美、外表光滑的雕塑品，價格也不斐。

我興奮地把木雕汽車遞過去，期待兒子會笑容滿面，他卻一副很失望的表情，連碰都沒有碰。「媽媽，你不知道嗎？我喜歡的是機關喔。」他說道。

「機關？」「對啊，可以打開、轉動、升上去……」「哦～機關呀。」

兒子幼小的頭腦顯然就是男性腦的類型，這猝不及防的領悟，使我整個人忘了問那個詞是誰教的。我事後猜想，可能是他的祖父或外祖父教的。我的父親戰後讀了國際政治學後當上了社會科的教師，不過在戰爭打斷求學路之前，他可是理科的學生。我丈夫（黑川）的父親則曾經是技術優秀的職人。因此不管是哪一位，都是懂得使用「機關」這個詞。

成長至今日，問起當初到底是誰教的，兒子似乎也不記得了。不過，他提供的證詞是：「可以確定的是，我很早就知道這個詞了。加上從我有記憶以來就很喜歡機關啦。」

即使像我這種理科女子，那種感覺仍然鮮明強烈。看來男性的頭腦，在超越女人想像之外的地方，祕密地成長著呢。祖父和父親的角色意外地重大，讓我們多花一點心思，增加兒子與「成熟男人」相處的時間吧。

在外面碰見「成熟男人」也是不錯的經驗。

兒子小學低年級的時候，曾在住家附近的圍棋會所上課。聚集在那裡的老爺爺非常歡迎年幼的初學者，雖然大家輪流跟兒子下棋，最初對弈的人所說的話至今仍教我記憶猶新。

那個人突然把棋石遞過來，然後用沉穩的嗓音對著我那一臉茫然的兒子說道：「現在，孩子啊，這個（棋盤）就是世界。你接下來要征服全世界喔，那麼開始的第一步要把棋子下在哪裡呢？」

兒子的眼睛閃爍著光芒，放下了最初的第一顆棋子。

如果他當真成了職業棋士，那麼那次的相遇無疑會成為美麗傳說中的一頁記載，然而世界可沒那麼簡單；他的天賦並不是圍棋。

儘管如此，在圍棋會所獲得的男人哲學，肯定在兒子的腦海裡成了重要的一部分，而且更難得的是，拜那些圍棋經驗所賜，他也擅長與年紀較長的男性應對進退。即使是現在，兒子仍會把年長男人的人生經歷及智慧當作自己的精神食糧，而對方也對他疼愛有加；身為沒有其他公司的支援就無法運轉的小企業管理者，這可是商場上莫大的優勢。

這麼說來，兒子好像與住家附近的魚販經常聊一些漁獲的事情。有一次，我打算到超市去買一些生魚片，結果兒子竟然對我說：「我們去魚販那裡買吧。你想那家店的主人會騙人、做事馬馬虎虎嗎？」

雖然我聽不懂他說話的邏輯，但重點應該就是「那大叔買進的漁獲、切好的生魚片可以放心吃」這個意思吧。

男人自有一套男人的信賴關係。

兒子生長的地方是東京都藏前區三筋一帶，介於淺草和日本橋之間的位置，時常可以看到晴空塔（Skytree）。這裡從以前開始就有許多帽子和皮包的批發商聚集，也有眾多職人居住在此，是別有韻味的下町區域。我認為兒子在成長過程中，生活周遭能遇到許多成熟的男人，實在非常有福氣。

雖然帶著兒子的母親往往會漠視與陌生男性的交流，可是若有機會的話，應該不要逃避，去試試看才對。

基地．工坊．聖地

我想給男孩子一個「永恆的遊戲空間」；這個空間也能稱為「工坊」，不論是花了多少個月用積木建造的東西，都能在此「創造再破壞」。

我家兒子是獨生子，但是我們選擇給他雙層床，底下的那一層就變成他自己的「積木工坊」。他與幼兒園的好朋友著迷地打造幻想中的宇宙基地，後來還利用了上層的床鋪，到最後是遍布整個房間；連睡的地方都沒有，只好用我的布墊打地鋪。