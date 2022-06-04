《兒子使用說明書》：為什麼「放任散亂」對男孩而言是最棒的英才教育？
我們想讓你知道的是
洞悉「男性腦」的腦科學專家教你有技巧地與兒子相處的方法，只看這一本就能秒懂男孩心事！
文：黑川伊保子
男孩子為什麼喜歡車子？
男孩子生來就擁有以「看遠」優先的大腦。
意思就是，他們純粹以使用空間認知力為第一優先。擅長深度認知、準確掌握距離感、洞察物質的構造等能力，都驚人地在很早的時期就開始發育。這些都是狩獵必要的技能，同時是理科智商的根源。
頭腦的設計是為了讓個人充分發揮長處，所以男孩子會先測量距離、確認構造後，再開始遊戲。男孩子會喜歡車子和電車的原因也是出於這個道理，那種光滑材質的質感，即使從遠處看也相當醒目，而且僅僅依照光的反射也能輕易理解自己所觀察到的形狀和構造；更不用說這些交通工具都是由機械零件組成，還可以轉動行駛。
我兒子第一次拿到玩具消防車時的表情，至今仍教人難忘，他就像鐵片接近磁鐵般馬上被吸住、附著；玩具車簡直就是判定男性腦的石蕊試紙啊（微笑）。
對我們女性來說，根本不明白「會動的汽車」到底有什麼好令人高興的（女孩子的話，大概只會看一眼就結束了），可是對男孩子來說，這種用眼睛去看進而認識的形狀和構造，只要放在稍微有點距離的地方，他就會突然興奮起來，接著爬過去，親自確認它的存在。整個就是激發卓越的空間認知力和培養好奇心的經驗。
因此，男孩子的房間多少有點散亂其實比較好；比如說，那邊有消防車、這邊有堆高機這樣的組合。做母親的要是提醒：如果想拿出第三個玩具，就要把其中一個先收起來喔，如此叮嚀兒子好好收拾的話，可能就很難把男孩子教養成男子漢了。
「放任散亂」對男孩而言是最棒的英才教育。房間亂七八糟這件事，就算其他人嫌東嫌西，只要說「是為了把兒子培養成天才」笑著帶過即可。
爺爺這個要角
我家兒子最後幾乎像是要去汽車公司上班那般的，對車子情有獨鍾。
有一次，我在出差的地方發現了非常棒的木雕汽車，於是買下帶了回來；那是形體優美、外表光滑的雕塑品，價格也不斐。
我興奮地把木雕汽車遞過去，期待兒子會笑容滿面，他卻一副很失望的表情，連碰都沒有碰。「媽媽，你不知道嗎？我喜歡的是機關喔。」他說道。
「機關？」「對啊，可以打開、轉動、升上去……」「哦～機關呀。」
兒子幼小的頭腦顯然就是男性腦的類型，這猝不及防的領悟，使我整個人忘了問那個詞是誰教的。我事後猜想，可能是他的祖父或外祖父教的。我的父親戰後讀了國際政治學後當上了社會科的教師，不過在戰爭打斷求學路之前，他可是理科的學生。我丈夫（黑川）的父親則曾經是技術優秀的職人。因此不管是哪一位，都是懂得使用「機關」這個詞。
成長至今日，問起當初到底是誰教的，兒子似乎也不記得了。不過，他提供的證詞是：「可以確定的是，我很早就知道這個詞了。加上從我有記憶以來就很喜歡機關啦。」
即使像我這種理科女子，那種感覺仍然鮮明強烈。看來男性的頭腦，在超越女人想像之外的地方，祕密地成長著呢。祖父和父親的角色意外地重大，讓我們多花一點心思，增加兒子與「成熟男人」相處的時間吧。
在外面碰見「成熟男人」也是不錯的經驗。
兒子小學低年級的時候，曾在住家附近的圍棋會所上課。聚集在那裡的老爺爺非常歡迎年幼的初學者，雖然大家輪流跟兒子下棋，最初對弈的人所說的話至今仍教我記憶猶新。
那個人突然把棋石遞過來，然後用沉穩的嗓音對著我那一臉茫然的兒子說道：「現在，孩子啊，這個（棋盤）就是世界。你接下來要征服全世界喔，那麼開始的第一步要把棋子下在哪裡呢？」
兒子的眼睛閃爍著光芒，放下了最初的第一顆棋子。
如果他當真成了職業棋士，那麼那次的相遇無疑會成為美麗傳說中的一頁記載，然而世界可沒那麼簡單；他的天賦並不是圍棋。
儘管如此，在圍棋會所獲得的男人哲學，肯定在兒子的腦海裡成了重要的一部分，而且更難得的是，拜那些圍棋經驗所賜，他也擅長與年紀較長的男性應對進退。即使是現在，兒子仍會把年長男人的人生經歷及智慧當作自己的精神食糧，而對方也對他疼愛有加；身為沒有其他公司的支援就無法運轉的小企業管理者，這可是商場上莫大的優勢。
這麼說來，兒子好像與住家附近的魚販經常聊一些漁獲的事情。有一次，我打算到超市去買一些生魚片，結果兒子竟然對我說：「我們去魚販那裡買吧。你想那家店的主人會騙人、做事馬馬虎虎嗎？」
雖然我聽不懂他說話的邏輯，但重點應該就是「那大叔買進的漁獲、切好的生魚片可以放心吃」這個意思吧。
男人自有一套男人的信賴關係。
兒子生長的地方是東京都藏前區三筋一帶，介於淺草和日本橋之間的位置，時常可以看到晴空塔（Skytree）。這裡從以前開始就有許多帽子和皮包的批發商聚集，也有眾多職人居住在此，是別有韻味的下町區域。我認為兒子在成長過程中，生活周遭能遇到許多成熟的男人，實在非常有福氣。
雖然帶著兒子的母親往往會漠視與陌生男性的交流，可是若有機會的話，應該不要逃避，去試試看才對。
基地．工坊．聖地
我想給男孩子一個「永恆的遊戲空間」；這個空間也能稱為「工坊」，不論是花了多少個月用積木建造的東西，都能在此「創造再破壞」。
我家兒子是獨生子，但是我們選擇給他雙層床，底下的那一層就變成他自己的「積木工坊」。他與幼兒園的好朋友著迷地打造幻想中的宇宙基地，後來還利用了上層的床鋪，到最後是遍布整個房間；連睡的地方都沒有，只好用我的布墊打地鋪。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：