《一個操盤手的虧損自白》：我這輩子做過最好的交易之一，是有一次拋空黃金虧損8000美元

文：吉姆．保羅（Jim Paul）、布南登．莫尼漢（Brendan Moynihan）

拿到好牌，才留下

在學會遵守之前，違反規則誠屬不智。——艾略特，美國詩人

好萊塢影星史提夫．麥昆在1965年主演的《龍蛇爭霸》（The Cincinnati Kid），是歷來最經典的撲克牌賭博電影。片中最高潮，是史提夫．麥昆（飾辛辛那提小子）和愛德華．羅賓遜（飾賭王）最後那場梭哈對戰。當時這場賭王爭霸已經連戰數日，其他玩家紛紛落敗後，只剩麥昆想靠勝者通吃的梭哈牌，拉下賭王羅賓遜。

發了三張牌時，麥昆兩張翻開的牌是一對10，所以他一次就下注1000美元。羅賓遜那兩張牌則是方塊Q和8， 算是很糟的牌，但他跟進而且也加碼1000美元，彷彿他手上那張蓋著的牌也是Q，或以為自己會拿到同花順。也許他只是在吹個世紀大牛皮而已。下一張牌，羅賓遜是方塊10，而麥昆是梅花A。麥昆再下注3000美元，這一手很漂亮，羅賓遜也跟進加碼。

想來羅賓遜是要賭同花順，畢竟目前的局勢可不是一對Q就篤定能勝出的，不然他就是在虛張聲勢。羅賓遜的第五張牌是方塊9，而麥昆是黑桃A，因此麥昆把面前的3500美元都押上去。羅賓遜說：「小子，拿到那張A肯定讓你很爽吧，我跟進你的3500美元，另外再加碼5000美元！」

如今，要是不能跟進就只好打包回家，除非對手收下你的籌碼借條，讓你先欠著。這時的麥昆已經沒錢了，他若想繼續下去，籌碼借條就得押給羅賓遜。所以麥昆就把它押給羅賓遜，當作5000美元的借條。羅賓遜唯一能打敗麥昆的牌，只有方塊J。麥昆要求羅賓遜現出底牌，真的是一張方塊J，麥昆的臉色看起來就像快吐了。他全輸光了，雖然麥昆拿到葫蘆，三張A跟一對10，但仍不敵羅賓遜的同花順。

發牌的荷官不敢相信這手牌竟是這麼打的，她對羅賓遜說：「你那時只拿到三張同花，就敢一直加碼啊？」她說的沒錯，羅賓遜當時湊成同花順的機會可說微乎其微，不該那麼下注的，而且眼前麥昆有一對10啊。而且就算只是湊成兩對都很難贏了，何況對手的牌型是葫蘆。

「我想，這就像人生，有時會在對的時刻做出錯誤舉動，但最後的結局還是好的，對吧？」羅賓遜對荷官說。

撲克牌賭客的風險，在於不知道自己和對方會抽到什麼牌。當我們玩撲克牌賭錢時有兩種策略，你也許希望對手知道你有什麼牌（紀律嚴格玩家）；也許不希望對手知道（鬆散玩家），或想誤導對手以為你有什麼牌（也是鬆散玩家）。厲害的撲克牌賭客，就是一會兒扮豬、一會兒扮老虎。也就是說，巧妙運用這兩種策略的不一致，才是求勝關鍵。

紀律嚴明的賭客是除非拿到一手好牌，不然不會繼續玩到底。他也許下注之後，看形勢不對就收手。於是大家就會知道，如果他會繼續玩下去，肯定是手上抓著好牌。要是大家都以為他總是要抓到好牌才肯玩，那他偶而就能虛張聲勢，唬人得逞。

比方說，我玩五張牌的梭哈，手上現有兩張牌，翻開的是一張J，而蓋著的是一張3；而其他玩家翻開的牌裡，有人有老 K。對方押5美元，我跟進且加碼10美元。要是大家以為我都是抓到好牌才繼續玩，那麼現在他們一定以為我有一對J。所以現在大家是跟一對J對抗，即使我其實沒這副好牌。因為大家以為你要抓到好牌才會繼續打，所以你就有唬人的機會。要做到這點，你之前必定蓋牌棄權很多次， 而且你如果繼續玩到底，就一定會贏，或至少牌都要夠好。

要建立這種形象，你半途蓋牌的次數必定比玩到最後多很多，只要留下就一定會贏。這種玩法會讓你省下不少錢，因為手上牌不好時便趁早離場，反而還有機會偶而虛張聲勢一下。另外，鬆散玩家則常借勢唬人，也許是故意好牌押小注，或者故意牌面不好時反而重押，所以要是大家知道你經常吹牛，那麼一旦有好牌在手時，也許就能趁對方放下戒心時予以痛宰。

跟撲克牌賭客一樣，投資人也是在不知道個別企業、股市大盤或整個經濟情勢將如何表現的狀況下，拿自己的錢冒險。不過，賭客雖是運用策略不一致來取勝，但市場交易的成功關鍵，其實是嚴守紀律的一致性。雖然制定計畫並切實遵行也不保證成功、萬無一失，但想前後一致地控管虧損，就需要一套計畫。我們不必學習撲克牌玩家唬人那套，但紀律嚴謹的玩家則頗有可學之處。是哪個部分呢？他建立聲譽的方法：拿到好牌才留下，牌不好就離場。

你應該採取什麼行動早都計畫好了，當市場倉位狀況不錯時就會繼續執行，否則即按計畫停損出場。你大可認賠，沒什麼好擔心的。你就是按照計畫，嚴守規則，情況有利就繼續留下，否則就認賠出場。要是丟棄紀律，想要虛張聲勢，最後也許會賠得一乾二淨。

藉勢虛張，自是氣勢多於實質。要是蓄意打破規則，對市場虛張聲勢，到最後賠大錢的也還是自己。也許多次違反規則仍然僥倖得逞，但若抱著賠錢倉位，死撐待變，結果行情真讓你盼回來了，那你又學到什麼呢？你學到的是，做錯事也照樣有回報，所以你以後還會重施故技。問題是，你分不清何時違反規則是安全的，何時又是危險的。

沒錯，有時打破規則照樣能獲利。做「錯的事」可以得到獎賞；因為錯誤理由卻做「對的事」也可以得到獎賞。像這樣的狀況，我在早年幹得可不少。但要是你在市場中不斷做錯事還得到獎賞，這些獲利都跟你主動設定的計畫或規則無關，而是成為心理學家所說的隨機獎勵計畫，也是最能讓人重複做出特定行為的計畫。