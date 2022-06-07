《一個操盤手的虧損自白》：我這輩子做過最好的交易之一，是有一次拋空黃金虧損8000美元
我們想讓你知道的是
吉姆．保羅坦誠且毫不保留地分享自身經驗，試圖告訴讀者只要認清人類心理偏誤與建立簡單的投資規則，即可辨識、確認並避開一些埋藏在交易之路上的陷阱，從而避免導致災難性的虧損。
文：吉姆．保羅（Jim Paul）、布南登．莫尼漢（Brendan Moynihan）
拿到好牌，才留下
在學會遵守之前，違反規則誠屬不智。——艾略特，美國詩人
好萊塢影星史提夫．麥昆在1965年主演的《龍蛇爭霸》（The Cincinnati Kid），是歷來最經典的撲克牌賭博電影。片中最高潮，是史提夫．麥昆（飾辛辛那提小子）和愛德華．羅賓遜（飾賭王）最後那場梭哈對戰。當時這場賭王爭霸已經連戰數日，其他玩家紛紛落敗後，只剩麥昆想靠勝者通吃的梭哈牌，拉下賭王羅賓遜。
發了三張牌時，麥昆兩張翻開的牌是一對10，所以他一次就下注1000美元。羅賓遜那兩張牌則是方塊Q和8， 算是很糟的牌，但他跟進而且也加碼1000美元，彷彿他手上那張蓋著的牌也是Q，或以為自己會拿到同花順。也許他只是在吹個世紀大牛皮而已。下一張牌，羅賓遜是方塊10，而麥昆是梅花A。麥昆再下注3000美元，這一手很漂亮，羅賓遜也跟進加碼。
想來羅賓遜是要賭同花順，畢竟目前的局勢可不是一對Q就篤定能勝出的，不然他就是在虛張聲勢。羅賓遜的第五張牌是方塊9，而麥昆是黑桃A，因此麥昆把面前的3500美元都押上去。羅賓遜說：「小子，拿到那張A肯定讓你很爽吧，我跟進你的3500美元，另外再加碼5000美元！」
如今，要是不能跟進就只好打包回家，除非對手收下你的籌碼借條，讓你先欠著。這時的麥昆已經沒錢了，他若想繼續下去，籌碼借條就得押給羅賓遜。所以麥昆就把它押給羅賓遜，當作5000美元的借條。羅賓遜唯一能打敗麥昆的牌，只有方塊J。麥昆要求羅賓遜現出底牌，真的是一張方塊J，麥昆的臉色看起來就像快吐了。他全輸光了，雖然麥昆拿到葫蘆，三張A跟一對10，但仍不敵羅賓遜的同花順。
發牌的荷官不敢相信這手牌竟是這麼打的，她對羅賓遜說：「你那時只拿到三張同花，就敢一直加碼啊？」她說的沒錯，羅賓遜當時湊成同花順的機會可說微乎其微，不該那麼下注的，而且眼前麥昆有一對10啊。而且就算只是湊成兩對都很難贏了，何況對手的牌型是葫蘆。
「我想，這就像人生，有時會在對的時刻做出錯誤舉動，但最後的結局還是好的，對吧？」羅賓遜對荷官說。
撲克牌賭客的風險，在於不知道自己和對方會抽到什麼牌。當我們玩撲克牌賭錢時有兩種策略，你也許希望對手知道你有什麼牌（紀律嚴格玩家）；也許不希望對手知道（鬆散玩家），或想誤導對手以為你有什麼牌（也是鬆散玩家）。厲害的撲克牌賭客，就是一會兒扮豬、一會兒扮老虎。也就是說，巧妙運用這兩種策略的不一致，才是求勝關鍵。
紀律嚴明的賭客是除非拿到一手好牌，不然不會繼續玩到底。他也許下注之後，看形勢不對就收手。於是大家就會知道，如果他會繼續玩下去，肯定是手上抓著好牌。要是大家都以為他總是要抓到好牌才肯玩，那他偶而就能虛張聲勢，唬人得逞。
比方說，我玩五張牌的梭哈，手上現有兩張牌，翻開的是一張J，而蓋著的是一張3；而其他玩家翻開的牌裡，有人有老 K。對方押5美元，我跟進且加碼10美元。要是大家以為我都是抓到好牌才繼續玩，那麼現在他們一定以為我有一對J。所以現在大家是跟一對J對抗，即使我其實沒這副好牌。因為大家以為你要抓到好牌才會繼續打，所以你就有唬人的機會。要做到這點，你之前必定蓋牌棄權很多次， 而且你如果繼續玩到底，就一定會贏，或至少牌都要夠好。
要建立這種形象，你半途蓋牌的次數必定比玩到最後多很多，只要留下就一定會贏。這種玩法會讓你省下不少錢，因為手上牌不好時便趁早離場，反而還有機會偶而虛張聲勢一下。另外，鬆散玩家則常借勢唬人，也許是故意好牌押小注，或者故意牌面不好時反而重押，所以要是大家知道你經常吹牛，那麼一旦有好牌在手時，也許就能趁對方放下戒心時予以痛宰。
跟撲克牌賭客一樣，投資人也是在不知道個別企業、股市大盤或整個經濟情勢將如何表現的狀況下，拿自己的錢冒險。不過，賭客雖是運用策略不一致來取勝，但市場交易的成功關鍵，其實是嚴守紀律的一致性。雖然制定計畫並切實遵行也不保證成功、萬無一失，但想前後一致地控管虧損，就需要一套計畫。我們不必學習撲克牌玩家唬人那套，但紀律嚴謹的玩家則頗有可學之處。是哪個部分呢？他建立聲譽的方法：拿到好牌才留下，牌不好就離場。
你應該採取什麼行動早都計畫好了，當市場倉位狀況不錯時就會繼續執行，否則即按計畫停損出場。你大可認賠，沒什麼好擔心的。你就是按照計畫，嚴守規則，情況有利就繼續留下，否則就認賠出場。要是丟棄紀律，想要虛張聲勢，最後也許會賠得一乾二淨。
藉勢虛張，自是氣勢多於實質。要是蓄意打破規則，對市場虛張聲勢，到最後賠大錢的也還是自己。也許多次違反規則仍然僥倖得逞，但若抱著賠錢倉位，死撐待變，結果行情真讓你盼回來了，那你又學到什麼呢？你學到的是，做錯事也照樣有回報，所以你以後還會重施故技。問題是，你分不清何時違反規則是安全的，何時又是危險的。
沒錯，有時打破規則照樣能獲利。做「錯的事」可以得到獎賞；因為錯誤理由卻做「對的事」也可以得到獎賞。像這樣的狀況，我在早年幹得可不少。但要是你在市場中不斷做錯事還得到獎賞，這些獲利都跟你主動設定的計畫或規則無關，而是成為心理學家所說的隨機獎勵計畫，也是最能讓人重複做出特定行為的計畫。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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