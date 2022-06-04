《女力重生》：幸福如花的女人會帶財，別讓她的心永遠在過冬
我們想讓你知道的是
本書作者以朋友、客戶、房地產經紀人、國際商圈理事長以及兒子的獨特視角，收錄30篇堅強女性的人生故事，一字一句、一筆一畫，用溫暖紀實的筆觸，寫下她們的生活遭遇，記下有溫度的動人際遇。字裡行間有血有肉、有苦有笑，更有滿滿的愛。
文：李慶隆
別讓她的心永遠在過冬
女人，是家庭的核心人物，卻也是最弱勢的一方。尤其若是她沒有掌握經濟能力，就沒有權力，在家中完全沒有地位，不被公婆和先生看重，甚至被冷凍。女人更經常被全家當成高級台傭，要負責煮菜、燒飯、洗衣、清理環境，卻得不到任何人的尊重，在家中非常卑微。
在我從事房地產四十多年，看過很多這樣的案例。
在大安區有一位幼稚園老師就是如此。嫁進夫家後，公婆對她很苛刻，先生又不支持她，無論發生任何大小事，都站在公婆那一邊，三人經常聯合起來欺侮她。
她在幼稚園工作很辛苦，要餵小孩吃飯、安撫他們睡午覺，想好好吃個中飯都是奢侈的事；回到家後，公婆又要求她要煮飯、做家事。她在精神上和肉體上，都承受很大的折磨。
偶爾她會回家哭訴，她的母親也愛莫能助，就算娘家親自上門和公婆懇談，也幫不了忙，她只會被公婆罵得更慘。結婚十二年後，她得到了乳癌，不到兩年就過世了。
這對夫妻因為經濟不寬裕，必須要和公婆同住，讓太太承受著極大的壓力。一個人長年在這種不對等的對待下，就算是鐵打的身體也承受不了。最可憐的則是他們的小孩，小小年紀就失去了摯愛的母親。
我觀察到，只要母親的角色不幸福，這個家庭就無法獲得快樂，通常財運也不太好。男人，千萬不要小看女人，她們是家庭的錢脈，那把握著「財富」的鑰匙就在她們手中。男人若是懂得尊重女人，成功的機會就會倍增。
幸福如花的女人會帶財
我曾經認識住在天母的一戶大地主家庭，這戶人家懂得尊重太太／媳婦，所以家運愈來愈好。
這戶家庭在天母有很多土地、蓋了很多房子，常會找人銷售，因此，我才有機會接觸他們。記得第一次走進他們家裡時，媳婦站在門口愉快地迎接我，她笑得燦爛、滿臉春風。這是我第一次感覺女人真的是一朵花，她就像是春天盛開的櫻花。
那時，我才明白為何日本人看到櫻花盛開會流淚，因為實在是太美了。那種美，是無數幸福日子累積起來的，不是強顏歡笑、故意在外人面前表現家庭幸福美滿的矯揉造作。
一進到家中，我知道主導整個家庭的是媳婦，她將家打理得井然有序。而且，家人間彼此互相尊重。以裝潢風格來說，他們家走的是國際路線。
在設計時，他們會尊重每個人的想法，並和設計師充分討論。公婆喜歡中國古典風，就將房間改造為中國風，擺放中式家具。媳婦很貼心地替公婆的衛浴設備做乾濕分離的設計，還有一個很大的按摩浴缸。她希望公婆身體健康，在家就能泡澡、按摩。地上有防滑地磚，牆上還有符合人體工學的握把。有如此貼心的媳婦，難怪公婆很滿意。
媳婦和先生喜歡西洋風，房間是西式浪漫風；客廳是歐洲古典宮庭風，相當豪華、氣派，客人一走進去就能感覺到一股豪門的氣勢。廚房則是中西合壁，有西式的廚具，也有中式的大型蒸籠，融合得非常好。
家是凝聚全家人最重要的場所，每個人在這個空間裡得到自己想要的生活，又能相處得很融洽，這是很重要的事。
每一次到他們家中，我都看到他們全家笑臉迎人。雖然，這個家是由媳婦主導，但是，每當要討論公事時，她就會很自動地閃避。待寒暄問暖結束後，她會很謙虛地說，價錢的事由先生和你談。她說：「房地產的事他很內行，我不方便介入。」就退到一旁的小客廳，看她的書或做事。
公婆也是如此，他們說：「房子的事都是由兒子在處理，都交給他就好。」說完後，就回到自己的房間看電視。
我和他們的接觸長達十三年，這戶人家給我的感覺從來都沒改變過。由於全家和樂，他們愈來愈有富有、愈來愈幸福。最特別的是，他們從不給人一種銅臭味，儘管他們真的相當富裕。
第三代在這樣的家庭長大，也很優秀。男生在高中時讀的是建國中學，女生考進北一女，後來都進入不錯的大學就讀。
一戶人家給人一年四季都是春天的感覺，確實是不容易。我覺得這是源於他們對母親這個角色的尊敬和看重；如果把太太鎖在冬天裡，這個家庭就會不快樂。我確實遇過一踏進屋內，就覺得太太被鎖在冬天，那個家給人的感覺好像是走進了冰庫，就算在盛夏，還是讓人覺得冷冰冰。
女人受尊重，全家幸福
台灣絕大多數都是小康家庭，女人的金錢觀通常較男人好，若男人讓女人打理家裡的金錢，大多會過著不錯的生活。
我曾經認識一個小康家庭，他們住在和平東路三段與富陽街、 一幢四層樓公寓的二樓，約有三十二坪、三房，以及一套半衛生設備。男主人在中研院工作，與婆婆一位長輩同住，還有一個兒子，三代同堂。
因先生的收入無法支應家計，太太在師大路和兩位朋友合作開了間彩色影印店，兼差一個月約有二至三萬元收入。以他們全家的薪水，想在台北市買房、生活，經濟上是捉襟見肘。
這位太太很會規畫家計，為了省錢，每天都會早起，幫先生、孩子和自己做便當。周末休假時，她四處去搜尋優惠打折，找到哪一家店有特價後，假日時全家去採購。儘管夫妻倆辛勤工作，月收入不到十萬元，靠著太太量入為出、精打細算地過生活，付房貸、生活 費、學費、保險費等，每個月還能存下至少兩萬元，做為未來的預備金。
重要的是，全家在台北蛋黃區生活，過著滿舒服的日子。這位太太將全家打理得有條不紊，受到婆婆的稱讚和疼愛，先生很尊重她、愛護她，小孩也因為有這麼一位好媽媽而感到快樂，全家過得非常幸福。
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