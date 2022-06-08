藍博洲《愛情像滿天的流星雨》：呂赫若漏網，保密局特務於是把這股怨氣發洩在他的親友頭上
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全書從呂赫若家族出身、求學歷程出發，追索他在台灣、日本兩地的文藝與創作活動，還有在戰後目睹了二二八慘劇後的失望與抵抗；乃至於其身死之後埋骨之處的考察，無不仔細用心地整理爬梳。透過呂赫若如流星般璀璨閃耀卻一瞬即逝的生命，為他以及同是跨越戰爭和失語的一代人，留下最真實的時代見證。
文：藍博洲
第十四章 蛇吻
4 脫險傳奇及其牽連
大安印刷廠結束營業。呂赫若趕緊安排周遭親人的生活，準備潛入地下。他的親友也分別從自己的接觸過程憶述了他在這段期間的行蹤與說詞。
「二二八事件後社會很亂。『呂的』就有打算要去大陸。他本來就不是做生意的角色，後來卻去跟人合夥開什麼印製廠。」蘇玉蘭哀怨地回憶說，「結果，事業派下去，紙價漲了，工人也要漲薪水。他告訴我，說印製廠撐不下去了，大家決定要解散。解散後，他就『跑路』了。但是他沒說這些。他只說這裡的生意沒辦法做了，要去日本做生意。
那時候，我女兒已經出世了，還有一個在肚子裡（但當時不知道自己又懷孕了）。他先前說要做西裝，拿了十兩金條給我，於是叫我金子不要賣，若沒得吃了才去賣。他又叫我孩子不要送人，不管再怎麼辛苦，都不能送。但是，他也勸我說，要是有好的對象就再嫁過啦。結果，他離開十天後，又回來，說要等開往琉球、日本的船。我發現他褲袋裡有一把槍。但我不敢多問。他待沒多久，又走了。從此我就沒再見過他了。」
呂赫若同時也逐一安排了妻子林雪絨和幾個小孩的生活。呂芳雄《追記我的父親呂赫若》寫道，他首先處理家中笨重的物品，林雪絨的嫁妝及一些家用物品運送到社口岳母家，一些有關文學與音樂方面的書籍與收藏分散寄存朋友家中。呂芳雄私下向我透露說，那時他才不過六、七歲而已，他聽他母親說，他父親寄放了一些物品在李石樵那裡，同時還把一批唱片疏散到張彩湘家，藝術收藏品則寄放在藍蔭鼎先生那裡。
對此說法，我在採訪李石樵先生時不方便直接問他，只是迂迴地問他最後見到呂赫若的情況。他回答我說：「我最後一次見到呂赫若時，他告訴我要搬家，然後就再也沒有他的音訊了。」然後他又充滿惋惜之情說：「現在想起來，一個那麼好的人材就這樣不見了，實在真可惜。畢竟，像他這樣能寫，能唱，又能畫的，也沒幾人。文學、藝術，創作量不夠則很難估計成就，也沒法讓世人看到成績，因而受到該有的尊敬。以他的才氣，如果讓他發展下去，是很有希望有大成就的。」
呂芳雄《追記我的父親呂赫若》續載，呂赫若後來又把信義路三段的日式房屋賣掉，「大安印版所」的所有權狀交給蕭坤裕代為處理，讓懷有身孕的林雪絨在弟弟林永南家中待產，同時也讓分別就讀北一女及成功中學的長女和長子與母親作伴，然後親自帶年紀較小的二子呂芳雄回社口岳母家，接著又來帶二女田鶴子。田鶴子在從豐原車站回社口途中，腳後跟不幸被乘坐的機車後輪所傷，傷勢頗為嚴重。他趕緊送去給好友張深堂醫師治療，然後委託在豐原任教的廖金照〔一九五八年五月九日槍決〕代為照顧，就匆匆離去了。
就在這段期間，有一天，呂赫若在豐原與江漢津見了面。江漢津回憶說，呂赫若告訴他說已經把印刷廠關了，準備去日本。江漢津和幾個朋友於是給他送行。這之後，江漢津就再也沒見到他了。
據呂芳雄轉述母親回憶的《追記》所載，呂赫若安排好林雪絨住到林永南家中，臨走時，留了新台幣一萬元〔相當五兩黃金〕給她和兩個小孩作生活費，並交代她說，如果生男的則取名芳民，生女的就叫民芳。然後他又安慰她說，多則數月，少則一兩個月，必定回來；往後的生活費用不必操心，會有人送來。最後又交代她說，產後回社口娘家暫住一段時間，也不必帶太多的衣物。
呂赫若的戶籍謄本記載，一九五○年一月四日，戶籍從台北信義路三段遷回潭子校栗林老家。或許，這也是他最後一次回老家操辦的事情吧。呂芳雄的《追記》寫道，然後，放心不下妻子的呂赫若，又冒險回到林永南家，探視林雪絨。他見了她，第一句話就用日文問說妳還沒生？她說應該就在最近吧。他關照了家裡的大小事情，又說要去找蕭先生，看看他是否已經脫手出售「大安印版所」。當天深夜，他又回來了，並向林雪絨透露蕭先生已經被捕，自己也差點被逮捕的經過。第二天早上，他和要去上學的長子一起出門，然後在半路上和兒子道別。呂芳卿背著書包，依依不捨地看著父親的背影愈走愈遠，終於消失在遠方的轉角處。
關於呂赫若一度被捕但幸而脫險的經過，在軍法處看守所，蕭坤裕親口向同房的江漢津描述了具體過程：一九五○年一月廿四日，蕭裕坤被保密局特務逮捕。儘管遭到嚴刑逼供，他始終不肯供認和呂赫若及大安印刷廠的關係。可他擔心的是，被捕之前，呂赫若已和他約好，當天晚上六點要到他家拿錢。如果呂赫若依約前往，一定會被捕。這樣，他和印刷廠的關係也一定會暴露。
果然，當刑訊搞到半夜時候，外頭有人送了張條子給負責刑訊的特務。那名特務立即改口問他認不認識呂石堆？蕭坤裕一聽就放心了。他判斷呂赫若一定有依約到家裡找他並被扣留，但身分沒有暴露。他於是就照實回答說：「認識，他是豐原潭子人，是生意上往來的朋友。」那名特務就不再追問了。後來，蕭坤裕的太太利用面會時設法把當天的情況告訴他，說那天晚上呂赫若準時到了蕭家，一到就被埋伏在那裡的特務扣押盤問。幸虧呂赫若機警，推說是來向蕭先生拿一筆生意往來的錢。他們就向呂赫若要身分證來看，結果看到姓名寫的是呂石堆。
原來特務掌握的情報只知呂赫若，但不知呂石堆就是呂赫若的本名，再加上人長得漂亮的蕭太太故意向特務撒嬌，要他們別連累無辜。最後，特務在不敢確信之下就派人回保密局，向蕭坤裕確認。果然，蕭坤裕和呂赫若所言並無不合。於是就在扣押了五六個鐘頭後把呂赫若放走。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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