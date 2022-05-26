樂團攜手中指通開房間！神棍樂團在帝王級汽車旅館完成〈教你跪著愛〉

汽車旅館對台灣人而言並不陌生，時時可以在鄉土劇、電影或新聞畫面上看見。這回孫女與神棍樂團一行人浩浩蕩蕩來到中和美麗殿精品旅館，團員爭先恐後說自己從沒來過，逗得孫女哈哈大笑。進到兩百坪大的「帝王行宮」，豐富的房間設備讓人目不暇給，不僅有花灑淋浴與按摩浴缸，還有KTV室、雪茄室、蒸氣室、宴會廳等。節目中，神棍樂團分作「顏值組」、「才華組」兩隊進行收音任務，場館內設施、輔具、人體皆派上用場。AV界達人「中指通」甚至於房內驚喜現身，團員興奮神情難掩。鼓手小潘笑說這次的汽車旅館初體驗讓他大開眼界，用遍房內設施後「驚覺科技已經如此先進」。

〈教你跪著愛〉一曲，不僅是神棍樂團跳脫過往框架之作，也是樂團最激情四射的創作。歌曲大膽書寫肉體關係的起承轉合，歌曲中加入眾人在現場採集到的音效，如：房內門鎖、淋浴、床鋪搖晃、肉體碰撞等各式聲響，讓人聽了血脈賁張。成曲最後能以這麼澎湃的方式問世，樂團表示收音真的不是件容易的事，此曲製作人竣傑說，「事後聽聲音才發現，要讓聲音鋪排串接得產生對的畫面，是需要巧思的。」

Photo Credit：WINDIE Music

編曲完成後，樂團返回汽車旅館拍攝MV。影像一出，便激起粉絲熱烈討論，直呼「受不了！」、「畫面聲音太銷魂」。只見畫面中，團員化身下班後把酒言歡的白領男子們，在派對高潮、眾人紙醉金迷、酒酣耳熱之際，神秘女子「小夏」登場，劇情竟意外反轉：曖昧的霓虹燈光下，六位壞男孩被繩索綑綁倒地，從原先的放縱侵略到被制約，翻轉「教你跪著愛」的單向性。團員雖已不是首度參演MV，卻也被這次作品的強大劇情張力震懾，嗩吶手張鑒像是拍上癮，笑說好像可以朝演藝路線發展看看。鑼鼓手老吳看完成品則說：「MV看似玩樂，但不乏警世意義：夜場走多總有一天會被綁起來。」更突然開示奉勸：慾海無涯回頭是岸，意圖拉回樂團正直形象。

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現今社會講求關係中雙方彼此尊重，不再只是單向的給予和索求，也正所謂教學相長，人們何嘗不是在這來往間才逐漸學會「如何去愛」。在代表著當代都會情慾流動的「汽車旅館」中，不僅是關係有著無限可能，與場域的互動也可以有著不同變化，下回也可以試試到汽車旅館開會，或是去拍片、做聲響實驗。

【WINDIE收OUT！】EP3 男子樂團參上！摩鐵の謎之音：https://youtu.be/4Awu989cd-4 ​

神棍樂團〈教你跪著愛（汽車旅館 Version）〉MV：https://youtu.be/OaPlcdumszg

神棍樂團〈教你跪著愛（汽車旅館 Version）〉數位收聽：https://lnk.to/muziu-D0