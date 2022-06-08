《台商在非洲》：非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大，台商投資如何落實在地共生、永續經營？
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台商在非洲經營數十年，歷經市場競合、資源整合與生存挑戰。現階段如何客觀認識非洲市場、善用非洲獨特之人口、區域和優惠紅利，以及發揮台灣優勢與政策支持利基，並透過全球化運籌，以及在地共生策略運作，非洲市場開拓仍有較大發揮空間。
文：陳德昇（政治大學東亞研究所博士，現任政治大學國際關係研究中心研究員，台灣非洲經貿協會（TABA）顧問。主要研究專長為全球化與在地化、跨界治理、兩岸互動）
〈台商在非洲：全球化、商機與挑戰〉
（前略）
肆、市場參與：優勢、挑戰與策略
無論就歐美中諸國對非洲擴大投資、地緣政治與氣候變遷區位議題的重要性，以及非洲市場的特質，皆顯示市場發展潛力與可操作性。就台商投資非洲與經略市場，運用SWOT評估其優勢優勢（S）、機會（O）、弱點（W）與威脅（T），可得到以下觀察與分析。
就優勢（S）而論，具備製造、貿易與行銷歷練與經驗之台商，尤其是在農業、輕工業與民生工業領域，可望於在地市場具有較大發揮空間，尤其是台商信譽與經營能力相對較佳，以及在地化與公益角色參與，皆有助市場認同與影響力提升。在機會（O）方面則在市場廣大、人口紅利、享優惠政策、基礎建設逐步改善，以及作為進入歐美市場之平台，應是較具利基之商機與誘因。
此外，在弱點（W）方面，則包括：台商多為中小企業，規模有限，未能有企業化規模經營，加之中低檔商品市場競爭激烈，市場空間有限。另在非洲員工能力不足且較具惰性、官僚效率低，亦影響經營績效。在威脅（T）方面，不僅有來自於中國的外交侷限，欠缺政府部門的奧援，以及在政經局勢與法制、治安、衛生條件不佳，皆是不利因素（參見圖5）。
儘管如此，透過強化優勢與機會（SO）整合分析，具備跨界經營與外語能力之台商，可採取相對安全區位選擇，尋找特定產業之製造與市場開拓，尤其是針對非洲市場不同所得階層，採取市場與產品差異化策略，以及跨界輸出歐美市場，進行市場布局，或能有較高獲利之機會。此外，在發揮優勢降低弱點（SW）策略思考上，如何組建經營團隊，運用台灣大中型國營與民營企業，較具資本、技術與跨國經驗，強化資源整合與制度規範，或能規避台灣企業跨境經營之風險。
在強化優勢降低威脅（ST）策略方面，面對來自中國外交優勢與孤立，除應靈活運用民間與官方之彈性身分和角色外，避開非洲的紅海市場，尋找中高端藍海市場，將有助台商商機開拓與鞏固（參見表7、8）。此外，在降低弱勢與風險（WT）方面，除須積極規避政治與外交風險外，建構在地人脈網絡與共生機制，以及積極提升市場獲利能力，才能提高市場勝算。
台灣目前在非洲設廠經營之台商（參見圖6），主要包括：
（一）紡織業的年興、旭榮、聚陽、南緯，分別於史瓦帝尼、賴索托、肯亞、坦尚尼亞、衣索比亞設廠，相關產品主要是行銷歐美為主；（二）科技廠商僅有華碩在南非、埃及與阿爾及利亞設點，技嘉則在埃及經營市場；（三）飲料瓶蓋廠有宏全國際在莫三比克和阿爾及利亞設廠；（四）機車與零組件有三陽工業於阿爾及利亞設點；（五）輪胎業有正新輪胎在奈及利亞、南非設點。非洲台商總會吳孟宗前會長即在奈及利亞及鄰近國家推展正新輪胎副品牌瑪吉斯（MAXXIS），成效頗佳。
此外，近期中油公司在北非的查德（Chad）採獲石油，亦是多年努力海外探油成果（楊舒晴，2020）。儘管如此，台商在非洲市場之經營仍屬有限與不足，尤其是在地市場、中高端市場，以及跨界輸往歐美之產品，仍有開發潛力與空間。
基於上述形勢之分析與主客觀條件之檢視，以及未來市場經營之前瞻規劃，下列策略思考將有助於未來非洲市場之經營。
（一）盤點各國經貿特色、政局穩定與市場條件
由於非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大，因此專業、精準與務實盤點各國之特色，尤其是市場經營所需的政治穩定、制度化建設，以及市場運籌能力，皆是評比標準。透過上述資訊的比對，結合相關配套措施與籌謀，包括通路、倉儲與信用融通之安排，將有利於台商拓展商機與獲利能力提升。
（二）善用非洲優惠關稅和自貿區優勢
由於非洲國家出口美國享有《非洲成長機會法》（African Growth and Opportunity Act, AGOA）優惠關稅，以及《非洲大陸自由貿易協定》（Africa Continental Free Trade Agreement, AfCFTA）之簽署，有利台商評估非洲市場的優勢和競合態勢，尋求企業之定位與獲利商業模式。換言之，善用當地加工機會創造更高附加價值，銷往歐美市場，將可享跨界與多元商機。同樣的，非洲地區各國與區域間降低關稅互通有無，有助商機分享。
（三）人才在地化、人才培養和制度保障
全球在地化之鞏固，運作必須深化在地化思維和市場布局。事實上，在跨國企業經營之策略布局、人才安排與成本考量，在中長期下勢必以培養在地優秀人才，或是當地具優勢之外商（例如東非之印度人）做骨幹。一則因語言、文化因素可對當地做有效管理；二則可運用完善制度管理規避可能之風險。事實上，過多的台籍外派幹部，不必然優於在地人才之運作，也不一定會有較少之管理缺失和流弊。一位在非洲經營紡織業有成的台商即曾表示：
「在地化是跨國經營管理必然的選擇。我們在當地一家企業，即由非籍畢業於英國名校高材生管理，我們提供較好的待遇，他的表現即令人滿意。台商管理有一個心魔，不太敢信任外國人，認為他忠誠會不好，但事實上全由台商管理就不會有問題嗎？」[1]
（四）落實在地共生推展公益，提升台商形象
台商在地共生策略，台灣非政府組織與宗教團體亦扮演功能性角色。尤其是慈濟功德會多年來已在南部非洲開展工作（參見圖7）；阿彌陀佛協會（Amitofo Care Centre，簡稱ACC）亦收養孤兒2600人、推廣教育，以及回台升學，提供非洲人民更多市場機會與能力提升，此皆顯示台商與民間組織在非洲社會的貢獻與影響力，其對台商經營、形象提升，以及人才培養皆有助益，是在地化經營與在地共生的範例，值得持續推廣。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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