《台商在非洲》：非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大，台商投資如何落實在地共生、永續經營？

文：陳德昇（政治大學東亞研究所博士，現任政治大學國際關係研究中心研究員，台灣非洲經貿協會（TABA）顧問。主要研究專長為全球化與在地化、跨界治理、兩岸互動）

〈台商在非洲：全球化、商機與挑戰〉

（前略）

肆、市場參與：優勢、挑戰與策略

無論就歐美中諸國對非洲擴大投資、地緣政治與氣候變遷區位議題的重要性，以及非洲市場的特質，皆顯示市場發展潛力與可操作性。就台商投資非洲與經略市場，運用SWOT評估其優勢優勢（S）、機會（O）、弱點（W）與威脅（T），可得到以下觀察與分析。

就優勢（S）而論，具備製造、貿易與行銷歷練與經驗之台商，尤其是在農業、輕工業與民生工業領域，可望於在地市場具有較大發揮空間，尤其是台商信譽與經營能力相對較佳，以及在地化與公益角色參與，皆有助市場認同與影響力提升。在機會（O）方面則在市場廣大、人口紅利、享優惠政策、基礎建設逐步改善，以及作為進入歐美市場之平台，應是較具利基之商機與誘因。

此外，在弱點（W）方面，則包括：台商多為中小企業，規模有限，未能有企業化規模經營，加之中低檔商品市場競爭激烈，市場空間有限。另在非洲員工能力不足且較具惰性、官僚效率低，亦影響經營績效。在威脅（T）方面，不僅有來自於中國的外交侷限，欠缺政府部門的奧援，以及在政經局勢與法制、治安、衛生條件不佳，皆是不利因素（參見圖5）。

Photo Credit: 印刻出版

儘管如此，透過強化優勢與機會（SO）整合分析，具備跨界經營與外語能力之台商，可採取相對安全區位選擇，尋找特定產業之製造與市場開拓，尤其是針對非洲市場不同所得階層，採取市場與產品差異化策略，以及跨界輸出歐美市場，進行市場布局，或能有較高獲利之機會。此外，在發揮優勢降低弱點（SW）策略思考上，如何組建經營團隊，運用台灣大中型國營與民營企業，較具資本、技術與跨國經驗，強化資源整合與制度規範，或能規避台灣企業跨境經營之風險。

在強化優勢降低威脅（ST）策略方面，面對來自中國外交優勢與孤立，除應靈活運用民間與官方之彈性身分和角色外，避開非洲的紅海市場，尋找中高端藍海市場，將有助台商商機開拓與鞏固（參見表7、8）。此外，在降低弱勢與風險（WT）方面，除須積極規避政治與外交風險外，建構在地人脈網絡與共生機制，以及積極提升市場獲利能力，才能提高市場勝算。

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台灣目前在非洲設廠經營之台商（參見圖6），主要包括：

（一）紡織業的年興、旭榮、聚陽、南緯，分別於史瓦帝尼、賴索托、肯亞、坦尚尼亞、衣索比亞設廠，相關產品主要是行銷歐美為主；（二）科技廠商僅有華碩在南非、埃及與阿爾及利亞設點，技嘉則在埃及經營市場；（三）飲料瓶蓋廠有宏全國際在莫三比克和阿爾及利亞設廠；（四）機車與零組件有三陽工業於阿爾及利亞設點；（五）輪胎業有正新輪胎在奈及利亞、南非設點。非洲台商總會吳孟宗前會長即在奈及利亞及鄰近國家推展正新輪胎副品牌瑪吉斯（MAXXIS），成效頗佳。

此外，近期中油公司在北非的查德（Chad）採獲石油，亦是多年努力海外探油成果（楊舒晴，2020）。儘管如此，台商在非洲市場之經營仍屬有限與不足，尤其是在地市場、中高端市場，以及跨界輸往歐美之產品，仍有開發潛力與空間。

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基於上述形勢之分析與主客觀條件之檢視，以及未來市場經營之前瞻規劃，下列策略思考將有助於未來非洲市場之經營。

（一）盤點各國經貿特色、政局穩定與市場條件

由於非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大，因此專業、精準與務實盤點各國之特色，尤其是市場經營所需的政治穩定、制度化建設，以及市場運籌能力，皆是評比標準。透過上述資訊的比對，結合相關配套措施與籌謀，包括通路、倉儲與信用融通之安排，將有利於台商拓展商機與獲利能力提升。

（二）善用非洲優惠關稅和自貿區優勢

由於非洲國家出口美國享有《非洲成長機會法》（African Growth and Opportunity Act, AGOA）優惠關稅，以及《非洲大陸自由貿易協定》（Africa Continental Free Trade Agreement, AfCFTA）之簽署，有利台商評估非洲市場的優勢和競合態勢，尋求企業之定位與獲利商業模式。換言之，善用當地加工機會創造更高附加價值，銷往歐美市場，將可享跨界與多元商機。同樣的，非洲地區各國與區域間降低關稅互通有無，有助商機分享。

（三）人才在地化、人才培養和制度保障

全球在地化之鞏固，運作必須深化在地化思維和市場布局。事實上，在跨國企業經營之策略布局、人才安排與成本考量，在中長期下勢必以培養在地優秀人才，或是當地具優勢之外商（例如東非之印度人）做骨幹。一則因語言、文化因素可對當地做有效管理；二則可運用完善制度管理規避可能之風險。事實上，過多的台籍外派幹部，不必然優於在地人才之運作，也不一定會有較少之管理缺失和流弊。一位在非洲經營紡織業有成的台商即曾表示：

「在地化是跨國經營管理必然的選擇。我們在當地一家企業，即由非籍畢業於英國名校高材生管理，我們提供較好的待遇，他的表現即令人滿意。台商管理有一個心魔，不太敢信任外國人，認為他忠誠會不好，但事實上全由台商管理就不會有問題嗎？」[1]

（四）落實在地共生推展公益，提升台商形象

台商在地共生策略，台灣非政府組織與宗教團體亦扮演功能性角色。尤其是慈濟功德會多年來已在南部非洲開展工作（參見圖7）；阿彌陀佛協會（Amitofo Care Centre，簡稱ACC）亦收養孤兒2600人、推廣教育，以及回台升學，提供非洲人民更多市場機會與能力提升，此皆顯示台商與民間組織在非洲社會的貢獻與影響力，其對台商經營、形象提升，以及人才培養皆有助益，是在地化經營與在地共生的範例，值得持續推廣。