【關鍵眼中盯】快篩之亂輿情戰：一派覺得台灣人都是巨嬰，另一派覺得排隊的都是葉毓蘭
我們想讓你知道的是
發生一個爭議，截取一格畫面，一方認為每個人都是受害者，一方認為不存在受害者，大部分台灣的輿情戰都是這樣對自己陣營諄諄教誨，但在對罵中被忘記的弱勢族群，又有多少人想辦法解決他們的掙扎呢？
和Netflix小編發的圖一樣，這個時間點談快篩劑之亂已經很晚了，不過在「買不買得到」的討論之餘，從4月底至今正反兩方嘗試帶的風向裡，仍有些立論的本質問題值得我們更認真的探討。
那些問題也是藍綠白各方輿論塑造者長期以來的通病，畢竟政客和國王人馬們吵完架，最後影響的還是我們這些普通人。
大部分人都不需要搶快篩，但不表示所有人都不需要
回顧最初所謂快篩劑之亂討論，爭戰焦點不外乎就是「夠不夠」和「需不需要排隊」。
雖然這批一張健保卡只能買一次購買大多已完成，一個月後的今天也幾乎不再有當時的排隊人潮，但當時頭幾天每個藥局大排長龍的狀況確實是存在的。
那些排隊的人是誰呢？沒錯，很多人都是沒有迫切需要，只是因為不安感驅使或只想買了放心而搶購的，其中大多也都花得起那額外的80元便利商店價格，但仍一直排藥局隊一邊抱怨。
只是在這些人之外，也有些非買這100元快篩劑不可的人。例如計程車司機這樣高風險但日常收入因為疫情而被嚴重影響的從業人員，媒體就曾報導過以按摩為業的弱勢家庭在疫情下幾乎沒有收入，但工作要求每天都得快篩，女兒還因此將學校發的快篩劑先給爸爸用的狀況。
對這些人來說，100元可能是半天的薪水，80元可能是一天的飯錢，這些人在這波疫情初期就是最需要快篩也最難取得的人，他們確實需要社會的額外幫助。
當然，就是因為有很多不需要的人搶，才會造成這些需要的人得不到，你可以批評他們，但如果弱勢族群的需求已成事實，我們難道不需要思考怎麼樣才能在罵人之餘，真正解決他們的問題嗎？
對罵之中模糊了焦點，人們便忘了最需要幫助的那群人
事實上，在藥局販賣公家快篩劑上路一個月後的今天，行政院推出新制，未來將免費向低收入、中低收入戶、長照機構住民發放快篩試劑，預計有80萬人可受惠，足見政府也看到並知道台灣至少80萬人有這樣的需求。
但是在過去一個月的論戰期間，許多反對者批評文宣看起來卻像把所有藥局前排隊的人都當成這80萬人，好像全台灣人若沒有政府幫助就無法自理生活；但挺政府一派的風向圖畫留言，卻又好像認為這80萬人都不存在，會因為沒有快篩劑而生氣焦慮的，通通都是葉毓蘭，都很可笑，都是不需要額外幫助的人。
發生一個爭議，截取一格畫面，一方認為每個人都是受害者，一方認為不存在受害者，大部分台灣的輿情戰，都是這樣對自己陣營諄諄教誨的。
但吵完了架之後呢？除了更愛自己、更恨對方，社會底層的人還是沒有得到幫助，甚至從頭到尾沒有機會為自己發聲。而隨著這樣看重輿情大於實作的問政方式越發主流，不僅政府和民眾對政策的關心越來越短線，能接住需要幫助的人的社會安全網也更難出現——例如在政府終於向低收入者免費發放快篩劑之前，這些人就只能期待地方政府剛好有想到他們。
其實在最初，快篩試劑的購買和救濟，本來就可以用一般人下訂後送到家的方式，搭配鄰里長對資訊或社經弱勢群體特別關懷，兩面進行，即可解決大部分人的問題。這些方案也不是我想的，是國外在台灣歌舞昇平時反覆試驗後的解方，執政者有心只要好好排列組合，其實很多爭議都不會是爭議。
最核心的問題，還是遇到爭議時，各方人馬常想著詆毀對方而多於尋找解方，制定政策時也多只適用於（會用電腦、有能力自己找資料的）中間階級，時常忽視最脆弱一群人的真正需要，但這個總在對罵中被遺忘的人群，才是最應該被發聲的議題，也是資訊時代最該放在第一順位的施政考量。
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核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。