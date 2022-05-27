南美出現下一個「歐元區」？巴西再提與阿根廷建立統一貨幣「披索-雷亞爾」

披索（Peso）和雷亞爾（Real）分別是阿根廷與巴西的法幣，不過在未來，「披索-雷亞爾」（Peso-Real）可能成為這兩國，甚至整個拉丁美洲共同使用的統一貨幣。

本週三（25日）在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇上，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）表示，他贊成在巴西和阿根廷之間建立統一貨幣「披索-雷亞爾」，以應對烏克蘭戰爭後全球將面臨的通貨膨脹和能源短缺。

葛德斯表示，COVID-19的疫情與生產鏈的中斷，導致全球多數國家面臨不斷上升的通貨膨脹，後來爆發的烏克蘭戰爭更加劇了這個現象，石油和糧食價格正在飆漲，葛德斯強調，巴西和拉丁美洲在這種情況下，作為歐洲糧食和能源安全提供者的角色至關重要。

葛德斯建議在 未來15年，在全世界貿易市場和供應鏈重新配置的情況下，使用統一貨幣。這樣的優勢是加深拉丁美洲的一體化，將可加強各國的投資和貿易往來。

「我認為我們可能會在未來看到披索-雷亞爾」，葛德斯在世界經濟論壇上表示。

Vem aí o “peso real”? Paulo Guedes defende criação de moeda única para Brasil e Argentina https://t.co/nFv39VyLT0 — Brito Vagner Dantas (@VortexBrito) May 25, 2022

阿根廷與巴西與巴拉圭、烏拉圭為世界第五大經濟體──南方共同市場（Mercosur）的成員國，四個會員國的GDP總和每年超過4.6兆美元。

拉丁美洲建立統一貨幣的概念，其實早在2019年，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拜訪阿根廷時就提出。波索納洛當時表示， 巴西與阿根廷兩國應該構建一個名為「披索-雷亞爾」的共同貨幣，待條件成熟時，將其流通範圍擴大到南方共同市場的另外兩個成員國（烏拉圭、巴拉圭），他甚至表示，這個統一貨幣應該在未來擴展到整個拉丁美洲地區。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 阿根廷前總統馬克里（右）於2019年在總統府接待巴西總統波索納洛（左）。

波索納洛當時聲稱，自2011年以來就一直在研究這個問題；不過巴西央行隨後發表聲明，駁斥說「沒有任何與阿根廷建立共同貨幣的計劃或研究正在進行」。當時巴西眾議院議長梅雅（Rodrigo Maia）痛批，共同貨幣將會導致雷亞爾貶值，將通貨膨脹帶回巴西。

雷亞爾目前與美元的匯率為1美元兌4.79雷亞爾，阿根廷披索與美元的官方匯率則是1美元兌121披索（黑市價格為1美元兌208披索）。

像歐盟建立歐元一樣，南方共同市場使用統一貨幣可能性多大？

統一貨幣最著名的例子，就是歐盟國家使用的歐元，由歐洲中央銀行（ECB）發行，在19個歐盟國家中通行，能讓在國外工作或生活變得更容易。阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭四國彼此又是鄰國， 貨幣統一後能使各國之間的貿易流動更加方便，提高彼此之間的交易效率，從而帶動經濟發展。

不過要建立統一貨幣並不容易。歐洲貨幣制度（EMS）在1979年創立，到1999年1月1日歐元的正式使用，花了20年的時間才實現統一貨幣。拉丁美洲的南方共同市場能成功複製嗎？

上海大學拉美研究中心主任江時學於2019年的評論指出，南方共同市場在可預見的將來難以建立統一貨幣，主要原因包括南方共同市場的 一體化程度並不令人滿意，例如歐盟成員國彼此之間的貿易占其對外貿易和投資總額的比重已經超過50%，而南方共同市場的這一比重不足20%，波索納洛 2018年競選巴西總統期間，曾多次說過，如果他能當選，他將使巴西退出南方共同市場，因為巴西不僅未能從這個一體化組織中獲得多少好處，而且還付出了不少代價。

另外，使用統一貨幣的國家彼此 須具備兩個基本條件：一是良好的經濟形勢及經濟增長潛力；二是統一的宏觀經濟政策，毫無疑問，南方共同市場缺乏這兩個條件。長期以來，巴西和阿根廷的經濟形勢持續萎靡不振，阿根廷至今仍未走出2018年爆發的金融危機。 在這一情況下，強硬推出統一貨幣勢必會對經濟造成更大的破壞。南方共同市場四國的宏觀經濟政策存在很大的差異，還常常隨著政府的更迭而變化無常，統一貨幣不僅不會消除這些不確定性，而且還可能助長金融危機、銀行危機或貨幣危機的爆發。

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核稿編輯：吳象元