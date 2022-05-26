香港晚報：周小龍離港，稱「一定會返香港」

1）周小龍離港

童裝連鎖店Chickeeduck行政總裁周小龍今日下午離港。有自稱「大公記者」、「文匯記者」的人在機場追訪他至入閘並追問周是否「走佬」、「係咪移民」、「係咪唔返嚟（香港）」、「係咪驚咗國安法」、「驚唔驚出唔到境」，周皆沒有回應。

《明報》指獲周小龍回覆，周小龍經新加坡轉飛美國，周指「先放假，跟著去美國英國加拿大找尋商機，一定會返香港。」周小龍曾在店內放置民主女神像，後又被警方國安處上門搜查，周小龍去年11月宣布Chickeeduck將撤出香港市場，並陸續關閉所有實體店。

2）反修例西灣河開槍案警員被質疑經驗不足

2019年「11.11大三罷」在西灣河中槍的「熊仔餅」周柏均，他與男學生胡子鍵否認企圖搶劫及阻差等三罪。案件今（26日）結案陳辭。

控方反駁辯方，指不能排除被告欲搶槍據為己有，並打算開槍。而代表周的資深大律師駱應淦提出，開槍警員供稱從未「打暴動」及處理示威場合，只接受過機動部隊訓練，而片段顯示他表情驚惶失措，要求法庭考慮他經驗不足，或對「大場面過度敏感」，才以為被告奪槍。

案件押後至8月29日裁決，兩名被告繼續保釋。

3）陳肇始指香港出現猴痘機會不高

猴痘在歐洲蔓延，食衞局局長陳肇始表示關注，指衞生防護中心化驗所有能力化驗及發現猴痘，並已去信醫生解釋猴痘情況，及要求呈報懷疑個案。不過，她認為評估風險後，指香港出現猴痘的機會不高，但會嚴陣以待。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex