疫情前市場規模多達100億美元，微型金融在柬埔寨是救世主還是吸血鬼？
我們想讓你知道的是
柬埔寨國家銀行統計，2020年底時全國未償付貸款中約有18%為微型貸款，高達67億美金。人權團體LICADHO則估算，若包括銀行和微型金融，金額將高達118億美元。無論金額如何估算，新冠疫情都使許多本已經陷入過度負債困境的微型貸款人，處境更加困難，也使原本還能正常還款者陷入還款困難的若境。
文：林文斌（文藻外語大學東南亞學系副教授兼主任）
在2010年代經濟成長強勁的柬埔寨，受到2019年底爆發的新冠肺炎疫情影響，2020年的經濟成長率為-3.14%，是自1990年初和平後以來，首見的經濟負成長。所幸，隨著柬埔寨成人施打兩劑疫苗比達98％以上，在《日經亞洲週刊》（Nikkei Asia）2022年初公佈的疫情復原指標中，柬埔寨排名全球第2，僅次於台灣而己！政府之後採取與病毒共存政策，預估隨著疫情緩和，2022年的經濟成長率可達5.5%，復恢到接近疫情前的水準。
然而，柬埔寨過去20年的濟成長果實，並未雨露均霑於所有民眾。據柬國官方在2014年的估計，仍有13.5％的人民處於國家貧窮線下。柬國官方對貧窮線的定義為每月所得低於46美元，相當於每日約低於3美元。不過，英國牛津大學的貧窮與人類發展計畫（Oxford Poverty and Human Development Imitative，OPHI）在2019年公布的全球多元貧窮指標（global Multidimensional Poverty Index, MPI）中，依健康、教育與生活水準等3面向估計，柬國在2014年時，有13.2%人口處於極度貧窮（severe poverty）、21.1%的人口接近貧窮（vulnerable）。後者浮沉於貧窮線上，一但遭遇任何變化、如生病、意外、失業、天災導致農作欠收等，便墮入貧窮深淵。
自1990年代起，世界銀行（World Bank）等國際發展機構便將消除貧窮（poverty reduction or eradication）作為官方發展援助（Official Development Assistance，ODA）的主要目標之一，後來再被聯合國列為千禧年目標（Millennium Development Goals，MDGs）、永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）中。世銀和轄下的國際金融公司（International Finance Corporation，IFC）則視微型金融（microfinance）為消除貧窮的有效工具，積極倡議與推動。
何以如此？由於貧民屢因身無恆產、收入不穩定，經常不是商業銀行的放款對象。微型金融機構（microfinance institution，MFI）則以他們為主要對象，提供小額貸款讓他們得以從事商業、農業活動，進而能促進就業、增加收入，終能脫離貧窮、達成消滅貧窮的目標。孟加拉籍經濟學家尤努斯（Muhammad Yunus）即因創辦「鄉村銀行」（Grameen Bank）實現此種理念，改善孟加拉鄉村婦女經濟處境而獲得2006年諾貝爾和平獎。尤努斯期堅信「窮人總會還債」、「他們和一般人一樣，只要有機會便會把握讓自己翻身的機會」。「鄉村銀行」就是讓窮人有機會接近金融市場，以打破他們極端貧窮困境。這種擴大金融服務範圍，使原本不被傳統金融機構重視的（窮）人、（微）小企業亦得能享受符合其金融需求的服務，近年來被稱為金融普惠（financial inclusion）。
微型金融（信貸）作為消滅貧窮的政策工具，1989年即有聯合國兒童基金（United Nation Children’s Fund，UNICEF）、ILO、美國發展署（USAID）、法國發展署（Agence Française de Développement，AFD），以及其他大型國際非政府組織如法國研究與技術團（Group de Recherche et d’Etudes Technologiques，GRET）、天主教救濟會（Catholic Relief Services，CRS）、世界展望會（World Vision）等的資金流入柬埔寨，提供鄉村居民微型信貸。而在90年代初柬國步入和平後，更湧入更多的國際組織或非政府組織（NGO）執行鄉村信貸計畫。
柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia，NBC，柬國的中央銀行） 在2000年時以行政命令規定，資本額250百萬柬幣（約合現今的6.25萬美元）以上，從事微型信貸的非營利組織（NGO）須向NBC申請成微型金融機構執照。許多原本由NGO執行的微型金融計畫案，紛紛選擇自原組織獨立出來，轉型成名符其實的金融機構。例如，現今柬國資產最多、分行最多的ACLEDA銀行，前身即為ILO、UNDP（聯合國發展署）資助的NGO－Association of Cambodian Local Economic Development Agencies，其在2003年改制為普通商業銀行。之後陸續有具規模的微型金融機構改制為商業銀行，如SATHAPANA銀行，前身是1995年設立的NGO，之後被特許為可收取存款的微型金融，並於2016年改制為銀行。但他們仍然持續經營小額放款業務（small loans），一如微型金融機構。
Tags：
【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）