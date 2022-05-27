胡志明市「阿平河粉」的神祕與哀愁：當年在2樓宣讀「新春攻勢」，店員都是越共偽裝
我們想讓你知道的是
當時游擊隊士兵都在此會面、交換訊息及放置武器，此外也可用以躲避美軍和南越政府軍隊突襲。由於前來阿平河粉用餐的老百姓很多，為基地做了很好的掩護，儘管距離南越總統府僅1公里，反倒成了最安全的地方。
文：中央社駐河內特派員陳家倫
「拒訪」不意味無功而返，有時還能為新聞另開支線。走進胡志明市一家當年掩護越共秘密行動的河粉店，本想暢談那段「往日榮光」，卻因拒訪而看到宏偉歷史敘事下小民的無奈。
派駐越南前就聽聞胡志明市有些餐廳與咖啡店是越共在越戰期間秘密行動的基地，店內人員從煮麵、上菜到收銀都是越共偽裝的。這些「掛羊頭賣狗肉」出身的店，部分至今都還持續營業，不免令人納悶：「究竟有什麼長紅配方？」
去年12月，趁著出差期間走訪位於胡志明市第3郡第8坊李正勝街（Ly Chinh Thang）的阿平河粉（Pho Binh）。根據越南媒體報導，這家店自1963年起成為越共游擊隊在越戰期間的秘密基地之一。
當時游擊隊士兵都在此會面、交換訊息及放置武器，此外也可用以躲避美軍和南越政府軍隊突襲。由於前來阿平河粉用餐的老百姓很多，為基地做了很好的掩護，儘管距離南越總統府僅1公里，反倒成了最安全的地方。
「功在國家」的阿平河粉外觀是一棟4層樓高的透天厝，看起來就像一般民宅，只是到了中午用餐時間店內一個客人也沒有，甚至也沒有店員在攤前招呼顧客，在店內喊了幾聲，才見一名女子自廚房裡走出來應答。
這名女子得知有外國記者來訪，反應依舊淡薄，站在廚房外往店門口的方向一邊比畫一邊說，要採訪請與牆上告示的人聯繫，至於店門口還有一塊銅牌，掃一下銅牌上面的二維碼就能得知這家店的歷史。
按牆上A4大小的告示撥通電話，接聽的吳文立（Ngo Van Lap）年齡60好幾，欣然答應稍晚受訪後，接著自述房子由父親吳隨（Ngo Toai）買下，1968年越共在2樓宣讀新春攻勢命令，對美國大使館、南越總統府等發動總攻。
只是答應受訪不到一小時，吳文立傳簡訊告知，因為晚上要看足球必須取消採訪。在聽到記者表示願意配合改期後，吳文立接著又說自己近來才自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病癒，身體孱弱云云…。
「拒訪」對記者來說如同家常便飯，而且受訪者連確診的理由都搬出來了，自然是一個real NO，也就不再堅持。但也沒有太失望，因為「拒訪」有時是一種態度的展示與線索的鋪陳，不代表新聞的發展就此打住。
原來阿平河粉自1988年就被越南政府列為文化歷史遺址，這一「紅色景點」早年是攬客的金字招牌，從牆上掛滿吳隨與外國旅客的合照可感受當年熱度。只是再怎樣了不起的歷史，最終還是要落入柴米油鹽間。
吳隨1994年過世後，房子歸3個兒子共有，目前全家16人住在一起，生活空間狹小。吳家想重新裝修，礙於是國家級古蹟而不能擅自變動，想將這個「歷史遺址」拿去貸款買新屋，銀行又不敢處理，一家子動彈不得。
吳家2015年曾向胡志明市政府申請將自家房子與隔壁一棟同年興建、大小格局一樣但產權為政府所有的房子互換，以求能自由變造使用，至於阿平河粉就讓政府拿去當歷史遺址展示，自此互不干涉。
據了解，作風相對開明的胡志明市政府本欲同意吳家的請求，卻卡在公有財產的管理和使用規定無法如願。吳隨在1960年代以3600兩黃金價格所購買的房子，如今市價已破300億越南盾（新台幣3806萬元），但一毛都進不了兒孫口袋。
吳文立在2020年2月20日給胡志明市政府的第10封請願書中決定：「我家將把國家級歷史遺址證書歸還給政府，以自己照顧自己的生活，因為多年來一直處於窘境，我們沒有耐心繼續等待。」
吳文立拒訪的心思隱約有了答案，或許是一方面想說好「紅色故事」，一方面又怕房子名揚國際更凸顯珍貴性，反而阻礙全家安身立命的去路。原來不只人紅是非多，老屋也難逃此類魔咒。
延伸閱讀
- 為什麼越南河粉店名都有一個數字？不只是為了方便好記，還有關於戰爭和移民的記憶
- 東南亞飲食在美國（一）：越南河粉是如何打入美國大眾的飲食地圖？
- 高舉黃紅相間的南越國旗，美國大華府越南社群購物廣場「伊甸中心」是如何興起？
（加入關鍵評論網會員）每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。