德州小學槍擊案：槍手在教室裡射殺近1小時才被擊斃，家長央求「讓我們進去」

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）縣洛伯小學（Robb Elementary School）週二（24日）發生槍擊案，導致19名學童、2名教師喪生，警方還在調查槍手犯案動機。不過目擊者指出，警方到達現場後隔了一小時才殺死槍手，也成為記者會上質疑警察執法不力的重點。

《CNN》報導，德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）週三（25日）表示，從槍手拉莫斯（Salvador Ramos）向學校保全開槍，到邊境巡邏隊將他擊斃，整個過程有40分鐘到1個小時。這之間警察在做什麼，成了美國各大媒體的報導焦點。

德州公共安全廳區域主任埃斯卡隆（Victor Escalon）週四（26日）表示， 槍手進入教室後，警察花了一個小時殺死他，但他不會解釋為什麼要花這麼長時間。「 我們正在研究所有可能性。在得到所有可能的答案之前，我們不會停止。」

根據 埃斯卡隆週四提供的最新資訊，18歲的拉莫斯在朝他的祖母開槍後，於週二上午11點28分在洛伯小學外撞毀了他的車，並向對街殯儀館的2名目擊者開槍，隨後於上午11點40分從一扇未上鎖的門進入學校。這與早前的報導有部分錯誤，槍手拉莫斯實際並未在大樓外與校園保全交火，他從離開祖母家到進入小學之間似乎暢行無阻。

埃斯卡隆說，警察在4分鐘後趕到現場並進入學校，但在拉莫斯向他們開了多發子彈後躲了起來。拉莫斯 把自己關在四年級的教室裡槍殺了裡面的學童，其中大多數是9歲和10歲的孩子。根據《CNN》，拉莫斯發射了超過25發子彈。

埃斯卡隆說，警察最初無法進入教室，因為他們聽到了槍聲。他們呼籲其他教室的兒童和教師盡快疏散，同時回報要求更多的支援。

「大約1個小時後，美國邊境巡邏戰術小組到達。 他們進入，開槍殺死了嫌犯。」

當被問及警察是否該早點進入大樓時， 埃斯卡隆說「 這是一個困難的問題」，他 也強調，執法部門尚未核實是否有目擊者在敦促警方盡快進入大樓，或者討論自己進入校園，「 我們尚未核實這是否屬實，或者是否只是謠言。」埃斯卡隆說， 「必須了解我們正在獲取大量訊息，我們正試圖追蹤、了解哪些是真的。 」

Victor Escalon from the Texas Department of Public Safety says reports of parents urging police to go in, and asking to borrow police armor so they could make a counter-assault on the school, have not been verified. pic.twitter.com/M1wFVHnxAr — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 26, 2022

美國邊境巡邏隊隊長奧提茲（Raul Ortiz）沒有向媒體公布救援時間表，但一再表示，戰術小組抵達學校後並沒有猶豫。但一名執法官員表示，邊境巡邏隊進入大樓後無法闖入教室門，不得不讓一名工作人員用鑰匙打開教室門。調查人員正試圖釐清，教室是否被槍手鎖起來，或設置了路障。

根據《紐約時報》 稍早自德州執法人員取得的時間軸 ，大多數的受害者在槍手到達學校幾分鐘內被槍殺。時間軸還顯示，先前槍手與警察在校外交火的報導是不正確的，這名警官其實是在附近的一輛車裡。報導還指出，2 名警察試圖進入教室但中彈，於是他們撤退，隨著槍擊繼續在教室內進行。

校園外家長心急如焚，痛批警察「毫無作為」

社群網路上一些現場影片顯示，槍擊案發生時，洛伯小學小學外面絕望的父母一再懇求警察衝進大樓，一些家長試圖衝破黃色的警用膠帶，對警察大喊大叫，讓他們進入大樓。

“Let’s just rush in because the cops aren’t doing anything like they are supposed to,” said Javier Cazares, whose daughter was killed in the 40-minute #RobbElementary school massacre in #Uvalde



This footage shows armed police pinning one man to the ground pic.twitter.com/3rUkeFqAX2 https://t.co/w7D3G3666J — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) May 26, 2022

一名受害者的父親哈維爾．卡薩雷斯（Javier Cazares）告訴 《華盛頓郵報》 ，他在聽到洛伯小學發生槍擊案時趕到現場，他和數名有孩子在學校的父親擠在大樓前門附近，當時警察仍聚集在大樓外，他們接著聽到從大樓裡傳來槍聲。

卡薩雷斯對警察沒有行動感到憤怒，當下想要和幾名圍觀者一起衝進校園。

「讓我們衝進去，因為警察沒有盡他們本分。」他說，「他們本來可以做得更多。但他們毫無準備。」

卡薩雷斯說，那裡當時大概有5、6個父親，但警察只是告訴他們退後。幾個小時後，卡 薩雷斯9歲的女兒再也沒有從學校走出來，隨後這名心碎的父親得知，他的女兒被射中，不久後在醫院死去。

洛伯小學另一名學生家長 盧納（Victor Luna）說，他看到一些警察進出大樓，但他覺得仍然不夠，他 懇求警察給他裝備，讓他進去現場擺平那個槍手：

「我告訴其中一名警官，如果他們不想進去，借給我他的槍和背心，我會自己進去處理。他們告訴我不行。」

盧納說，警方花了一段時間才進去，導致這場悲劇發生了，許多孩子們沒能活下來。盧納的 兒子很幸運的在槍擊案中倖存下來。

一名目擊者也告訴 《美聯社》，槍擊開始後不久，圍觀的婦女們就對警察大叫「進去！進去！」但警察沒有立即進入大樓。目擊者說，警察應該早點進入學校：「 他們（警察）有這麼多人。 他（槍手）只有一個人。」

The horrific scope of the shooting in Texas that killed 21 people was coming into agonizing focus Thursday amid new revelations about the attack, including that the gunman barricaded himself in a fourth grade classroom where most victims died. https://t.co/bGLTWKD0YJ — USA TODAY (@USATODAY) May 26, 2022

女教師為保護兒童犧牲生命，丈夫疑「過度悲傷」死於心臟病

在 洛伯小學 槍擊事件中，一名為保護班上孩子而犧牲自己的老師 伊爾瑪．賈西亞（Irma Garcia），她的丈夫喬（Joe Garcia）週四發生心臟病，在妻子死亡兩天後，這名丈夫也過世了。

家人說，這對夫婦從八年級就認識了，今年將慶祝他們的25週年紀念。伊爾瑪的表妹說，她相信喬死於心碎，「失去了超過25 年的摯愛，實在是難以承受。」

這對夫婦留下了4個十幾歲的孩子。伊爾瑪的表妹在募款網站上為他們募款，原來目標是1萬美元，目前已經募得15萬3400美元。

Irma Garcia was murdered trying to protect her students. Her husband Joe died of a heart attack this morning from grief. They were high school sweethearts leave behind four children. Please donate to their family here if you can: https://t.co/tGHY63a5AS — Molly Knight (@molly_knight) May 26, 2022

槍手犯案前曾傳訊給陌生人，預告犯案

官員說，槍手拉莫斯是當地一名高中輟學生，沒有犯罪記錄，也沒有已知的心理問題。他剛滿18歲，合法購買了兩支AR-15式步槍和彈藥作為生日禮物。認識他的人形容他是一個孤獨的人，朋友很少，經常打架。

在他展開屠殺之前，拉莫斯向一名居住在德國15歲的女孩傳達了他的意圖。他傳訊抱怨他的祖母「正在用我的電話與AT&T通話」，並說「這很煩人」，6分鐘後他又傳訊息說「我剛剛朝我祖母頭上開了一槍」，幾秒鐘後再表示，他即將前往一所小學開火，時間約在犯案前15分鐘。