德州小學槍擊案：槍手在教室裡射殺近1小時才被擊斃，家長央求「讓我們進去」
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在一些社群媒體流傳的影片顯示，發生槍擊案的洛伯小學外，絕望的父母向警察大喊大叫，要求警察讓他們進入傳出槍聲的大樓，有些人試圖闖破封鎖線、進入大樓。
美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）縣洛伯小學（Robb Elementary School）週二（24日）發生槍擊案，導致19名學童、2名教師喪生，警方還在調查槍手犯案動機。不過目擊者指出，警方到達現場後隔了一小時才殺死槍手，也成為記者會上質疑警察執法不力的重點。
《CNN》報導，德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）週三（25日）表示，從槍手拉莫斯（Salvador Ramos）向學校保全開槍，到邊境巡邏隊將他擊斃，整個過程有40分鐘到1個小時。這之間警察在做什麼，成了美國各大媒體的報導焦點。
德州公共安全廳區域主任埃斯卡隆（Victor Escalon）週四（26日）表示，槍手進入教室後，警察花了一個小時殺死他，但他不會解釋為什麼要花這麼長時間。「我們正在研究所有可能性。在得到所有可能的答案之前，我們不會停止。」
根據埃斯卡隆週四提供的最新資訊，18歲的拉莫斯在朝他的祖母開槍後，於週二上午11點28分在洛伯小學外撞毀了他的車，並向對街殯儀館的2名目擊者開槍，隨後於上午11點40分從一扇未上鎖的門進入學校。這與早前的報導有部分錯誤，槍手拉莫斯實際並未在大樓外與校園保全交火，他從離開祖母家到進入小學之間似乎暢行無阻。
埃斯卡隆說，警察在4分鐘後趕到現場並進入學校，但在拉莫斯向他們開了多發子彈後躲了起來。拉莫斯把自己關在四年級的教室裡槍殺了裡面的學童，其中大多數是9歲和10歲的孩子。根據《CNN》，拉莫斯發射了超過25發子彈。
埃斯卡隆說，警察最初無法進入教室，因為他們聽到了槍聲。他們呼籲其他教室的兒童和教師盡快疏散，同時回報要求更多的支援。
「大約1個小時後，美國邊境巡邏戰術小組到達。他們進入，開槍殺死了嫌犯。」
當被問及警察是否該早點進入大樓時，埃斯卡隆說「這是一個困難的問題」，他也強調，執法部門尚未核實是否有目擊者在敦促警方盡快進入大樓，或者討論自己進入校園，「我們尚未核實這是否屬實，或者是否只是謠言。」埃斯卡隆說， 「必須了解我們正在獲取大量訊息，我們正試圖追蹤、了解哪些是真的。」
美國邊境巡邏隊隊長奧提茲（Raul Ortiz）沒有向媒體公布救援時間表，但一再表示，戰術小組抵達學校後並沒有猶豫。但一名執法官員表示，邊境巡邏隊進入大樓後無法闖入教室門，不得不讓一名工作人員用鑰匙打開教室門。調查人員正試圖釐清，教室是否被槍手鎖起來，或設置了路障。
根據《紐約時報》稍早自德州執法人員取得的時間軸，大多數的受害者在槍手到達學校幾分鐘內被槍殺。時間軸還顯示，先前槍手與警察在校外交火的報導是不正確的，這名警官其實是在附近的一輛車裡。報導還指出，2名警察試圖進入教室但中彈，於是他們撤退，隨著槍擊繼續在教室內進行。
校園外家長心急如焚，痛批警察「毫無作為」
社群網路上一些現場影片顯示，槍擊案發生時，洛伯小學小學外面絕望的父母一再懇求警察衝進大樓，一些家長試圖衝破黃色的警用膠帶，對警察大喊大叫，讓他們進入大樓。
一名受害者的父親哈維爾．卡薩雷斯（Javier Cazares）告訴 《華盛頓郵報》 ，他在聽到洛伯小學發生槍擊案時趕到現場，他和數名有孩子在學校的父親擠在大樓前門附近，當時警察仍聚集在大樓外，他們接著聽到從大樓裡傳來槍聲。
卡薩雷斯對警察沒有行動感到憤怒，當下想要和幾名圍觀者一起衝進校園。
「讓我們衝進去，因為警察沒有盡他們本分。」他說，「他們本來可以做得更多。但他們毫無準備。」
卡薩雷斯說，那裡當時大概有5、6個父親，但警察只是告訴他們退後。幾個小時後，卡薩雷斯9歲的女兒再也沒有從學校走出來，隨後這名心碎的父親得知，他的女兒被射中，不久後在醫院死去。
洛伯小學另一名學生家長盧納（Victor Luna）說，他看到一些警察進出大樓，但他覺得仍然不夠，他懇求警察給他裝備，讓他進去現場擺平那個槍手：
「我告訴其中一名警官，如果他們不想進去，借給我他的槍和背心，我會自己進去處理。他們告訴我不行。」
盧納說，警方花了一段時間才進去，導致這場悲劇發生了，許多孩子們沒能活下來。盧納的兒子很幸運的在槍擊案中倖存下來。
一名目擊者也告訴《美聯社》，槍擊開始後不久，圍觀的婦女們就對警察大叫「進去！進去！」但警察沒有立即進入大樓。目擊者說，警察應該早點進入學校：「他們（警察）有這麼多人。他（槍手）只有一個人。」
女教師為保護兒童犧牲生命，丈夫疑「過度悲傷」死於心臟病
在洛伯小學槍擊事件中，一名為保護班上孩子而犧牲自己的老師伊爾瑪．賈西亞（Irma Garcia），她的丈夫喬（Joe Garcia）週四發生心臟病，在妻子死亡兩天後，這名丈夫也過世了。
家人說，這對夫婦從八年級就認識了，今年將慶祝他們的25週年紀念。伊爾瑪的表妹說，她相信喬死於心碎，「失去了超過25 年的摯愛，實在是難以承受。」
這對夫婦留下了4個十幾歲的孩子。伊爾瑪的表妹在募款網站上為他們募款，原來目標是1萬美元，目前已經募得15萬3400美元。
槍手犯案前曾傳訊給陌生人，預告犯案
官員說，槍手拉莫斯是當地一名高中輟學生，沒有犯罪記錄，也沒有已知的心理問題。他剛滿18歲，合法購買了兩支AR-15式步槍和彈藥作為生日禮物。認識他的人形容他是一個孤獨的人，朋友很少，經常打架。
在他展開屠殺之前，拉莫斯向一名居住在德國15歲的女孩傳達了他的意圖。他傳訊抱怨他的祖母「正在用我的電話與AT&T通話」，並說「這很煩人」，6分鐘後他又傳訊息說「我剛剛朝我祖母頭上開了一槍」，幾秒鐘後再表示，他即將前往一所小學開火，時間約在犯案前15分鐘。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
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全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫