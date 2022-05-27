行政院拍板新一波振興經費345.6億，餐飲、服務、運輸、觀光等產業89.9萬人受惠

（中央社）本土疫情未歇，國發會昨（26）日報告「因應疫情新一波振興作為」，2022振興措施為助產業、護勞工、減負擔等4面向，除加碼補助餐飲業業者規劃行銷方案，也協助觀光旅遊業者等，經費達新台幣345.6億元。

國發會昨天在行政院會報告「因應疫情新一波振興作為」，報告指出，2022振興措施總經費為345.6億元，其中包含特別預算127.5億、公務預算50.3億，以及就安基金約167.8億元，將對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業、減班休息勞工等提供振興補助，估計受惠人數達89.9萬人。

國發會主委龔明鑫出席政院會後記者會時表示，今（2022）年防疫政策調整為與病毒共存，因此規劃振興而非紓困，目前特別預算約餘1300多億元，其中1000億為衛福部預算，扣除此次振興預算後，剩餘的特別預算也將用於防疫用途。

助產業與護勞工部分經費共332.7億元，用於振興補助餐飲業、會展、機場商業服務設施業及小三通相關業者、藝文產業、航空業者、國道及公路客運業者和觀光業，以及減班休息或失業勞工。

經濟部先前推出的補助餐飲業業者規劃行銷方案，經費原為6億元，昨天確定加碼至36.25億元；申請期程為16日至6月15日止。

觀光業者補助方面，交通部準備55億元，預計自9月起分兩階段提供補助。交通部次長陳彥伯出席政院會後記者會表示，預計獎勵旅行社團體旅遊，未來每團45人，一團補助2萬，如果雇用無雇主導遊、領隊，或是原住民解說員，可加碼補助至最高3萬。

自由行部分，陳彥伯說將搭配旅宿，平日入住一晚最多折抵800元，若住宿在自行車友社、環保標章、星級旅館等會另外加碼500元；觀光遊樂業則預計提供成人票3折補助。

文化部也準備5億元補助表演藝術事業營運，以及補貼台北國際書展，預計受惠家數達1250家、受惠人數20萬人。

減負擔部分，關鍵原物料稅負減免延長至9月底，桶裝瓦斯凍漲至9月底，相關部會共減收124.5億元。

根據國發會資料，關鍵原物料包括進口黃豆、小麥、玉米免徵進口營業稅；小麥免徵進口關稅，牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，汽油貨物稅每公升減徵新台幣2元，柴油貨物稅每公升減徵1.5元。

穩金流部分，受影響企業紓困振興貸款延長至今年12月31日；信用卡及個人貸款債務協處機制、演藝團體以及大型藝文事業的紓困貸款利息補貼等，皆延長至2023年6月30日。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航