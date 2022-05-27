行政院拍板新一波振興經費345.6億，餐飲、服務、運輸、觀光等產業89.9萬人受惠
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2022振興措施總經費為345.6億元，其中包含特別預算127.5億、公務預算50.3億，以及就安基金約167.8億元，將對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業、減班休息勞工等提供振興補助，估計受惠人數達89.9萬人。
（中央社）本土疫情未歇，國發會昨（26）日報告「因應疫情新一波振興作為」，2022振興措施為助產業、護勞工、減負擔等4面向，除加碼補助餐飲業業者規劃行銷方案，也協助觀光旅遊業者等，經費達新台幣345.6億元。
國發會昨天在行政院會報告「因應疫情新一波振興作為」，報告指出，2022振興措施總經費為345.6億元，其中包含特別預算127.5億、公務預算50.3億，以及就安基金約167.8億元，將對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業、減班休息勞工等提供振興補助，估計受惠人數達89.9萬人。
國發會主委龔明鑫出席政院會後記者會時表示，今（2022）年防疫政策調整為與病毒共存，因此規劃振興而非紓困，目前特別預算約餘1300多億元，其中1000億為衛福部預算，扣除此次振興預算後，剩餘的特別預算也將用於防疫用途。
助產業與護勞工部分經費共332.7億元，用於振興補助餐飲業、會展、機場商業服務設施業及小三通相關業者、藝文產業、航空業者、國道及公路客運業者和觀光業，以及減班休息或失業勞工。
經濟部先前推出的補助餐飲業業者規劃行銷方案，經費原為6億元，昨天確定加碼至36.25億元；申請期程為16日至6月15日止。
觀光業者補助方面，交通部準備55億元，預計自9月起分兩階段提供補助。交通部次長陳彥伯出席政院會後記者會表示，預計獎勵旅行社團體旅遊，未來每團45人，一團補助2萬，如果雇用無雇主導遊、領隊，或是原住民解說員，可加碼補助至最高3萬。
自由行部分，陳彥伯說將搭配旅宿，平日入住一晚最多折抵800元，若住宿在自行車友社、環保標章、星級旅館等會另外加碼500元；觀光遊樂業則預計提供成人票3折補助。
文化部也準備5億元補助表演藝術事業營運，以及補貼台北國際書展，預計受惠家數達1250家、受惠人數20萬人。
減負擔部分，關鍵原物料稅負減免延長至9月底，桶裝瓦斯凍漲至9月底，相關部會共減收124.5億元。
根據國發會資料，關鍵原物料包括進口黃豆、小麥、玉米免徵進口營業稅；小麥免徵進口關稅，牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，汽油貨物稅每公升減徵新台幣2元，柴油貨物稅每公升減徵1.5元。
穩金流部分，受影響企業紓困振興貸款延長至今年12月31日；信用卡及個人貸款債務協處機制、演藝團體以及大型藝文事業的紓困貸款利息補貼等，皆延長至2023年6月30日。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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