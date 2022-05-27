季辛吉：烏克蘭應對俄讓出領土換取和平，台灣不該是美中談判核心
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季辛吉表示，西方不應該忘記俄羅斯對歐洲的重要性，切勿因「當下情緒」失控。他還鼓勵西方迫使烏克蘭接受與俄國談判恢復「原本狀態」，也就是戰前的領土情況。
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，為了尋求和平，烏克蘭應該對俄羅斯讓出領土。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）聞訊後予以反駁。季辛吉還說，美中應避免在兩國外交關係中把台灣置於中心。
美國《華盛頓郵報》報導，俄烏戰爭進入第4個月之際，季辛吉23日在世界經濟論壇（World Economic Forum）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的一場會議中發言，呼籲美國和西方勿尋求俄國戰敗，他警告這恐怕會造成歐洲長期穩定情勢惡化。
季辛吉27日將滿99歲，他曾在1970年代於美國2位共和黨籍前總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）任內擔任國務卿和國家安全顧問。他長期主張「現實政治」（realpolitik）外交手法，贊成國家將實用目標置於道德原則之前。
季辛吉表示，西方不應該忘記俄羅斯對歐洲的重要性，切勿因「當下情緒」失控。他還鼓勵西方迫使烏克蘭接受與俄國談判恢復「原本狀態」（status quo ante），也就是戰前的領土情況。
根據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，季辛吉發言時說：「有必要在未來2個月內展開和平談判，以免情勢演變為不容易克服的動盪和緊張。理想狀態下，這條分界線應該是恢復到原本狀態。」
「若是推動戰爭超過這條分界點，就不是關於烏克蘭的自由，而是對俄羅斯本身開打新戰爭。」
季辛吉所說的「原本狀態」，指的是俄羅斯2月底對烏克蘭開戰前，正式控制原屬烏國的克里米亞（Crimea），以及非正式控制烏東的盧漢斯克（Luhansk）和頓內次克（Donetsk）兩地區。
不過，澤倫斯基先前曾強調，他設定烏克蘭與俄羅斯展開和談的條件之一，是烏國領土恢復到俄國侵占前的狀態。
美國《國會山莊報》（The Hill）報導，澤倫斯基25日也在世界經濟論壇會議上表示：「當烏克蘭說，它將戰鬥直到奪回所有領土，這只有一個意思，那就是烏克蘭在收復所有失土前，不會停止戰鬥。這是關乎獨立性和主權。」
除此之外，季辛吉在世界經濟論壇會議上還表示，美國和中國必須尋求避免在兩國緊張的外交關係當中，把台灣置於中心位置。他說，這兩個全球最大經濟體有必要避免直接對抗，以有利於全球和平。
美國媒體CNBC報導，季辛吉說：「美國不應該利用花招或漸進過程發展出某種『兩個中國』解決方案，中國也會因此繼續行使直到今日仍行使的耐心。」
他表示：「美國和中國應該避免直接對抗，且台灣不能成為談判核心，因為是美中兩國間的談判。」
「針對談判核心，美中應該討論造成敵對關係的原則問題，使雙方至少有某些合作的餘地。美國和中國若能緩和彼此敵對關係，對整體世界和平具有重要性。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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