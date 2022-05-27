全球第一大產糖國印度限制出口穩糖價，各國「糧食保護主義」愈演愈烈

文：梅緣緣

在去（2021）年迎來比前（2020）年增加17％的糖出口量後，印度政府近期為避免國內糖價因供給不穩，進而導致價格出現較大浮動，決議於本週宣布自6月1日起，限制糖出口上限為1000萬公噸。

此項出口限制目前預計將會維持到9月，以試圖平衡印度國內可能繼續上漲的糖價。政府也同時要求糖出口商於6月1日至10月31日間，如有出口需求，必須先獲得政府單位的「特殊許可」才能對外輸出。然而適逢全球通貨膨脹率上升，印度控制糖類出口的措施，恐將對國際糖價造成不小衝擊。

印度與糖的關係

根據金融投資評論網站《Investopedia》報導，全球2019及2020年糖生產量約達1.66億公噸，2021及2022年更預估總產能可達1.82億公噸。印度身為全球第一大產糖及第二大糖出口國，每年生產超過2890萬公噸的糖，僅次巴西的2993萬公噸。

印度除了是產糖大國，也是用糖大國，光是在去年，糖的消耗量就已超過2850公噸。從當地有名的炸乳酪球（Gulab Jamun）、腰果甜點Kaju ki Barfi，以及莫達克（Modak）等甜點食品中，也可看出印度人對糖的依賴。

不過印度政府因受國內糖價上漲，以及全球糧食保護主義等原因影響，進而限制糖的輸出。印度商工部國際貿易局（DGFT）日前即公告「原糖、精製糖及白糖等糖類輸出，在6月1日後將會受到限制。」但對於歐盟（EU）及美國，印度官方則表示，以關稅配額（TRQ）等方式出口將不受影響，且目前已有一部分的糖藉此種輸出管道出口。

針對限制糖出口，印度政府表示：「這項決定將會保障國內糖的需求供給穩定，也能讓我們確保能有足夠作為庫存的糖。」

印度商業媒體《Business Standard》報導，除了持續監控糖的生產、消耗及出口，印度政府也將控制國內零售相關市場的價格。只是現在在疫情及烏克蘭戰爭的接連影響下，包含糖等大量全球能源及作物出口皆受到不小影響，造成使消費者物價指數（CPI）逐年攀升，連帶加劇通貨膨脹情形。

《CNN》報導指出，白砂糖等糖期貨目前的交易價格每公噸約為556.5美金，相較去年已成長逾26％。世界銀行（World Bank）也指出，全球商品市場的價格也將持續上揚，因小麥及相關製品的價格上漲已有40％，使得食物價格成長幅度也預估會在今年底前達到22.9％。

產糖大國對外「減糖」：糧食保護主義抬頭的影響

印度對於限縮或禁止出口也已不是第一次。據《彭博社》（Bloomberg）及《半島電視台》（Al Jazeera）報導，印度政府原有意協助補足交易市場因烏俄戰爭而減少的小麥供給量，卻在5月13日時以食物安全，以及近期作物受熱浪為由改為禁止出口。

此舉不只凸顯了烏克蘭及俄羅斯等糧食大國在糧食出口的地位，也帶出糧食保護主義對全球經濟可能產生的影響。糧食保護主義在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後變得明顯，因各國政府多認為糧食作為生活必需品，在為避免國內經濟及食物價格受影響的原則下，將會透過減少農牧產品等出口措施來維持國內的糧食供給量。

即便現代農業技術較過往更為發達，但近期在愈來愈多國家對農作、糧食作物及肉類等商品輸出提出限制，或禁止出口的情況下，相關食品及食物原料的價格未來也將呈現不降反升的趨勢。

據《商業內幕》（Business Insider）指出，像日本野村證券（Nomura）經濟學家法瑪（Sonal Varma）及希皮塔（Rangga Cipta）就認為，食物價格一路飆升，將會在全球引發規模更大且更嚴密的糧食保護措施。對此法瑪表示：「這個狀態可能會使得亞洲地區食品價格漲幅更為明顯。」

繼近幾個月俄羅斯限制小麥及葵花油、烏克蘭限制小麥及穀物主食、印尼限制棕櫚油、阿根廷限制牛肉、哈薩克限制出口小麥及麵粉，以及馬來西亞限制雞肉出口後，印度今對糖出口展開的限制，也將為國際農產及經濟作物價格增添未知數。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航