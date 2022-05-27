全球第一大產糖國印度限制出口穩糖價，各國「糧食保護主義」愈演愈烈
我們想讓你知道的是
繼近幾個月俄羅斯限制小麥及葵花油、烏克蘭限制小麥及穀物主食、印尼限制棕櫚油、阿根廷限制牛肉、哈薩克限制出口小麥及麵粉，以及馬來西亞限制雞肉出口後，印度今對糖出口展開的限制，也將為國際農產及經濟作物價格增添未知數。
文：梅緣緣
在去（2021）年迎來比前（2020）年增加17％的糖出口量後，印度政府近期為避免國內糖價因供給不穩，進而導致價格出現較大浮動，決議於本週宣布自6月1日起，限制糖出口上限為1000萬公噸。
此項出口限制目前預計將會維持到9月，以試圖平衡印度國內可能繼續上漲的糖價。政府也同時要求糖出口商於6月1日至10月31日間，如有出口需求，必須先獲得政府單位的「特殊許可」才能對外輸出。然而適逢全球通貨膨脹率上升，印度控制糖類出口的措施，恐將對國際糖價造成不小衝擊。
印度與糖的關係
根據金融投資評論網站《Investopedia》報導，全球2019及2020年糖生產量約達1.66億公噸，2021及2022年更預估總產能可達1.82億公噸。印度身為全球第一大產糖及第二大糖出口國，每年生產超過2890萬公噸的糖，僅次巴西的2993萬公噸。
印度除了是產糖大國，也是用糖大國，光是在去年，糖的消耗量就已超過2850公噸。從當地有名的炸乳酪球（Gulab Jamun）、腰果甜點Kaju ki Barfi，以及莫達克（Modak）等甜點食品中，也可看出印度人對糖的依賴。
不過印度政府因受國內糖價上漲，以及全球糧食保護主義等原因影響，進而限制糖的輸出。印度商工部國際貿易局（DGFT）日前即公告「原糖、精製糖及白糖等糖類輸出，在6月1日後將會受到限制。」但對於歐盟（EU）及美國，印度官方則表示，以關稅配額（TRQ）等方式出口將不受影響，且目前已有一部分的糖藉此種輸出管道出口。
針對限制糖出口，印度政府表示：「這項決定將會保障國內糖的需求供給穩定，也能讓我們確保能有足夠作為庫存的糖。」
印度商業媒體《Business Standard》報導，除了持續監控糖的生產、消耗及出口，印度政府也將控制國內零售相關市場的價格。只是現在在疫情及烏克蘭戰爭的接連影響下，包含糖等大量全球能源及作物出口皆受到不小影響，造成使消費者物價指數（CPI）逐年攀升，連帶加劇通貨膨脹情形。
《CNN》報導指出，白砂糖等糖期貨目前的交易價格每公噸約為556.5美金，相較去年已成長逾26％。世界銀行（World Bank）也指出，全球商品市場的價格也將持續上揚，因小麥及相關製品的價格上漲已有40％，使得食物價格成長幅度也預估會在今年底前達到22.9％。
產糖大國對外「減糖」：糧食保護主義抬頭的影響
印度對於限縮或禁止出口也已不是第一次。據《彭博社》（Bloomberg）及《半島電視台》（Al Jazeera）報導，印度政府原有意協助補足交易市場因烏俄戰爭而減少的小麥供給量，卻在5月13日時以食物安全，以及近期作物受熱浪為由改為禁止出口。
此舉不只凸顯了烏克蘭及俄羅斯等糧食大國在糧食出口的地位，也帶出糧食保護主義對全球經濟可能產生的影響。糧食保護主義在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後變得明顯，因各國政府多認為糧食作為生活必需品，在為避免國內經濟及食物價格受影響的原則下，將會透過減少農牧產品等出口措施來維持國內的糧食供給量。
即便現代農業技術較過往更為發達，但近期在愈來愈多國家對農作、糧食作物及肉類等商品輸出提出限制，或禁止出口的情況下，相關食品及食物原料的價格未來也將呈現不降反升的趨勢。
據《商業內幕》（Business Insider）指出，像日本野村證券（Nomura）經濟學家法瑪（Sonal Varma）及希皮塔（Rangga Cipta）就認為，食物價格一路飆升，將會在全球引發規模更大且更嚴密的糧食保護措施。對此法瑪表示：「這個狀態可能會使得亞洲地區食品價格漲幅更為明顯。」
繼近幾個月俄羅斯限制小麥及葵花油、烏克蘭限制小麥及穀物主食、印尼限制棕櫚油、阿根廷限制牛肉、哈薩克限制出口小麥及麵粉，以及馬來西亞限制雞肉出口後，印度今對糖出口展開的限制，也將為國際農產及經濟作物價格增添未知數。
新聞來源
- India sugar exports: World's largest producer imposes limits（CNN Business）
- The 5 Countries That Produce the Most Sugar（Investopedia）
- Govt imposes restrictions on sugar exports from June 1, says DGFT（Business Standard News）
- India to Limit Sugar Exports in Risk to Global Food Prices（Bloomberg）
- India bans wheat exports, cites food security and soaring prices（Al Jazeera）
- We're living in an age of food protectionism: 5 countries that are banning or restricting major exports to safeguard food supplies as inflation soars（Business Insider）
延伸閱讀
- 極端熱浪＋通膨惡化，印度禁止小麥出口恐加劇全球糧食危機、進一步推升糧價
- 俄烏戰爭導致全球糧價上漲，暴露歐盟農業系統的根本弱點
- 台灣進口葵花油99％來自烏克蘭，俄烏戰爭將如何影響台灣食用油市場？
- 俄烏兩大世界糧倉開戰引發全球糧食危機，中國「囤糧」挨批有沒有道理？
- 俄烏戰爭導致中東糧價飆漲，黑市、恐慌搶購蔓延，專家示警可能引發阿拉伯世界政局動盪
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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