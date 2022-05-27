嘉義市發表台灣首個城市標準字型「嘉市體」，開放民眾免費下載

（中央社）嘉義市政府發表台灣第一個城市標準字型「嘉市體Chiayi City Font」，這一款字型展現嘉義市多元與精彩，嘉義市智科處長郭軒志昨（26）日表示，前天起就吸引很多民眾免費下載使用。

嘉義市政府前天發表嘉義市全新品牌識別系統，並推出「主視覺篇」、「人文篇」、「城市篇」3支形象影片及第一個縣市免費字體「嘉市體Chiayi City Font」。

郭軒志昨天告訴《中央社》記者，台灣第一個城市字型，且專屬嘉義市的英文打字體「嘉市體Chiayi City Font」，字體中包含英文大小寫、阿拉伯數字、羅馬拼音、原住民族語及越南文字，字體筆觸使人有親切溫暖的感受。

嘉義市智慧科技處表示，嘉義市早期以木都、畫都聞名，目前被稱為幸福城市，根據設計團隊調查顯示，嘉義市風格關鍵字是「成熟魅力、親切溫暖」，因此，借鏡歐文字型設計法則，用字型設計的語彙，傳達出這樣的感覺。

嘉義市智科處指出，「嘉市體Chiayi City Font」架構取材經典字體比例，映射嘉義的成熟魅力。筆畫粗細也經過特別調製，可以與中文指定字型「思源黑體」粗體字和諧搭配，運用於各式指標、製作物標題，不只有風格，也好辨識，與市民生活融為一體。

嘉義市智科處表示，其實城市品牌字型並不少見，像韓國首爾市的首爾字體系列、瑞典的斯德哥爾摩體，都是從城市形象出發，運用在城市識別系統中的字型設計。

郭軒志指出，「嘉市體Chiayi City Font」開放民眾免費下載，可於各大作業系統安裝，安裝後可在系統軟體中使用，也可自由分享字型檔案或將檔案安裝於任何軟硬體中，這一款字型智慧財產權為嘉義市政府所有。民眾免費下載不需付費，但禁止用於非法或歧視性的用途，前天開放下載後，就吸引很多民眾使用。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航