柯文哲表態不支持蔣萬安，「喜歡親民黨」的黃珊珊何時鬆口選台北？

（中央社）外界關注台北市副市長黃珊珊是否參選台北市長、又要以哪黨身分參選，黃珊珊在昨天的專訪中表示自己重感情、喜歡親民黨，而台北市多元、能包容不同聲音，不因黨派分崩離析。

黃珊珊：各黨派都能在台北市一起做事

台北市副市長黃珊珊頻被關注是否參選台北市長，又要披哪一黨戰袍參戰，是本來的親民黨或是台北市長柯文哲創建的台灣民眾黨，還是無黨籍。

黃珊珊今天中午接受Yahoo TV「今天誰來沛」主持人、國民黨北市議員鍾沛君專訪，被問及民眾黨立委蔡壁如說黃珊珊不排斥入黨、甚至可能7、8月參選一事。

黃珊珊說，蔡壁如是很直率的人，現在北市每天動輒8000、9000人確診，是很大的壓力，讓市民安心過日子才是她最重要的工作。

黃珊珊表示，她從政20年在選區就是非藍非綠，台北市是一個最多元、最能夠包容不同聲音的地方，各黨都能在這裡一起做事，不因黨派分崩離析。

鍾沛君問黃珊珊曾參選立委，但因藍綠包夾而無緣。黃珊珊說，她就喜歡親民黨、又重感情，所以大家都離開親民黨的時候她留下來，不會去想要怎樣才能飛黃騰達。當時選立委不是為了自己，是想為黨爭取政黨票，雖然選制對小黨不利，但不努力就沒有機會、每一天的努力都不會白費。

黃珊珊說，不管政治環境如何改變，只要紮實做好自己的工作「不管是藍是綠都會給你肯定」，而柯文哲執政的台北市沒有分過政黨，只要有道理的事情市政府都會去做。

黃珊珊重申現在先把工作做好就是最好的準備，成績拿出來就可以得到人民的信任。

此外，鍾沛君提問今年雙城論壇實體會議的可能性，並問黃珊珊如何看待國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出的「堅持主權、認清分治事實進行兩岸交流」前提。

黃珊珊表示，時間點還沒有規劃，但中華民國是一個主權獨立的國家，台北市是中華民國的首都，跟任何國家任何城市都可以來往，而雙城論壇不管大家喜不喜歡，但在教育、文化、體育方面的交流是有進展的，只要不是特殊狀況，她覺得雙城論壇只會繼續舉辦。

另一方面，黃珊珊指出，等疫情趨緩後要振興商圈，最合適時候應該是8、9月，正在規劃第二次追加預算並爭取先墊付，下半年的振興活動有望9或10月啟動。

柯文哲：不可能支持蔣萬安，黃珊珊不會代表民眾黨

（中央社）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲被問及，年底的市長選舉是否支持國民黨的蔣萬安時表示，「不可能」，副市長黃珊珊還是訓練最好的，黃珊珊不會代表民眾黨。

台北市長柯文哲今天率市府團隊列席台北市議會市政總質詢。國民黨議員李柏毅問，柯文哲何時要宣布黃珊珊代表柯文哲創建的台灣民眾黨參選台北市長。

柯文哲說，黃珊珊不會代表民眾黨，且如果要選應該是她自己決定、自己宣布，她有主體性。李柏毅追問柯文哲是否希望黃珊珊參選，柯文哲回「希望」，至於要不要批民眾黨戰袍，柯文哲說，市長這個職位把事情做好就好、不一定非要有黨派。

李柏毅追問柯文哲會不會改挺國民黨台北市長參選人蔣萬安，柯文哲回「不可能」，並稱現階段副市長黃珊珊還是訓練最好的，他個人支持她，而民眾黨會不會派人參選台北市長，柯文哲說「不一定」。

黃珊珊在1998年獲新黨提名拿下港湖選區第一高票，成功進入臺北市議會，但於2001年因新黨內鬥而喪失黨籍，2002年經親民黨主席宋楚瑜家訪後，黃珊珊宣布加入親民黨並以選區第二高票當選連任，僅次於同樣尋求連任的李彥秀。 轉入親民黨後黃珊珊就一路連任，成為黨內重要公職人員，直至2019年經柯文哲提名轉任臺北市政府副市長至今，結束長達六屆21年的議員生涯。黃珊珊地方經營穩固，曾兩度代表親民黨於港湖地區參選立委，雖然都未當選，不過仍展現其於港湖地區的強大基層實力。目前黃珊珊仍屬親民黨籍，不過由於民眾黨為軟性政黨允許雙重黨籍，黃珊珊也從鬆口表示不排斥加入民眾黨，未來若要參選會掛哪一黨還是未知數。

國民黨議員張斯綱也問黃珊珊何時宣布參選、甚至是帶職參選，黃珊珊僅表示，先把該做的工作做好，有任何決定都會報告。

張斯綱追問，黃珊珊若要選是加入民眾黨或無黨籍，黃珊珊表示，重點不是黨籍，而是要爭取最多市民的認同。

張斯綱批評黃珊珊迴避問題，身為從政多年的政治人物，對哪個政黨比較符合自身理念不該打馬虎眼，黃珊珊回應「我從政20多年都忠於自己」。

《中央社》報導，國民黨議員戴錫欽問黃珊珊有無預計時間宣布參選或請辭，黃珊珊表示，現在疫情嚴峻、真的沒心思想選舉，如果疫情控制得宜、工作告一段落，「那當然OK」，疫情現在還是高原期，不知道要多久，而她如果真的要請辭，一定會把工作安排妥當。

戴錫欽問柯文哲，若黃珊珊要離開市府，哪個時間點對市政影響較小，柯文哲說，疫情已經趨緩，但總要等告一段落之後，疫情期間還有很多事情要處理。戴錫欽表示，無論黃珊珊何時宣布參選、怎麼選、何時辭職投入選舉，他都尊重，但不希望因黃珊珊的異動影響市政。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航