一下「核融合」一下「核聚變」、「暗物質」和「暗能量」混為一談，台灣的科學報導出了什麼問題？

文：鄭宜帆（清華大學通識中心兼任助理教授）

Take Home Message 科技的進步使得資訊較過往更容易取得。但也因為如此，資訊內容——尤其是科學資訊——時常良莠不齊，甚至錯誤百出。

科學報導常見的錯誤，包含用語混淆、資料未多方查證、內文陳述錯誤等。網路內容農場更可能編造故事讓科學資訊變得譁眾取寵，而傳統媒體如報社、電視新聞、出版物等，也容易有錯誤訊息，造成誤解。

若要取得正確的資訊，閱聽大眾能先留意資訊來源，並從有公信力的媒體累積知識，後續並可參照其他可信媒體的報導內容，且支持台灣本土的科學媒體。 ​​

隨著科技的發達，近20、30年來要看到科學相關消息，不再只能依賴如報紙、電視或雜誌等傳統媒體，無遠弗屆的網路媒體以更高的普及度和穿透力，深入我們的生活。不管想知道哪方面的科學知識，只要在網路上搜尋，幾乎都能找到資訊。

然而，也正是因為網路的特性，人人都可以當自媒體，能寫、能發布訊息，所以像科學新聞這般需要大量背景知識才能完全理解的材料，在一切以吸睛、增加點閱率為最高原則，真實性反倒不那麼重要的網路上，常以真假難辨，或真假混雜的形式出現。再加上科學和科技的範疇相當遼闊，就算是以其為主打的專業網路媒體，在求快且資源有限的狀況下，也不見得能夠將每個科學議題整理清楚。以下我們列舉一些實例，或許能看出部分問題所在。

科學報導的常見問題一：用語混淆

今（2022）年2月，歐洲聯合環狀反應爐（Joint European Torus, JET）發布新聞稿，聲明利用核融合反應產生了5900萬焦耳（J）的能量，打破世界紀錄。

新的科學突破固然值得關注，但是媒體對事件的描述卻問題多多。有媒體在網路社群上，先以「核融合有重大突破」為題，下方的敘述卻是「JET從核聚變產生了59兆焦耳的能量」。其實，「核融合」和「核聚變」，分別是台灣和中國對同一英文詞彙「nuclear fusion」的不同翻譯，但我們卻常看到二者在同一篇報導裡交雜出現，顯然是撰寫報導的人，參考了各方資訊來源，卻沒有統一轉成台灣慣用的翻譯名稱；更糟糕的情況，也可能是撰稿人根本不知道兩個名詞乃指涉同一件事。

科學報導的常見問題二：未多方查證

除了針對同樣英文名稱，混用不同翻譯之外，另外一個類似且更嚴重的問題，則是未考慮到同一字詞的意義在不同華語國家並不相同，造成閱讀者對內容的誤解。

就前述新聞來說，英文原文寫的是59百萬焦耳，但在部分華文國家，有把兆代稱百萬的習慣，與台灣的兆（百萬的百萬倍）意義完全不同；於是我們便會看到，眾多台灣網路媒體宣稱實驗產生了59兆焦耳的能量──原因就是新聞撰寫者參考其他國家的華文媒體報導，在擷取資訊時，卻把代表不同意義的詞彙沿用下來，導致台灣本地讀者產生完全錯誤的理解，實驗能量規模一下子變成了實際的百萬倍。

這同時也顯示了，媒體要不是只看（簡體）中文來源寫稿，沒有查證，要不然就是對英文原文的「megajoule」（MJ）完全陌生，不知道其代表的是百萬焦耳。

科學報導的常見問題三：錯誤陳述

撇除翻譯和詞義的問題，另一點值得注意的，則是對科學內容的陳述完全錯誤。例如某個以科技／科學報導為主的網路媒體，前兩年就宇宙學的最新研究發布新聞時，把暗物質（dark matter）和暗能量（dark energy）混為一談，兩者在文中交替出現，卻又被當成同一回事，讓筆者看得一頭霧水。

事實上，暗物質和暗能量是完全不同的兩個概念，雖然都在宇宙組成中扮演重要角色，但作用和特性大相逕庭。撰稿者對宇宙學缺乏基本認知，卻又硬要介紹相關研究，就容易發生這樣離譜的錯誤。

以上諸多問題，並非只發生於單一媒體，而是整體的現象。台灣缺乏科學記者和科學新聞人才，由來已久，就算媒體本身想盡力將報導做好，在資源不足，又有時限的狀況下，恐怕難有改善空間。相較之下，科學普及／科學傳播其實還有更糟糕的麻煩，就是內容農場的氾濫。

讓事情更糟：內容農場

網路上，為了獲利而強調點閱率的現象，眾所周知。經營科學議題的媒體，偶爾犯錯歸犯錯，即使也有財務壓力，大體而言還是能夠謹守一定的界線。然而，不管是數量還是普及度都遠在正派媒體之上的內容農場，或瞎扯型的YouTube頻道，就完全沒有專業可言；只要對科學研究成果稍加曲解與穿鑿附會，搭以聳動標題，就又是一則讓人想要點閱的沒營養文章或影音作品。

舉例來說，筆者在網路社群上有位非常不熟的朋友，平時就喜歡閱讀科學新知。不久前，對方轉錄了一篇很特別的內容農場文章，介紹「在與地球相隔150光年的距離處，竟然存在一個跨度達到35億光年的特殊結構，科學家們以『宇宙牆』的名字為其命名」，然後「人類認知中的時空概念在宇宙牆中完全失去了應有的效用」，宇宙牆「拒絕所有物質融入其中」。緊接著文章討論起「宇宙牆」之外，可能有高等外星文明把地球人當作研究對象，或者是有另外一個宇宙──這類匪夷所思的臆測。

確實，天文學家發現，宇宙中存在著巨型結構，但是它們與文章描述的性質天差地遠。同時，在筆者盡力查證之後，並未發現和該文提及的日期與出處相符的研究。就算該文使用的部分科學名詞或現象真實存在，例如多重宇宙假說──但那只是用來穿鑿附會的題材而已，算不上正經的介紹或討論，且充滿錯誤資訊。

對於沒有相關專業知識的一般人來說，因為難以判斷內容的真偽，所以非常容易信以為真。對於科學知識和科學素養的培養，這類內容農場恐怕只會帶來負面效果。

報社新聞、電視節目和出版著作的問題

儘管我們討論了許多網路內容的問題，但實際上，就算是傳統媒體的電視、報社，或是傳統資訊載體的出版書籍，對科學的呈現也同樣有良莠不齊的現象。比方說，報社發布的科學新聞也偶會有科學內容錯誤，或是過度推論的問題；而電視上某些談話性節目，在討論科學議題時，總是穿插著外星人與都市傳說，發言的名嘴也沒有科學的學術背景──這樣的內容，其實比較近似餘興節目，不該認真看待。