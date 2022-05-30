俄羅斯對芬蘭等國斷供天然氣，歐洲國家要如何填補將近四成的龐大缺口？
我們想讓你知道的是
歐盟各個成員國依賴俄國天然氣的程度極具差異性，以目前俄羅斯LNG尚未宣布停供的前提下，以下我們將拆解俄羅斯天然氣管線供應的141.7 Bcm缺口，是否可以透過其他管線以及LNG的進口方式補足。
俄羅斯3月底以來要求歐洲國家以盧布支付天然氣，保加利亞、波蘭、芬蘭等國陸續陷入斷供窘境，歐洲國家要如何填補將近四成的龐大供應缺口？挪威、北非、卡達、美國出口產能可以補救多少？歐洲天然氣庫存是否將會見底、引發新一波天然氣價格上漲壓力？本文帶您一次解讀。
俄烏衝突正式爆發前，俄羅斯手中仍握有多張「反制裁」（counter-sanction）的底牌，2014年克里米亞危機之後，俄羅斯一度禁止歐美澳加等國農產品進口。而自從3月以來，俄羅斯確實也並未選擇坐以待斃，除了採取資本管制、商品出口禁令之外，最重要的莫過於「盧布支付天然氣」命令—普丁於3月23日宣布「不友好國家」必須使用盧布購買天然氣、否則將停止供應。
俄羅斯3月31日公開行政命令細節，自4月1日起外國買家必須先將外幣存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）的K型特殊帳戶（special K type currency account），再由該銀行於莫斯科交易所兌換成盧布、從而支付俄羅斯天然氣供應商，而依照克里姆林宮發言人說法，4月底到5月將是歐洲買家支付盧布款項的最後期限。
最新Gazrprom已宣布自4月27日起停止向保加利亞、波蘭供應天然氣，最新芬蘭也預計在5月21日遭到斷供，開出俄羅斯能源反制裁的第一槍。
本次俄羅斯反制裁潛在影響逾三成的歐洲天然氣管線供給，本文我們首先將拆解歐洲天然氣供需現況、俄氣流量分佈，並進一步推算歐洲國家需要如何透過管線（挪威、北非）或者是液化天然氣（LNG）填補供給缺口，最後給出兩大情境來評估斷供下對於歐洲天然氣庫存、價格的衝擊力道。
歐洲天然氣供需現況
根據歐盟統計局（Eurostat）數據，2016～2020年歐盟27國年均天然氣消費量約為400.2 Bcm（十億立方公尺），以德國（93.1 Bcm）、義大利（72.9 Bcm）、荷蘭（43.3 Bcm）、法國（41.7 Bcm）、西班牙（31.6 Bcm）五國為首，合計約7成。
然而歐洲自身產量並不甚多，主要集中在英國北海與荷蘭北部格羅寧根（Groningen）天然氣田，後者由於開採活動引發地震頻繁，使得荷蘭政府預計在2022年底關閉產量，也導致歐盟天然氣進口依賴程度從2000年代初期約60％攀升至2020年最高86％。
管線進口是歐盟天然氣供應最主要的方式，2020年前三大供應來源分別為俄羅斯（141.7 Bcm）、挪威（70.6 Bcm）、北非（阿爾及利亞＋利比亞，25.7 Bcm），合計佔總消費量逾六成。另一方面，2014年爆發克里米亞危機之後，歐洲各國為了降低對俄能源依賴、推動能源供應多樣化，也逐步增加LNG採購量，一路從2014年最低31.1 Bcm上升至2021年94.1 Bcm，儘管俄羅斯也貢獻了約16％（13.3 Bcm）。
從上述細節中，我們也不難看出為何俄羅斯能靠天然氣就箝制住歐洲的一舉一動，因為俄羅斯管線與LNG合計就供應了155 Bcm（141.7 +13.3），佔歐盟天然氣總消費量近四成。
更進一步探討，歐盟各個成員國依賴俄羅斯天然氣的程度也極具差異性。葡萄牙／西班牙／法國可以仰賴LNG或挪威天然氣，南歐的義大利、希臘有北非與亞賽拜然的緩衝，英國、荷蘭、丹麥、羅馬尼亞還自帶產量，比較不須擔憂俄羅斯反制裁的威脅。
不過波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、東歐（如保加利亞、斯洛伐克、波蘭、匈牙利）、芬蘭等國依賴俄氣程度介於70～100％之間，甚至連工業大國、歐洲經濟重心──德國的俄氣佔比也高達五成。
以目前俄羅斯LNG尚未宣布停供的前提下，以下我們將拆解俄羅斯天然氣管線供應的141.7 Bcm缺口，是否可以透過其他管線以及LNG的進口方式補足。
烏克蘭與亞瑪爾管線斷供影響五成俄氣供應，挪威、亞賽拜然彌補有限
首先，我們先來討論管線的部分。俄羅斯通往歐洲的天然氣管道主要有四個路線：北溪一號（Nord Stream）、亞瑪爾-歐洲管道（Yamal-Europe）、土耳其溪（Turkstream）、烏克蘭天然氣運輸系統（GTS）：
北溪一號（Nord Stream1，NS1）：
包含兩條離岸天然氣管線，分別於2011年、2012年底開通，東起自俄羅斯維堡、穿越波羅的海直達歐洲，並在德國Greifswald分成NEL、OPAL兩段，總運輸量能為每年55 Bcm。原先規劃2021年底測試的北溪二號有望將運輸量能翻倍，但在俄烏戰爭爆發後遭美國制裁、德國也正式終止審核程序。
亞瑪爾-歐洲（Yamal-Europe）：
天然氣管道從1994年開始興建，並於2006年完工，連接俄羅斯的西西伯利亞、亞瑪爾半島，途經白俄羅斯、波蘭（三個邊境轉運站為 Kondratki、Wysokoje、Tieterowka），經過馬爾諾（Mallnow）測量點後進入德國與西歐，總運輸量能為每年33 Bcm。
土耳其溪（Turk Stream）：
於2020年1月啟用，從俄羅斯穿越黑海海底至土耳其，總運輸量能為每年31.5 Bcm，其中一條管線純粹用做土耳其本國消費者使用，另一條流向希臘、保加利亞、馬其頓、塞爾維亞、羅馬尼亞等東南歐國家。土耳其溪管道取代了原先預計穿越保加利亞的「南溪」（South Stream）項目，後者在2014年克里米亞危機後遭到歐美國家制裁，同時也繞道途經烏克蘭的「跨巴爾幹管道」（Trans-Balkan Pipeline, TBP）、增加能源供應路線多樣性。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。