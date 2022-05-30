俄羅斯對芬蘭等國斷供天然氣，歐洲國家要如何填補將近四成的龐大缺口？

俄羅斯3月底以來要求歐洲國家以盧布支付天然氣，保加利亞、波蘭、芬蘭等國陸續陷入斷供窘境，歐洲國家要如何填補將近四成的龐大供應缺口？挪威、北非、卡達、美國出口產能可以補救多少？歐洲天然氣庫存是否將會見底、引發新一波天然氣價格上漲壓力？本文帶您一次解讀。

俄烏衝突正式爆發前，俄羅斯手中仍握有多張「反制裁」（counter-sanction）的底牌，2014年克里米亞危機之後，俄羅斯一度禁止歐美澳加等國農產品進口。而自從3月以來，俄羅斯確實也並未選擇坐以待斃，除了採取資本管制、商品出口禁令之外，最重要的莫過於「盧布支付天然氣」命令—普丁於3月23日宣布「不友好國家」必須使用盧布購買天然氣、否則將停止供應。

俄羅斯3月31日公開行政命令細節，自4月1日起外國買家必須先將外幣存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）的K型特殊帳戶（special K type currency account），再由該銀行於莫斯科交易所兌換成盧布、從而支付俄羅斯天然氣供應商，而依照克里姆林宮發言人說法，4月底到5月將是歐洲買家支付盧布款項的最後期限。

最新Gazrprom已宣布自4月27日起停止向保加利亞、波蘭供應天然氣，最新芬蘭也預計在5月21日遭到斷供，開出俄羅斯能源反制裁的第一槍。

本次俄羅斯反制裁潛在影響逾三成的歐洲天然氣管線供給，本文我們首先將拆解歐洲天然氣供需現況、俄氣流量分佈，並進一步推算歐洲國家需要如何透過管線（挪威、北非）或者是液化天然氣（LNG）填補供給缺口，最後給出兩大情境來評估斷供下對於歐洲天然氣庫存、價格的衝擊力道。

歐洲天然氣供需現況

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，2016～2020年歐盟27國年均天然氣消費量約為400.2 Bcm（十億立方公尺），以德國（93.1 Bcm）、義大利（72.9 Bcm）、荷蘭（43.3 Bcm）、法國（41.7 Bcm）、西班牙（31.6 Bcm）五國為首，合計約7成。

然而歐洲自身產量並不甚多，主要集中在英國北海與荷蘭北部格羅寧根（Groningen）天然氣田，後者由於開採活動引發地震頻繁，使得荷蘭政府預計在2022年底關閉產量，也導致歐盟天然氣進口依賴程度從2000年代初期約60％攀升至2020年最高86％。

管線進口是歐盟天然氣供應最主要的方式，2020年前三大供應來源分別為俄羅斯（141.7 Bcm）、挪威（70.6 Bcm）、北非（阿爾及利亞＋利比亞，25.7 Bcm），合計佔總消費量逾六成。另一方面，2014年爆發克里米亞危機之後，歐洲各國為了降低對俄能源依賴、推動能源供應多樣化，也逐步增加LNG採購量，一路從2014年最低31.1 Bcm上升至2021年94.1 Bcm，儘管俄羅斯也貢獻了約16％（13.3 Bcm）。

從上述細節中，我們也不難看出為何俄羅斯能靠天然氣就箝制住歐洲的一舉一動，因為俄羅斯管線與LNG合計就供應了155 Bcm（141.7 +13.3），佔歐盟天然氣總消費量近四成。

Photo Credit: 財經M平方

更進一步探討，歐盟各個成員國依賴俄羅斯天然氣的程度也極具差異性。葡萄牙／西班牙／法國可以仰賴LNG或挪威天然氣，南歐的義大利、希臘有北非與亞賽拜然的緩衝，英國、荷蘭、丹麥、羅馬尼亞還自帶產量，比較不須擔憂俄羅斯反制裁的威脅。

不過波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、東歐（如保加利亞、斯洛伐克、波蘭、匈牙利）、芬蘭等國依賴俄氣程度介於70～100％之間，甚至連工業大國、歐洲經濟重心──德國的俄氣佔比也高達五成。

以目前俄羅斯LNG尚未宣布停供的前提下，以下我們將拆解俄羅斯天然氣管線供應的141.7 Bcm缺口，是否可以透過其他管線以及LNG的進口方式補足。

Photo Credit: 財經M平方

烏克蘭與亞瑪爾管線斷供影響五成俄氣供應，挪威、亞賽拜然彌補有限

首先，我們先來討論管線的部分。俄羅斯通往歐洲的天然氣管道主要有四個路線：北溪一號（Nord Stream）、亞瑪爾-歐洲管道（Yamal-Europe）、土耳其溪（Turkstream）、烏克蘭天然氣運輸系統（GTS）：

北溪一號（Nord Stream1，NS1）：

包含兩條離岸天然氣管線，分別於2011年、2012年底開通，東起自俄羅斯維堡、穿越波羅的海直達歐洲，並在德國Greifswald分成NEL、OPAL兩段，總運輸量能為每年55 Bcm。原先規劃2021年底測試的北溪二號有望將運輸量能翻倍，但在俄烏戰爭爆發後遭美國制裁、德國也正式終止審核程序。

亞瑪爾-歐洲（Yamal-Europe）：

天然氣管道從1994年開始興建，並於2006年完工，連接俄羅斯的西西伯利亞、亞瑪爾半島，途經白俄羅斯、波蘭（三個邊境轉運站為 Kondratki、Wysokoje、Tieterowka），經過馬爾諾（Mallnow）測量點後進入德國與西歐，總運輸量能為每年33 Bcm。

土耳其溪（Turk Stream）：

於2020年1月啟用，從俄羅斯穿越黑海海底至土耳其，總運輸量能為每年31.5 Bcm，其中一條管線純粹用做土耳其本國消費者使用，另一條流向希臘、保加利亞、馬其頓、塞爾維亞、羅馬尼亞等東南歐國家。土耳其溪管道取代了原先預計穿越保加利亞的「南溪」（South Stream）項目，後者在2014年克里米亞危機後遭到歐美國家制裁，同時也繞道途經烏克蘭的「跨巴爾幹管道」（Trans-Balkan Pipeline, TBP）、增加能源供應路線多樣性。