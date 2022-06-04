【小說】盧建彰《替補的王牌》選摘：深夜十點多，驗屍間裡一通電話進來，結果那天還是沒有剖成
我們想讓你知道的是
隨著盧建彰導演充滿畫面與節奏感的文字，從一樁命案，看見台灣的司法、社會怪象。隨著角色一步步抽絲剝繭所顯露出來的，是人與人的疏離與潛藏的歧視，以及難以理清的原生家庭心結。而那正是身處台灣社會的我們再熟悉不過、平常卻未直視的各種問題。
文：盧建彰
法醫要輪班，輪值的時間是下午五點到隔天下午五點。在這段時間發生任何死亡案件，法醫幾乎都要到場。再累，都必須盡量認真的看待眼前的案子，因為每一件在之前都是個人，你得想辦法搞清楚怎麼了。
下午四點多的解剖室外，歐陽安剛整理好，走出來。
迎面走來一個年輕人，穿著有點舊的牛仔褲，上衣的領口早已洗到鬆脫，臉上滿是疲憊，頭髮應該有段時間沒剪了，是那種平頭任它一路長，無力也無空處理的那種。
她看他眼神低低地、不太敢說話的樣子，想了想，還是主動上前。
「你好，請問有什麼事嗎？」
「那個，有人叫我來認屍……」年輕人的聲音有些遲疑，缺乏自信。
「不好意思，請問什麼大名？」管理員不知道是不是在忙，她拿起桌上的登記簿，想幫忙查看看。
「我嗎？曾天運。」唯唯諾諾的樣子，恐怕是來到陌生環境的關係。
「噢，不好意思，我是說亡者。」
「喔，拍寫，是那個，曾天富。」
「好，我查一下哦。」她從上面一路看下來，有了，在十五號冰櫃。應該是另一位法醫驗的。
對方捏著手，手裡的塑膠袋幾乎快被捏壞了，似乎很緊張。
「你這是什麼東西？」歐陽安輕聲問。
「衣服。」
「什麼衣服？」
紅白色的塑膠袋內透出裡頭白色和淺藍色的衣物，更突顯眼前這瘦弱的身軀散發出的、一種難以言喻的卑弱感。
「家裡的衣服。」
「家裡的衣服？那你放外面，我帶你進去。」
「是要給他穿的……」對方講話的聲音很細微，不像個大男人。
「哦，沒關係，我跟你說，這個暫時還用不到，你先放外面。」她只好幫他下決定，否則感覺他痛苦遲疑的時間會很長。
「可是，可是……」對方吞吞吐吐。
「怎麼了？」
「我怕……」
雖然是家人，常常也會遇到不敢看屍體的，應該說，正因為是親人，對許多人來說更難以忍受。
「是你弟弟噢？沒關係，我陪你進去看。」歐陽安出聲鼓勵眼前這膽怯的年輕人。
「是我哥哥。我不是怕他，我是怕我這包放外面不好。」
「你怕被偷噢？」
「不是……我怕這會被當垃圾丟掉……」
原來他擔心的不是被偷走，他可能也意識到自己在社會上不是被看重的那一邊，連帶的，對自己帶來的衣物也懷抱自卑的心情，光想到他平日的辛苦，歐陽安也有點心酸。
「沒關係，我跟你說，你放我這邊，我幫你顧，不會被丟掉。」她一把接過來，彎腰打開桌子置物櫃最下層。這張桌子雖然是公用的，但通常都分配給法醫，管理員不會隨便去動。
要放入置物櫃時，她聞到一股異味從那袋衣物傳出，應該是霉味吧。
「謝謝、謝謝。」對方不停鞠躬道謝。
她感到很不好意思，既不習慣，也沒有必要，但她也清楚，要是拒絕對方，會讓對方感到更羞愧丟臉，她只好趕快闔上櫃子抽屜，試著打斷對方的動作。
「來，我們這邊請，警察有跟你說明死因嗎？」她領著他往門後走去。
「我知道，我弟弟在家發瘋砍死我哥。」對方聲音微細，但每個字都好重。
聽到對方的回答，她停下腳步，內心很震撼，可是她知道要趕快再往前走，不要再讓對方難堪了，對方不需要自己廉價的可憐或安慰，那都只是客套，自己根本不會知道，對方到底經歷了什麼。
「嗯，辛苦了，來，這邊請，小心腳步，前面有個小門檻。」她保持語氣平穩，引導對方。
腳步走穩了，人生就是這樣，你還年輕，你可以的，她在心裡告訴這年輕人。
任何事，都會沒事的。
晚餐是和朋友一起。
她先回家洗澡，否則身上會有味道。把手指頭髮都仔細地再清潔，洗上兩遍，再泡到浴缸裡，一整天的疲憊感，在熱水裡彷彿完全被蒸散出來，每次她都會想到，人出生時會洗一次，走的時候也會。
閉上眼睛，那些臉孔彷彿被抽色，卻依然鮮明。工作如果和人的生命有關，就得面對這些。
她有位同學在醫院的放射腫瘤科，就說他身後跟著一群鬼，因為他的病人幾乎都得面對生命的終點，而他也得面對，盡量讓自己放鬆，並提醒自己，不是努力就一定會有理想的結果。只能提醒自己，從病人的角度看，他就是路上的一個夥伴，讓對方在路上安穩順心一點，感受到人的溫度，不要在最後太多苦痛，可以少一些疑惑。
她總會想到自己，也是對方路上的一個夥伴，只是為了解出疑惑，給留下來的人，也給先走的人。
晚餐是法國料理。
點完主餐後，餐前酒上來。坐在對面的，是上週去東區的運動酒吧看球時認識的朋友Mark。
以前在洛杉磯讀書時的同學Sharon約她一起去看職棒比賽，Sharon說自己不太愛看棒球，所以找了位專業人士來，一起看比較熱鬧，客隨主便的她當然沒有拒絕。結果，竟然是個大聯盟球探，叫作Mark。
後來才搞清楚，Mark是在台灣長大，本來也是球員，打過一陣子職棒，後來受傷，就照球隊建議轉為球探，負責挖掘台灣年輕一輩的球員，引介到美國大聯盟的球隊去。Mark平常在台灣的大學棒球隊當教練，每個月提供美國球團新的球員報告，據說收入還不錯，然後每年會到美國兩次，回母隊報告業務內容。
喜歡看棒球的她，那天後跟Mark仍有聯絡，雖然認識時間不長，但每次見面都很開心，聊些最近比賽的狀況，待過美國的Mark對待女孩子也稍稍較紳士一些，是個體貼的人。
吃法國料理是Mark的提議，他說聖誕節那一週太貴了，不要被當凱子，想提早兩週吃。安當然也覺得好，畢竟，要是聖誕夜當晚一起晚餐，好像就有另一層意義，怕給彼此負擔。Mark想到這一層，也是個貼心的舉動，避免了尷尬。
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