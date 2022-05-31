立院三讀公務員每月加班上限60小時，輪班制警消要求廢除「加班換嘉獎」落空

立法院會昨（30）日三讀修正通過《公務員服務法》和《公務人員保障法》部分條文，公務員加班時數每月不得超過60小時，另外輪班制公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間；不過針對消防員、警察等這些基層輪班公務員近來訴求的「設定工時上限」仍未納入，加班依然可能「換嘉獎」；在立法院、行政院和總統府苦候多日的他們表達失望，但仍會持續監督政府，繼續工時改革的運動。

修法通過重點有哪些？

三讀條文規範，公務員應依法定時間辦公，每日辦公時數為8小時，每週辦公總時數為40小時，每週應有2日的休息日。但法律另有規定者，從其規定。

輪班制公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間。但因應勤務、業務需要或其他特殊情形，不在此限。

三讀條文規定，各機關構為推動業務需要，得指派公務員延長辦公時數加班。延長辦公時數，連同上述辦公時數，每日不得超過12小時；延長辦公時數，每月不得超過60小時。但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件等例外情形，延長辦公時數上限，由總統府、國家安全會議及五院分別定之。

三讀條文規定，公務人員經指派於法定辦公時數以外執行職務者為加班，服務機關應給予加班費、補休假。明定公務人員補休假應於機關規定的補休假期限內補休完畢，補休假期限至多為兩年。但因機關預算的限制或必要範圍內的業務需要，致無法給予加班費、補休假，應給予公務人員考績（成、核）法規所定平時考核的獎勵。

三讀條文明定，實施輪班、輪休制度的業務性質特殊機關，對所屬公務人員的加班補償，應考量加班的性質、強度、密度、時段等因素，以符合一般社會通念的合理執行職務對價及保障公務人員健康權的原則下，予以適當評價，並依加班補償評價的級距與下限，訂定換算基準，核給加班費、補休假。各機關對所屬公務人員待命時數的加班補償亦同。

這次修法主要是為了因應民國108年11月29日公布的司法院釋字785號解釋，就《公務員服務法》應於3年內，針對業務性質特殊機關所屬公務人員勤休方式，設定符合憲法服公職及健康權保障意旨的框架性規範。

立法院委員會討論後，原有多項條文保留，後經朝野黨團協商，僅2條條文保留；全案昨天在立法院會處理，經表決，通過民進黨立法院黨團修正動議。

消防員、警員等基層公務員「設工時上限」訴求仍未被採納

基層公務員團體包括台灣警察工作權益推動協會、台灣獄政工會、台灣公務革新力量聯盟和消防員權益促進會共同組成的「工時改革聯盟」自上周就開始於行政院、立法院及凱道展開「苦候健康權」的行動，要求行政院提出「健康工時、合理補償」的修法版本，簡單來說，就是要求政府把明確的「工時上限數字」入法，另外禁止「加班換嘉獎」要求實質補休或加班費；不過行政機關對於訴求接受度不高，認為公務員輪班的種類繁多，無法一體適用，因此直到最後都沒提出相關的規劃。

這些團體也在修法後召開記者會，表示本次修法未納入健康工時、合理補償的訴求，令人失望；不過修法結果在法律層次上補正授權法規，行政院也在立法院的程序中表示將訂定輪班公務員工時原則及監督機制、也預計提高警消人員20年不變的加班費上限，並要求機關針對無法以加班費及補休假補償的情況要求機關負舉證責任。

消防員權益促進會也說，在消防署層次，消防員將近十年的工時改革之路，從過去的完全卸責，到本次的修法過程中提出今年年底消防機關全面勤一休一、勤二休二，每3年增加一日補休的具體方向。這些算是「牛步前進」，他們仍會繼續替基層公務員爭取勞動權益。

除了監督上述行政機關是否落實承諾外，民間團體表示，也將持續要求基層參與制定相關工時原則及監督機制，預計於今年年底的地方選舉中，要求各縣市首長的候選人針對健康工時、合理補償進行表態。後續若行政機關跳票，將發起下一波工時改革修法運動。

時代力量立委邱顯智及陳椒華都表達不滿。陳椒華指出，「加班換嘉獎」是多年來的錯誤，也是台灣的恥辱，此次修法保留加班換嘉獎制度，但希望行政機關不要再逃避問題，「即便不是今天，加班換嘉獎也必須盡快走入歷史。」

《中國時報》報導，保訓會主委郝培芝則說明，此次修法將公務人員值班（待命服勤）納入加班範疇；考量輪班、輪休人員特殊業務性質，明定得依加班性質、強度、密度等不同因素，考量予以不同評價。法案也明定補休假以休畢為原則，例外結算計發加班費；遷調人員未休畢的補休假，在此次修正前如逾補休期限本即歸零，修正後得至新任職機關續行補休。

郝培芝表示，以行政獎勵為加班補償是補償的例外手段，必須是機關舉證加班費預算已達上限，無法再支應加班費，且機關為業務推動需要，無法同意公務人員申請補休假為前提，以避免濫用以行政獎勵為補償的規定。

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核稿編輯：翁世航