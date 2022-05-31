柯文哲宣布大巨蛋分潤採「包底抽成」：遠雄賺1000元北市府拿6元，目前進度卡在中央

台北市長文哲今（31）日宣布大巨蛋營收分潤的計算將採包底抽成方式，遠雄大巨蛋如果開始營運後，營業收入在預估收入100％以下，分潤計收0.6%；至於超額抽成部分，若營運超過預估營業收入100%至120%部分，分潤計收1%；若實際營運超過預估營業收入120%部分，分潤計收1.6％。

柯文哲表示，當初並不是他決定開發權利金0、營運權利金0，且幾乎沒有什麼處罰，完全是不平等的條約，這兩年重新議約，遠雄原本可以不給一毛錢，但經協商後，遠雄也願意盡企業責任，採取包底抽成分潤。

大巨蛋賺1000元，北市府拿6元

負責與遠雄方面商談權利金相關問題的台北市副市長黃珊珊表示，根據評估及協商，營收分潤部分將採包底抽成方式處理，由遠雄每年預估營收，若預估年營收60億元，年營收60億元以下分潤部分包底為0.6%，即保底可收3600萬元，倘若超過60億，則將分2階收取超額營收分潤，以預估年收120%為界線，100%至120%以下部分將收取營收1%，超過120%部分將收取1.6%分潤。黃珊珊也用最簡單的例子說明，「遠雄賺了1000塊，北市府至少會分得6塊。」

Photo Credit:台北市政府提供

台北市文化體育園區籌備處執行長李再立則近一步說明，「包底」權利金的部分，無論遠雄當年「實際營收」為多少，都要繳交當年「預估營收」的0.6%作為分潤；而若實際營收超過預估營收，則以比例來增加分潤，100-120%的區間抽成1%，120%以上的區間抽成1.6%，呈現累進的狀況。

進一步說明營收分潤試算，以1年實際營收60億元為例，預估營收50億，未餘100％，市府可拿到3600萬；若是預估營收是70億，超額營收分潤為70億減掉60億乘上1％為1000萬，加上計畫營收分潤60億乘以0.6％為3600萬，市府可拿到4600萬；如果預估營收是80億，市府則可拿到6080萬。

Photo Credit:台北市政府提供

柯文哲​表示，明年台灣燈會主燈區在國父紀念館、松菸、大巨蛋，身為市長要替市民爭取權益，也要提供安全建築物，肯定遠雄作法，原先契約中，遠雄原本是可以不給一毛錢，但經協商後，遠雄也願意盡企業責任，採取包底、抽成分潤。

黃珊珊也在昨日就於臉書上預告，與遠雄確立了「營收分潤」（包括定額與超額）的計算方式，讓它從過去不按圖施工遭到法院停工，飽受公安疑慮爭議的建築，到現在成為一顆符合國際標準，安全無虞的棒球場館。​

黃珊珊強調，這八年來，台北市政府並沒有因政治壓力而草草了事，更沒有因為意氣用事，而讓市民付出更多成本及代價；用務實態度改善每一項安全措施，從容留人數、防火區劃到安全梯的增設，都讓大巨蛋更加安全，也更符合市民的期待。​

這法院的判決，證明這是過去舊時代政商關係下帶來的歷史教訓，過程中，無論是北市府，還是合作廠商，我們都學到了一課，也讓北市府在後續BOT案的議約過程，更加公開透明，我們堅持的價值很簡單：「正正當當，也能做生意」。​

台北市府經公開招標評選，由安侯企業管理公司得標，提出「大巨蛋案權利金收取機制評估報告」，依遠雄提供2020年版投資執行計畫書及市場資訊，作為分析基礎，建立財務模型，再依據不同情境試算權利金計收區間，供市府協商參考，市府則在今年5月核定報告書。

柯文哲：目前大巨蛋最大問題還在卡在中央

柯文哲提到，他上任後，面對社會的質疑很多，甚至很多人都忘掉大巨蛋停工的理由是不按圖施工，至於為何不按圖施工，這是另外一個問題，這麼大的量體不可能不按圖施工假裝沒看到，但重新申請一張建照，就拖了好多年，包括防火避難在中央審查了2年10個月，環評開了8次。

柯文哲說，他還是希望大巨蛋是一個安全的建築物，他一開始看大巨蛋，的確有一些公安的缺點，包括防火區畫，地下室沒有防火區劃，遠雄已經重新做了十幾個防火區畫，並調整動線、增加逃生梯等，經過重整，至少大巨蛋安全度提高很多。

目前大巨蛋最大問題還是在中央，柯文哲表示，大巨蛋工程大致都完成，已達94.03％，遇到疫情缺工缺料，工程有點延誤，不過最大問題還是在中央。柯文哲說，去年光是避難層認定，為了一張公文從去年4月到今年5月才給市府回覆，避難層不限於地上地面層還包括B1，公文來往就花掉1年392天。

現在中央還在審查防火避難性能審查、煙控模擬審查，一個去年4月、一個6月送審，到現在遙遙無期，這2項是遠雄向中央申請，中央核准了，才能到台北市申請建造變更，「我們就是努力做事，每天遇到新的問題解決掉。」

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核稿編輯：翁世航