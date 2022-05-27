猴痘疫情蔓延全球，東南亞各國加強防疫措施

多國傳出猴痘（Monkeypox）病毒案例，源自於非洲的病毒在短時間內擴散至歐洲、美洲、澳洲等各國。為防止病毒入侵，東南亞各國採取各項措施防患未然，避免在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情未完全平息前再度面臨新一波大流行。

在馬來西亞，衛生部長凱里（Khairy）表示 ，5月27日起凡出國旅行者必須在疫情追蹤應用程式「平安大馬（MySejahtera）」通報。另外，從爆發病例的國家回國或是入境，將每天收到由平安大馬發出的健康警報通知，並需要自主觀察21天。 凱里說明，「衛生診所及醫院將會開始監控猴痘病例，篩檢診所也會增加。」

接種疫苗方面，馬來西亞兒童傳染病專科醫生包書政表示，天花疫苗對猴痘有大約75%至80%的有效性，然而80年代出生後的民眾並沒有接種天花疫苗，因此對猴痘並沒有抗體。同一時間，馬來西亞近期內也爆發手足口症（Hand, Foot and Mouth Disease），凱里指出，截至25日，全國通報57510起手足口症病例，比去年同期增加24倍。手足口症主要感染於兒童身上，由柯薩奇病毒（Coxsackie Virus）引起，症狀包括發燒、手腳長水疱、紅疹及口腔潰瘍等。

泰國方面，根據《泰國公共電視台》報導，從5月1日至22日，泰國記錄了來自英國、西班牙、葡萄牙等高風險國家13142次入境。泰國公共衛生副部長沙提（Sathit Pitutecha）表示，政府要求機場官員識別及收集樣本，以檢測出現猴痘症狀的乘客，以及給乘客發放「健康注意卡」。同時，衛生部也成立了緊急行動中心，來監測病毒的傳播。

柬埔寨目前沒有猴痘確診案例，但衛生部表示有意願購買疫苗且鼓勵國人接種。柬埔寨衛生部發言人奧婉丁（Or Vandine）呼籲人民採取措施預防疾病，他表示：「處理猴痘的方法與新冠類似，民眾必須保持警惕並準備接種疫苗。」

根據《CNN》報導，菲律賓大學醫學院的瑪麗莎·亞歷杭德里亞（Marissa Alejandria）說明目前可對抗猴痘的天花疫苗非常少，「疫苗的產量有限，所以只能提供給正在處理這些病毒的實驗室工作人員。」

菲律賓國家防疫特別工作組（NTF）顧問賀博薩（Ted Herbosa）強調猴痘的殺傷力並不如新冠疫情般嚴重，「疫情如何影響旅遊業、經濟、商品及服務的供應鏈大家有目共睹，因此沒有必要關閉邊界。」

Monkeypox could cause death among people who have comorbidities and immunocompromised status, Dr. Ted Herbosa, National Task Force Against COVID-19 said. The re-emerging disease has not been detected in the country, the Department of Health said Friday. pic.twitter.com/NjonOegzFj — Philstar.com (@PhilstarNews) May 23, 2022

猴痘在1958年首見於猴子身上，科學家發現這是一種人畜共通的傳染病，多數病例是動物傳人導致，人傳人較為罕見。猴痘感染途徑是透過面對面飛沫傳染，或接觸感染者體液，包括性行為。該病毒的症狀類似天花病毒（Variola Virus），有發燒、咳嗽、全身痠痛及長出痘子及紅疹等等。 猴痘患者通常會自行痊癒，致死率僅有3%至6%。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒