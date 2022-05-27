猴痘疫情蔓延全球，東南亞各國加強防疫措施
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猴痘肆虐歐洲、澳洲、美洲等國家引起全球擔憂，為降低猴痘病毒廣泛傳播的風險，東南亞各國當局在機場加強對入境旅客的篩查、設立衛生監測站、購買疫苗等措施。猴痘入侵20多國，但目前東南亞並沒有任何確診猴痘案例。
多國傳出猴痘（Monkeypox）病毒案例，源自於非洲的病毒在短時間內擴散至歐洲、美洲、澳洲等各國。為防止病毒入侵，東南亞各國採取各項措施防患未然，避免在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情未完全平息前再度面臨新一波大流行。
在馬來西亞，衛生部長凱里（Khairy）表示 ，5月27日起凡出國旅行者必須在疫情追蹤應用程式「平安大馬（MySejahtera）」通報。另外，從爆發病例的國家回國或是入境，將每天收到由平安大馬發出的健康警報通知，並需要自主觀察21天。 凱里說明，「衛生診所及醫院將會開始監控猴痘病例，篩檢診所也會增加。」
接種疫苗方面，馬來西亞兒童傳染病專科醫生包書政表示，天花疫苗對猴痘有大約75%至80%的有效性，然而80年代出生後的民眾並沒有接種天花疫苗，因此對猴痘並沒有抗體。同一時間，馬來西亞近期內也爆發手足口症（Hand, Foot and Mouth Disease），凱里指出，截至25日，全國通報57510起手足口症病例，比去年同期增加24倍。手足口症主要感染於兒童身上，由柯薩奇病毒（Coxsackie Virus）引起，症狀包括發燒、手腳長水疱、紅疹及口腔潰瘍等。
泰國方面，根據《泰國公共電視台》報導，從5月1日至22日，泰國記錄了來自英國、西班牙、葡萄牙等高風險國家13142次入境。泰國公共衛生副部長沙提（Sathit Pitutecha）表示，政府要求機場官員識別及收集樣本，以檢測出現猴痘症狀的乘客，以及給乘客發放「健康注意卡」。同時，衛生部也成立了緊急行動中心，來監測病毒的傳播。
柬埔寨目前沒有猴痘確診案例，但衛生部表示有意願購買疫苗且鼓勵國人接種。柬埔寨衛生部發言人奧婉丁（Or Vandine）呼籲人民採取措施預防疾病，他表示：「處理猴痘的方法與新冠類似，民眾必須保持警惕並準備接種疫苗。」
根據《CNN》報導，菲律賓大學醫學院的瑪麗莎·亞歷杭德里亞（Marissa Alejandria）說明目前可對抗猴痘的天花疫苗非常少，「疫苗的產量有限，所以只能提供給正在處理這些病毒的實驗室工作人員。」
菲律賓國家防疫特別工作組（NTF）顧問賀博薩（Ted Herbosa）強調猴痘的殺傷力並不如新冠疫情般嚴重，「疫情如何影響旅遊業、經濟、商品及服務的供應鏈大家有目共睹，因此沒有必要關閉邊界。」
猴痘在1958年首見於猴子身上，科學家發現這是一種人畜共通的傳染病，多數病例是動物傳人導致，人傳人較為罕見。猴痘感染途徑是透過面對面飛沫傳染，或接觸感染者體液，包括性行為。該病毒的症狀類似天花病毒（Variola Virus），有發燒、咳嗽、全身痠痛及長出痘子及紅疹等等。 猴痘患者通常會自行痊癒，致死率僅有3%至6%。
新聞來源：
- NTF adviser sees no need to close borders amid monkeypox threat（CNN）
- 馬國今年報5萬7510起手足口症病例同比激增24倍（8視界新聞網）
- Khairy: Malaysia has taken preventive steps against monkeypox（新海峽時報）
- 目前唯一可抗猴痘疫苗 多國搶購天花疫苗（光明日報）
- Thailand to screen arrivals for Monkeypox（新海峽時報）
- What risk to Thailand as monkeypox spreads across the world?（泰國公共電視台）
- 柬埔寨考慮購買猴痘疫苗（環球博訊）
延伸閱讀：
- 擴散多國的「猴痘」有哪些症狀？如何傳染？又該如何預防？
- COVID-19後又有不尋常病毒：歐洲暴增100多起「猴痘」病例，WHO召開緊急會議
- 人類根絕天花的漫長「戰痘史」，能帶給我們什麼樣的抗疫啟示？
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。