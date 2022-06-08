喬治歐威爾《向加泰隆尼亞致敬》：我的年紀雖未老到投身一戰，卻年長得足以記住戰爭情景

我們想讓你知道的是
《向加泰隆尼亞致敬》雖不如其他作品知名，卻無損其重要性，因為這是歐威爾寫作的起點，也是少數直接記錄西班牙內戰的重要紀實作品，甚至有人認為這優於歐威爾的其他文學創作。
文：喬治・歐威爾（George Orwell）
巴巴斯特羅離前線還有好長一段距離，但仍是一片蕭瑟破敗。制服襤褸的民兵成群在街上來回走動，試著讓身子暖和起來。我在一堵殘牆上看見去年的競技場海報，宣布哪幾日將有六頭「英俊公牛」華麗陣亡。褪色的海報看起來好生絕望！那些英俊公牛和俊美的鬥牛士們如今安在？這年頭幾乎看不到鬥牛了，即使在巴塞隆納亦然；不知為何，所有最頂尖的鬥牛士似乎全是法西斯那一掛的。
民兵團以卡車將我們這個中隊送至席塔莫，再西行直抵阿爾庫維耶雷。阿爾庫維耶雷緊鄰前線，與薩拉戈薩相對。無政府主義民兵攻打席塔莫不下三次，終於在十月成功奪城，唯城內部分遭戰火夷平，多數房舍亦覆上麻子般的點點彈痕。此刻我們在海拔四百五十公尺的高地，冷得要命，常有濃霧忽然席捲而來。司機在席塔莫至阿爾庫維耶雷途中迷了路（這又是一項戰爭常態），於是眾人在濃霧中瞎繞好幾小時，直至深夜才抵達目的地。
我們一個跟著一個穿過爛泥區來到騾廄，鑽進禾穀堆立刻睡死。禾穀堆睡起來不如乾草堆舒適，若是乾淨倒還差強人意，再怎麼也好過麥稈堆；不過一直要到隔天早上，我才看清禾穀上散布著碎麵包、碎報紙、碎骨、死老鼠和切口參差不齊的錫牛奶罐。
現在我們離前線很近，近得足以聞到戰爭特有的氣味（就我個人經驗而言，其實就是排泄物混合腐敗食物的氣味）。阿爾庫維耶雷不曾遭受砲火攻擊，與其他緊鄰前線的城鎮相比，市容尚佳；但我相信，即使在承平時期來到西班牙這一帶遊歷，各位也絕不可能不震懾於亞拉岡村鎮獨特的貧苦悲情：這些城鎮造得有如要塞堡壘，大批單調的泥石小屋以教堂為中心，雜亂分布，即使到了春天也難見花朵——這裡的房子沒有花園，只有後院，瘦巴巴的家禽則在後院騾糞堆上跑來跑去。
此地天氣極差，不時起霧下雨，將狹窄的泥土路攪成一片泥海（有些地方的泥濘甚至深達六十公分）；卡車的越野輪胎奮力駛過，農民牽著騾子（有時一列多達六頭，頭尾串聯），騾子拖著笨重拖車掙扎前進。軍隊與兵團不斷來來去去，將村鎮摧殘至某種難以言喻的敗壞程度。這裡沒有、也不曾有過所謂廁間或排水渠一類的設施，也沒有任何能任人自在行走、無須留意腳下安全的廣場闊地。教堂早已淪為公廁，所有方圓半公里內的空地亦然。每回憶起上戰場頭兩個月的時光，我沒有一次不想起那殘梗寥寥、邊緣淨是糞便硬塊的越冬田野。
兩日已過，槍枝仍未發放。若你造訪過「戰爭委員會」，見識過牆上的成排彈孔（步槍掃射的結果，過去曾有不少法西斯黨員於此槍決），那麼阿爾庫維耶雷的景點就算全走過一遍了。前線顯然十分平靜，極少送傷兵進來；城裡最主要的騷動來自法西斯逃兵，大都從前線押解過來。在這段戰線與我方對峙的部隊士兵，其實有很多都不是法西斯，充其量只是在戰事初期受召入伍、極度焦慮卻逃不過兵役的新兵。他們偶爾會小批小批、冒險溜過來投靠我方陣營，若不是因為家人還在法西斯控制的領土範圍內，無疑會有更多人逃跑投誠。
我這輩子首次見到「貨真價實」的法西斯就是這些逃兵，然而令我深感震撼的是，除了他們身上的卡其連身服以外，這群人看起來和我們幾無差別。他們進城後的清一色表現都是——餓壞了。是說，在無人地帶躲藏數日，飢餓實屬正常；不過我方總會得意洋洋地指稱此為「法西斯軍團經常處於飢餓狀態」的明證。我見過一名逃兵在民宅進食的場景，畫面堪稱可憐，教人同情：高高瘦瘦的二十歲男孩，皮膚被風吹得又紅又腫，衣服破得像抹布；他蹲伏在火爐前，拼命將錫杯裡的麥片粥鏟進嘴裡，眼神不安地在圍著他站成一圈的民兵身上溜來轉去。
我想，他依然懷疑我們是殘忍嗜血的「紅軍」，認為我們一等他吃完就會殺掉他；負責戒護的警衛只好不時搓揉他肩膀，輕聲安撫。某日（那天其實頗令人難忘），一批共十五名逃兵同時來到城裡。他們跟在一名騎白馬、得意洋洋的男子身後，穿繞全城。我好不容易拍到一張模糊照片，可惜後來被偷了。
抵達阿爾庫維耶雷的第三天早上，步槍終於到了。一名態度粗野、臉色蠟黃的中士在騾廄負責分發。我一見他們發給我的玩意兒，頓時震驚又沮喪：那是一把一八九六年德製毛瑟槍，整整四十年前的老東西！槍身生鏽，槍機卡死，木槍托也裂了；從槍口往裡頭瞄一眼，槍管內嚴重腐蝕，根本沒救。這批步槍絕大多數都一樣爛，有些狀況更糟，而兵團也沒想過要把最好的武器分派給知道怎麼用的人；譬如隊上最好的一把槍，槍齡僅十年，卻交在一個年約十五、出了名的娘娘腔的小驢蛋手裡。中士花了五分鐘進行「教育訓練」，內容包括如何上膛和拆解槍機。許多民兵一輩子沒拿過槍，所以我猜大概也沒幾個人知道準星是幹麼用的。發完槍之後就發子彈，一人五十枚。最後我們整隊、上裝備，出發前往五公里外的前線。
由八十人和幾隻狗組成的連隊歪歪扭扭、循路蜿蜒。民兵團每縱隊至少都有一隻狗充作鎮隊之寶。跟隨我們這連的討厭傢伙被烙上「POUM」（馬統工黨）四個字母，總是獨自前行，似乎也意識到自己身上有哪兒不大對勁。縱隊最前方除了工黨紅旗之外，還有騎著黑馬、身材粗壯結實的比利時籍指揮官喬治．柯普；隔著一小段路，有位來自民兵騎兵隊、感覺像土匪的年輕人更在前方來回奔馳，在每一處坡頂擺姿勢拍照。革命份子從西班牙騎兵手中奪下大批駿馬移交民兵，後者想當然耳忙著駕馭騎騁，馬死方休。
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。