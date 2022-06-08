喬治歐威爾《向加泰隆尼亞致敬》：我的年紀雖未老到投身一戰，卻年長得足以記住戰爭情景

文：喬治・歐威爾（George Orwell）

巴巴斯特羅離前線還有好長一段距離，但仍是一片蕭瑟破敗。制服襤褸的民兵成群在街上來回走動，試著讓身子暖和起來。我在一堵殘牆上看見去年的競技場海報，宣布哪幾日將有六頭「英俊公牛」華麗陣亡。褪色的海報看起來好生絕望！那些英俊公牛和俊美的鬥牛士們如今安在？這年頭幾乎看不到鬥牛了，即使在巴塞隆納亦然；不知為何，所有最頂尖的鬥牛士似乎全是法西斯那一掛的。

民兵團以卡車將我們這個中隊送至席塔莫，再西行直抵阿爾庫維耶雷。阿爾庫維耶雷緊鄰前線，與薩拉戈薩相對。無政府主義民兵攻打席塔莫不下三次，終於在十月成功奪城，唯城內部分遭戰火夷平，多數房舍亦覆上麻子般的點點彈痕。此刻我們在海拔四百五十公尺的高地，冷得要命，常有濃霧忽然席捲而來。司機在席塔莫至阿爾庫維耶雷途中迷了路（這又是一項戰爭常態），於是眾人在濃霧中瞎繞好幾小時，直至深夜才抵達目的地。

我們一個跟著一個穿過爛泥區來到騾廄，鑽進禾穀堆立刻睡死。禾穀堆睡起來不如乾草堆舒適，若是乾淨倒還差強人意，再怎麼也好過麥稈堆；不過一直要到隔天早上，我才看清禾穀上散布著碎麵包、碎報紙、碎骨、死老鼠和切口參差不齊的錫牛奶罐。

現在我們離前線很近，近得足以聞到戰爭特有的氣味（就我個人經驗而言，其實就是排泄物混合腐敗食物的氣味）。阿爾庫維耶雷不曾遭受砲火攻擊，與其他緊鄰前線的城鎮相比，市容尚佳；但我相信，即使在承平時期來到西班牙這一帶遊歷，各位也絕不可能不震懾於亞拉岡村鎮獨特的貧苦悲情：這些城鎮造得有如要塞堡壘，大批單調的泥石小屋以教堂為中心，雜亂分布，即使到了春天也難見花朵——這裡的房子沒有花園，只有後院，瘦巴巴的家禽則在後院騾糞堆上跑來跑去。

此地天氣極差，不時起霧下雨，將狹窄的泥土路攪成一片泥海（有些地方的泥濘甚至深達六十公分）；卡車的越野輪胎奮力駛過，農民牽著騾子（有時一列多達六頭，頭尾串聯），騾子拖著笨重拖車掙扎前進。軍隊與兵團不斷來來去去，將村鎮摧殘至某種難以言喻的敗壞程度。這裡沒有、也不曾有過所謂廁間或排水渠一類的設施，也沒有任何能任人自在行走、無須留意腳下安全的廣場闊地。教堂早已淪為公廁，所有方圓半公里內的空地亦然。每回憶起上戰場頭兩個月的時光，我沒有一次不想起那殘梗寥寥、邊緣淨是糞便硬塊的越冬田野。

兩日已過，槍枝仍未發放。若你造訪過「戰爭委員會」，見識過牆上的成排彈孔（步槍掃射的結果，過去曾有不少法西斯黨員於此槍決），那麼阿爾庫維耶雷的景點就算全走過一遍了。前線顯然十分平靜，極少送傷兵進來；城裡最主要的騷動來自法西斯逃兵，大都從前線押解過來。在這段戰線與我方對峙的部隊士兵，其實有很多都不是法西斯，充其量只是在戰事初期受召入伍、極度焦慮卻逃不過兵役的新兵。他們偶爾會小批小批、冒險溜過來投靠我方陣營，若不是因為家人還在法西斯控制的領土範圍內，無疑會有更多人逃跑投誠。

我這輩子首次見到「貨真價實」的法西斯就是這些逃兵，然而令我深感震撼的是，除了他們身上的卡其連身服以外，這群人看起來和我們幾無差別。他們進城後的清一色表現都是——餓壞了。是說，在無人地帶躲藏數日，飢餓實屬正常；不過我方總會得意洋洋地指稱此為「法西斯軍團經常處於飢餓狀態」的明證。我見過一名逃兵在民宅進食的場景，畫面堪稱可憐，教人同情：高高瘦瘦的二十歲男孩，皮膚被風吹得又紅又腫，衣服破得像抹布；他蹲伏在火爐前，拼命將錫杯裡的麥片粥鏟進嘴裡，眼神不安地在圍著他站成一圈的民兵身上溜來轉去。

我想，他依然懷疑我們是殘忍嗜血的「紅軍」，認為我們一等他吃完就會殺掉他；負責戒護的警衛只好不時搓揉他肩膀，輕聲安撫。某日（那天其實頗令人難忘），一批共十五名逃兵同時來到城裡。他們跟在一名騎白馬、得意洋洋的男子身後，穿繞全城。我好不容易拍到一張模糊照片，可惜後來被偷了。

抵達阿爾庫維耶雷的第三天早上，步槍終於到了。一名態度粗野、臉色蠟黃的中士在騾廄負責分發。我一見他們發給我的玩意兒，頓時震驚又沮喪：那是一把一八九六年德製毛瑟槍，整整四十年前的老東西！槍身生鏽，槍機卡死，木槍托也裂了；從槍口往裡頭瞄一眼，槍管內嚴重腐蝕，根本沒救。這批步槍絕大多數都一樣爛，有些狀況更糟，而兵團也沒想過要把最好的武器分派給知道怎麼用的人；譬如隊上最好的一把槍，槍齡僅十年，卻交在一個年約十五、出了名的娘娘腔的小驢蛋手裡。中士花了五分鐘進行「教育訓練」，內容包括如何上膛和拆解槍機。許多民兵一輩子沒拿過槍，所以我猜大概也沒幾個人知道準星是幹麼用的。發完槍之後就發子彈，一人五十枚。最後我們整隊、上裝備，出發前往五公里外的前線。

由八十人和幾隻狗組成的連隊歪歪扭扭、循路蜿蜒。民兵團每縱隊至少都有一隻狗充作鎮隊之寶。跟隨我們這連的討厭傢伙被烙上「POUM」（馬統工黨）四個字母，總是獨自前行，似乎也意識到自己身上有哪兒不大對勁。縱隊最前方除了工黨紅旗之外，還有騎著黑馬、身材粗壯結實的比利時籍指揮官喬治．柯普；隔著一小段路，有位來自民兵騎兵隊、感覺像土匪的年輕人更在前方來回奔馳，在每一處坡頂擺姿勢拍照。革命份子從西班牙騎兵手中奪下大批駿馬移交民兵，後者想當然耳忙著駕馭騎騁，馬死方休。