德國5月每天平均有10萬人確診，卻不再要求學生在校戴口罩，是不是很奇怪？
我們想讓你知道的是
過去確診比較少時，餐廳要求看疫苗護照才能進餐廳用餐，現在確診個案比以前多，德國超市與火車上卻不再規定戴口罩。會這樣做解封的政策，是因為這個病毒不能阻擋，我們只能與它共存。
擋了兩年的死神迫近
看到台灣疫情爆發，許多政治人物批快篩物資匱乏，指向政府準備不足就匆促開放與病毒共存，許多親友也紛紛加入批判，因為涉及個人的營生與生存，平常就不嫌少罵政府的國度，現在又全民炸鍋起來，好像之前政府為之擋下兩年以上的病毒毫無所為似地。
放眼觀看世界，在台灣為了疫情大發振興券，為了疫情居家隔離有國家補償可領時，其他國家都在緊密的封城中，學校也有好幾個月是停課狀態，商店完全關閉，規定民眾不能搭公共交通工具出門超過20公里外，晚上9點不能出門消費酒精飲料，大小城區街景都如同真空般地停格。
這樣只有超商可去，沒有餐廳、商店可去的日子，德國過了超過半年以上；在我身邊幾位工作為自由業的獨立工作者，都因之破產。
台灣政府為人民擋下無數條人命的死亡，都是理所當然嗎？完全不是，在未有疫苗以前，台灣能夠清零根本不是世界各國的常態，德國、美國、日本都做不到。
有了疫苗經濟必須復甦
德國到目前為止的疫苗覆蓋率沒有比台灣高，截至今（2022）年5月24日，德國疫苗施打第一劑覆蓋率為77.5％，第二劑覆蓋率也為77.5％，第三劑65.5％。而台灣政府在中國政府的惡意阻擾下，仍透過民間促成也即使取得保命的疫苗，並在之後開發自己研發的疫苗，至5月25日台灣疫苗的覆蓋率第一到第三劑分別是85.9％， 80.3％，64.6％，這樣的成績比第一時間開發出疫苗的德國更亮眼，怎能說政府都無所為？
德國至今為止的致死人數超過13萬9000人以上，台灣是不到1700人。即使是日本，人口超過台灣五倍，有三萬人的死亡數字，以人口比例換算，如果台灣沒擋住之前兩年的疫情，疫情像日本一樣，台灣就會有6000人喪命，如果台灣疫情如德國就是三萬人以上喪命。當初搶先打到疫苗的以色列，他們人口不到台灣一半，至今死亡人數也有一萬人以上。
全球各國面對這個無法控制的傳染病，每個國家都在學習應付中，付出的代價也都不一樣。德國篩檢的能量應該是世界數一數二的，在這之前半年的德國，幾乎所有因為疫情而關閉的商店，一下子都被篩檢站給占滿了。私人的篩檢站的篩檢以計量向政府申請費用，很快地就成了一門生意。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。