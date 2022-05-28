德國5月每天平均有10萬人確診，卻不再要求學生在校戴口罩，是不是很奇怪？

擋了兩年的死神迫近

看到台灣疫情爆發，許多政治人物批快篩物資匱乏，指向政府準備不足就匆促開放與病毒共存，許多親友也紛紛加入批判，因為涉及個人的營生與生存，平常就不嫌少罵政府的國度，現在又全民炸鍋起來，好像之前政府為之擋下兩年以上的病毒毫無所為似地。

放眼觀看世界，在台灣為了疫情大發振興券，為了疫情居家隔離有國家補償可領時，其他國家都在緊密的封城中，學校也有好幾個月是停課狀態，商店完全關閉，規定民眾不能搭公共交通工具出門超過20公里外，晚上9點不能出門消費酒精飲料，大小城區街景都如同真空般地停格。

這樣只有超商可去，沒有餐廳、商店可去的日子，德國過了超過半年以上；在我身邊幾位工作為自由業的獨立工作者，都因之破產。

台灣政府為人民擋下無數條人命的死亡，都是理所當然嗎？完全不是，在未有疫苗以前，台灣能夠清零根本不是世界各國的常態，德國、美國、日本都做不到。

有了疫苗經濟必須復甦

德國到目前為止的疫苗覆蓋率沒有比台灣高，截至今（2022）年5月24日，德國疫苗施打第一劑覆蓋率為77.5％，第二劑覆蓋率也為77.5％，第三劑65.5％。而台灣政府在中國政府的惡意阻擾下，仍透過民間促成也即使取得保命的疫苗，並在之後開發自己研發的疫苗，至5月25日台灣疫苗的覆蓋率第一到第三劑分別是85.9％， 80.3％，64.6％，這樣的成績比第一時間開發出疫苗的德國更亮眼，怎能說政府都無所為？

德國至今為止的致死人數超過13萬9000人以上，台灣是不到1700人。即使是日本，人口超過台灣五倍，有三萬人的死亡數字，以人口比例換算，如果台灣沒擋住之前兩年的疫情，疫情像日本一樣，台灣就會有6000人喪命，如果台灣疫情如德國就是三萬人以上喪命。當初搶先打到疫苗的以色列，他們人口不到台灣一半，至今死亡人數也有一萬人以上。

全球各國面對這個無法控制的傳染病，每個國家都在學習應付中，付出的代價也都不一樣。德國篩檢的能量應該是世界數一數二的，在這之前半年的德國，幾乎所有因為疫情而關閉的商店，一下子都被篩檢站給占滿了。私人的篩檢站的篩檢以計量向政府申請費用，很快地就成了一門生意。