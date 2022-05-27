27日新增9萬4808例本土確診、126例死亡，陳時中：6月起陸續公布「邊境放寬」政策
我們想讓你知道的是
陳時中表示，世界各國邊境目前陸續開放，台灣邊境開放是遲早的事情，必然要做。在原本境內染疫率比較低的時候處理起來較為謹慎，然而目前境外移入跟在國內染疫的風險，其實已經差不多了。
中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增9萬4855例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為9萬4808例本土個案，及47例境外移入（44例為航班落地採檢陽性） ；另確診個案中新增126例死亡。
指揮中心表示，今日新增之9萬4808例本土病例，包含4萬4942例男性，4萬9823例女性，43例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增343例中重症個案、126例死亡個案，今（2022）年累積的中重症個案已經超過4000位，當中有931人死亡。目前輕症、無症狀的比例是99.75％。
而在今日新增死亡個案中，有慢性病史者占113人，85人沒有接種滿3劑疫苗。死亡個案中年齡超過80歲的有73位。
羅一鈞說，今日死亡個案當中，年紀最小者為一位12歲男童。這位男童本身有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，不曾接種過COVID-19疫苗。染疫後出現發燒、肺炎等情形，後續因合併呼吸衰竭不幸過世。為今年本土疫情以來第8例的兒童死亡個案。
今年以來死亡的8例兒童個案中，5位有腦炎，1位敗血症，還有1位為家中死亡經法醫研判死因為COVID-19的個案。
而在今日新增之重症個案當中，年紀較小有一位年僅5歲的女童，本身有發展性疾患，5月21日開始發燒，22日快篩陽性，後因出現嘔吐、全身痙攣、意識喪失等狀況送至急診，於急診體溫測量結果為37.6度Ｃ。當時在急診出現缺氧、呼吸窘迫情形，檢查後懷疑是腦炎，緊急插管後送加護病房救治。經過多重藥物治療，目前病況已經出現改善，5月24日時已順利拔管移除呼吸器。目前仍留在加護病房當中，使用高流量氧氣鼻管輔助呼吸。
羅一鈞表示，國內本土確診個案累計至昨天來到161萬例，年齡層以70－90多歲的個案數最多，在這個年齡層出現中重症、死亡的比例也比其他年齡層來得高。因此還是鼓勵長者接種疫苗，降低出現重症和死亡的風險。
醫療資源量能部分，統計數據如下：
口服抗病毒藥物每日領用情形見下圖：
指揮官陳時中表示，昨日開始快篩即陽性的政策後，整體來看篩檢站、醫院秩序算是良好，檢測量也維持穩定。整體確診數在一星期以來維持在高原穩定期。
6月開始，台灣邊境將陸續放寬
陳時中表示，世界各國邊境目前陸續開放，台灣邊境開放是遲早的事情，必然要做。在原本境內染疫率比較低的時候處理起來較為謹慎，然而目前國內染疫率已到達6％，目前境外移入陽性率最高也是6％左右。普遍來說，境外移入跟目前在國內染疫的風險，其實已經差不多了。「因此6月開始有關邊境放寬的一些政策，都會陸續出來，屆時再向大家報告。」
6月1日起，0－6歲孩童可免費領取5劑家用快篩試劑
為減輕有幼兒的家庭的負擔，指揮中心表示，自6月1日－6月30日，民眾可持0－6歲孩童健保卡（2016年1月1日以後出生之孩童），至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。
免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流：單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。
指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。
陳時中補充，一般民眾部分，第二輪實名制快篩試劑預計會在6月初開始進行。
新聞來源
- 2022/5/27 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會
- 為保障0-6歲幼兒健康，將免費提供該等幼兒５劑家用抗原快篩試劑
- 新增94,855例COVID-19確定病例，分別為94,808例本土及47例境外移入
延伸閱讀
- 5類人可領「免費」快篩試劑，領取條件、數量一次看
- 與1998年在台爆發大流行的腸病毒71型相比，Omicron幼兒傳染力更強、重症病程也更快
- 日本6/1起放寬邊境管制，台灣民眾入境免篩檢隔離，但觀光局仍禁旅行社組團前往
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）