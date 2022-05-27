27日新增9萬4808例本土確診、126例死亡，陳時中：6月起陸續公布「邊境放寬」政策

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增9萬4855例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為9萬4808例本土個案，及47例境外移入（44例為航班落地採檢陽性） ；另確診個案中新增126例死亡。

指揮中心表示，今日新增之9萬4808例本土病例，包含4萬4942例男性，4萬9823例女性，43例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增343例中重症個案、126例死亡個案，今（2022）年累積的中重症個案已經超過4000位，當中有931人死亡。目前輕症、無症狀的比例是99.75％。

而在今日新增死亡個案中，有慢性病史者占113人，85人沒有接種滿3劑疫苗。死亡個案中年齡超過80歲的有73位。

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羅一鈞說，今日死亡個案當中，年紀最小者為一位12歲男童。這位男童本身有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，不曾接種過COVID-19疫苗。染疫後出現發燒、肺炎等情形，後續因合併呼吸衰竭不幸過世。為今年本土疫情以來第8例的兒童死亡個案。

今年以來死亡的8例兒童個案中，5位有腦炎，1位敗血症，還有1位為家中死亡經法醫研判死因為COVID-19的個案。

而在今日新增之重症個案當中，年紀較小有一位年僅5歲的女童，本身有發展性疾患，5月21日開始發燒，22日快篩陽性，後因出現嘔吐、全身痙攣、意識喪失等狀況送至急診，於急診體溫測量結果為37.6度Ｃ。當時在急診出現缺氧、呼吸窘迫情形，檢查後懷疑是腦炎，緊急插管後送加護病房救治。經過多重藥物治療，目前病況已經出現改善，5月24日時已順利拔管移除呼吸器。目前仍留在加護病房當中，使用高流量氧氣鼻管輔助呼吸。

羅一鈞表示，國內本土確診個案累計至昨天來到161萬例，年齡層以70－90多歲的個案數最多，在這個年齡層出現中重症、死亡的比例也比其他年齡層來得高。因此還是鼓勵長者接種疫苗，降低出現重症和死亡的風險。

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醫療資源量能部分，統計數據如下：

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口服抗病毒藥物每日領用情形見下圖：

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指揮官陳時中表示，昨日開始快篩即陽性的政策後，整體來看篩檢站、醫院秩序算是良好，檢測量也維持穩定。整體確診數在一星期以來維持在高原穩定期。

6月開始，台灣邊境將陸續放寬

陳時中表示，世界各國邊境目前陸續開放，台灣邊境開放是遲早的事情，必然要做。在原本境內染疫率比較低的時候處理起來較為謹慎，然而目前國內染疫率已到達6％，目前境外移入陽性率最高也是6％左右。普遍來說，境外移入跟目前在國內染疫的風險，其實已經差不多了。「因此6月開始有關邊境放寬的一些政策，都會陸續出來，屆時再向大家報告。」

6月1日起，0－6歲孩童可免費領取5劑家用快篩試劑

為減輕有幼兒的家庭的負擔，指揮中心表示，自6月1日－6月30日，民眾可持0－6歲孩童健保卡（2016年1月1日以後出生之孩童），至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流：單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

陳時中補充，一般民眾部分，第二輪實名制快篩試劑預計會在6月初開始進行。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範