長榮鋼鐵經營權之爭：鄭深池運作下的「弟弟派」董事會名單，可能成為不定時炸彈

文：邱寧樺

長榮鋼鐵經營權之爭，目前進入白熱化階段，雙方交手看似刀刀見骨，其實刀光劍影之間實在暗藏許多玄機。

深入觀察，以鄭深池為首的外戚陣營無所不用其極，透過熟識的員工在集團內部散播假訊息，表示長榮鋼鐵董事改選，府院在鄭深池的運作下，傾向支持弟弟派，府院聽聞這個消息後，措辭強烈的駁斥傳聞，強調府院絕對不會介入長榮集團的紛爭。

此外，外戚陣營同時開闢第二戰線，透過關係找上南部某國營事業董事長，企圖遊說另一家握有為數不少長榮鋼委託書的國營事業交給弟弟派運用。據了解，居中協調的董座曾任國營事業主管機關高層，影響力不容小覷。

鄭深池在長榮鋼鐵的人事布局，真正目的為何？

根據媒體報導，支持弟弟派的外戚陣營，除了不斷釋放鄭深池與府院關係密切的傳聞，同時積極打廣告替弟弟派徵求委託書，更透過許多管道壯大鄭深池對媒體的影響力。為了操控輿論風向，鄭深池積極拉攏對新聞圈有影響力的人，有消息指出，鄭找了前華視總經理王麟祥替他出面「處理」特定媒體，而王麟祥也是曾受鄭深池引薦，成為張榮發慈善基金會董事人選之一。

值得關注的是，這次長榮鋼鐵董事改選，公司派提名原經營團隊，對照在野的外戚陣營與弟弟派提出的董事名單，諸多人選引發議論。

被鄭深池控制的長榮國際提名兩席一般董事，其中一位是鄭深池自己，另一席人選還沒喬好。鄭這麼做很可能是為了親自操盤委託書爭奪戰，他也擔心，如果不先把自己放進名單裡，選後弟弟派過河拆橋，指派其他人當法人代表，最後出現兩頭空的下場。就像當年他在兆豐金控，想把自己變成民股董事一樣，避免被換掉。

除了鄭以外，還有一位爭議董事人選是林天送，他是前長榮員工，也是中菲行國際物流前執行長。林雖被提名為獨立董事，但他其實是鄭深池的自己人。林曾公開表示，這輩子最感激鄭深池，兩人的情誼就像兄弟一般緊密。

平心而論，獨董是要對公司事務做出獨立判斷的董事，在公司內部組成審計委員會行使監察權，最好要有會計及法學專業背景。鄭深池提名自己的兄弟林天送當獨董，擺明就是不想被監督。

弟弟派的董事名單，可能成為公司的不定時炸彈

以長榮鋼這次董事會改選來說，弟弟派提出的五席一般董事名單中，有四席都是法人代表，而且都沒有指定代表人名單。這四席法人分別是長榮國際、凱明投資、正好投資、富好投資。一般外資對於董事名單裡有過多法人代表的公司，都會調降投資評等。因為法人代表隨時被撤換，容易造成公司經營團隊的不穩定。

外資尋找投資標的，當然是要找一家穩健經營的公司，才能帶來穩定獲利。

市場已有傳言，曾有恐嚇、竊盜、公共危險、妨害自由、公然侮辱等多項前科的外戚派二把手謝國獻，未來要代表弟弟派入主長榮鋼。曾任長榮國際監察人的他，之前在張榮發基金會董事改選時鬧場、恐嚇其他董事，手段十分粗劣，案件目前仍在台北地方法院審理中。萬一進來經營長榮鋼，難保不會搞得雞犬不寧。

弟弟派的董事名單就像是公司內部的不定時炸彈，讓市場充滿不安氣氛。相信這也是外資及廣大股民最擔心的事情。

反觀公司派提出的董事名單，有現任長榮鋼董事長林耿立、現任長榮鋼董事柯麗卿、長榮物流代表，另一席則是大陸工程指派的李孟玲。此外，三席獨立董事全員留任，這些都是長榮鋼的原始經營團隊。這幾年經營績效也都拿出不錯的成績單：2020年發放現金股利2元，2021年2.2元，今（2022）年第一季則創下新高，每股3元。光是今年就發出12億5千萬元的現金股利，現金殖利率高達5.18%。

對投資人來說，這就是他們要的穩定獲利，絕不樂見鄭深池、謝國獻這些經營能力有疑慮的外戚陣營介入長榮鋼。

從這份名單可以明顯看出，鄭深池為首的外戚與弟弟派在野陣營信任基礎相當薄弱。內部人士透露，張國政和張國煒心結仍然很深，大多是靠鄭深池居中傳話，所以也讓鄭有可趁之機，從中獲利。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航