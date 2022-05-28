長榮鋼鐵經營權之爭：鄭深池運作下的「弟弟派」董事會名單，可能成為不定時炸彈
我們想讓你知道的是
以鄭深池為首的外戚與弟弟派在野陣營信任基礎相當薄弱，內部人士也透露，張國政和張國煒心結仍然很深，大多是靠鄭深池居中傳話，所以也讓鄭有可趁之機，從中獲利。
文：邱寧樺
長榮鋼鐵經營權之爭，目前進入白熱化階段，雙方交手看似刀刀見骨，其實刀光劍影之間實在暗藏許多玄機。
深入觀察，以鄭深池為首的外戚陣營無所不用其極，透過熟識的員工在集團內部散播假訊息，表示長榮鋼鐵董事改選，府院在鄭深池的運作下，傾向支持弟弟派，府院聽聞這個消息後，措辭強烈的駁斥傳聞，強調府院絕對不會介入長榮集團的紛爭。
此外，外戚陣營同時開闢第二戰線，透過關係找上南部某國營事業董事長，企圖遊說另一家握有為數不少長榮鋼委託書的國營事業交給弟弟派運用。據了解，居中協調的董座曾任國營事業主管機關高層，影響力不容小覷。
鄭深池在長榮鋼鐵的人事布局，真正目的為何？
根據媒體報導，支持弟弟派的外戚陣營，除了不斷釋放鄭深池與府院關係密切的傳聞，同時積極打廣告替弟弟派徵求委託書，更透過許多管道壯大鄭深池對媒體的影響力。為了操控輿論風向，鄭深池積極拉攏對新聞圈有影響力的人，有消息指出，鄭找了前華視總經理王麟祥替他出面「處理」特定媒體，而王麟祥也是曾受鄭深池引薦，成為張榮發慈善基金會董事人選之一。
值得關注的是，這次長榮鋼鐵董事改選，公司派提名原經營團隊，對照在野的外戚陣營與弟弟派提出的董事名單，諸多人選引發議論。
被鄭深池控制的長榮國際提名兩席一般董事，其中一位是鄭深池自己，另一席人選還沒喬好。鄭這麼做很可能是為了親自操盤委託書爭奪戰，他也擔心，如果不先把自己放進名單裡，選後弟弟派過河拆橋，指派其他人當法人代表，最後出現兩頭空的下場。就像當年他在兆豐金控，想把自己變成民股董事一樣，避免被換掉。
除了鄭以外，還有一位爭議董事人選是林天送，他是前長榮員工，也是中菲行國際物流前執行長。林雖被提名為獨立董事，但他其實是鄭深池的自己人。林曾公開表示，這輩子最感激鄭深池，兩人的情誼就像兄弟一般緊密。
平心而論，獨董是要對公司事務做出獨立判斷的董事，在公司內部組成審計委員會行使監察權，最好要有會計及法學專業背景。鄭深池提名自己的兄弟林天送當獨董，擺明就是不想被監督。
弟弟派的董事名單，可能成為公司的不定時炸彈
以長榮鋼這次董事會改選來說，弟弟派提出的五席一般董事名單中，有四席都是法人代表，而且都沒有指定代表人名單。這四席法人分別是長榮國際、凱明投資、正好投資、富好投資。一般外資對於董事名單裡有過多法人代表的公司，都會調降投資評等。因為法人代表隨時被撤換，容易造成公司經營團隊的不穩定。
外資尋找投資標的，當然是要找一家穩健經營的公司，才能帶來穩定獲利。
市場已有傳言，曾有恐嚇、竊盜、公共危險、妨害自由、公然侮辱等多項前科的外戚派二把手謝國獻，未來要代表弟弟派入主長榮鋼。曾任長榮國際監察人的他，之前在張榮發基金會董事改選時鬧場、恐嚇其他董事，手段十分粗劣，案件目前仍在台北地方法院審理中。萬一進來經營長榮鋼，難保不會搞得雞犬不寧。
弟弟派的董事名單就像是公司內部的不定時炸彈，讓市場充滿不安氣氛。相信這也是外資及廣大股民最擔心的事情。
反觀公司派提出的董事名單，有現任長榮鋼董事長林耿立、現任長榮鋼董事柯麗卿、長榮物流代表，另一席則是大陸工程指派的李孟玲。此外，三席獨立董事全員留任，這些都是長榮鋼的原始經營團隊。這幾年經營績效也都拿出不錯的成績單：2020年發放現金股利2元，2021年2.2元，今（2022）年第一季則創下新高，每股3元。光是今年就發出12億5千萬元的現金股利，現金殖利率高達5.18%。
對投資人來說，這就是他們要的穩定獲利，絕不樂見鄭深池、謝國獻這些經營能力有疑慮的外戚陣營介入長榮鋼。
從這份名單可以明顯看出，鄭深池為首的外戚與弟弟派在野陣營信任基礎相當薄弱。內部人士透露，張國政和張國煒心結仍然很深，大多是靠鄭深池居中傳話，所以也讓鄭有可趁之機，從中獲利。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。