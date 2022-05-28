醫院社工疫情日記：終於輪到我確診了，沒有難過害怕，反倒有一絲愉悅，可以好好休息了

文：陳怡吟

直到要解隔離最後一天才坐在電腦前寫下這故事，怕上班又開始忙碌，忘了這件關於愛的故事。

4月13日星期三

我永遠記得的日子，例行性的作PCR，晚間10點，社工群組傳來健保快易通篩檢陽性截圖，兩位社工確診了。兩位確診社工家裡都有幼兒，先生孩子也都跟著居家隔離，我掛心他們。醫院社工編制原本不多，總共五名社工，兩位確診，第三位也出現發燒、喉嚨痛症狀，家中有幼兒，先生時常要清潔確診者足跡，也是高危工作。

第四位社工喉嚨也卡卡的，家中有剛癌症手術復原的長輩且只打一劑疫苗。當時不太清楚政策，我們與確診者一起工作8小時，是否也要一併居家隔離，且我的PCR檢測結果到隔日早上還沒出來，也擔心是陽性，所以到底該不該去醫院上班，但醫院必須維持最基本人力運作，社工室只剩下我適合繼續工作了。

4月14日星期四

上班，發現辦公室附近的單位，確診同仁多，有的單位全員確診關門，有的單位只剩一人獨撐，醫院大廳及門診區，零零落落的人員走動。雖前二天因疫情升溫已發布志工暫停服務，但社工確診的消息，還是在志工群組公告，也讓志工對自己健康有疑慮的可就近做快篩。志工群組反倒傳來許多加油打氣、祝福早日康復的安慰話語。

4月15日星期五

護理長及多位護理師也確診了、門診關閉，只剩一人獨撐的單位也全部淪陷了。

我一人站在醫院服務台社工室前，附近單位都關了，唏噓昏暗，巧遇其他部門護理長來搬東西，她問我：「妳怎麼還在這裡？」我回答：「不然我要在哪裡，我應該到哪裡比較好？ 」其實沒有答案。

我進到社工辦公室，把門關起來，窗簾也拉起來，沒有病人或民眾會進來了。拍了一張空蕩蕩的辦公室照片，傳給友人，她回應：「妳死守四行倉庫啊！」我坐在辦公室流下淚來，同事一一確診生病，我心裡難過；諾大的醫院，緊急關閉門診、急診；院內感染風暴，不知感染源從哪裡來的。護理之家很多住民長輩也確診了，擔憂他們病況撐得過去嗎？我問上帝，祢讓我在這裡，要我做什麼？我可以做什麼？

下午，確診社工在群組說醫院確診的同仁們自發性的組成群組，有的人身體有症狀，發燒很不舒服；有的人跟家裡高齡長輩同住擔憂感染給家人，心理壓力很大；大部分的人都是晚上看健保快易通知道自己陽性確診的，家裡都沒有備藥，身體不舒服不知跟誰求助。同住家人也跟著居家隔離，生活也有問題。

醫院各職類，包含照服員、清潔人員、合作廠商都在確診群組裡，有的人較年長、甚至獨居、各種平台及資訊不瞭解也不會使用，連飲食都成問題。確診群組裡的同仁幫助確診中更弱勢的人，但有許多需求必須外部來提供協助。

此刻我知道我死守四行倉庫要做什麼了，我請確診社工詢問確診同仁群組所有需求，我即時做成簡報，在下午4點半防疫會議提出來，讓院長及所有主管也都知道。院長馬上做了裁示，讓急診室主任、藥局主任、身心科主任進到確診群組作為醫療藥物諮詢，並請藥局做好可以緩解同仁症狀的常備藥物，送到確診同仁家中。

晚間9點我到醫院藥局將一箱包好且標示好的藥物搬回家，聯絡司機明日週六送到同仁家中。確診同仁家的地址從市區到郊區都有，我們一早8點開始送，放在門外不接觸，一戶戶聯繫送達藥物，確診同仁微笑說Google地圖上應是我們滿腔熱血的足跡。同仁拿到藥都安心許多，馬上服用，緩解這兩天發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適的症狀；但也有同仁服藥還是無法緩解的，有的住院了，有的進入加強版檢疫所。

醫護、社工、照服人員在疫情爆發、院內感染的當下，成了確診病人，從助人者轉而成為受助者，一樣歷經無助及身心煎熬的情緒與歷程。

迅速連結資源，民生物資及清潔消毒用品也陸續到位，衛生紙、漂白水、溫度計及一些食物，米、米粉等乾貨，很感謝即時捐贈者的慈善愛心。居家隔離十天的垃圾處理也是問題，協調醫院提供紅感垃圾袋，我們在確診群組一一調查需求，一戶戶送到需要的同仁家中。需求是會變化的。

有獨居的外包清潔人員在群組說，只剩下米跟南瓜可以煮粥，沒有任何菜了，詢問她的地址，竟在我家附近，我趕緊預備中餐及到附近超市買了生鮮蔬果、蛋、水餃與冷凍食品送去，讓食物及營養較豐富多樣化，也讓獨居的隔離者有好的照顧與心情。

4月17日星期日

我自己開車宅送東西給確診同仁，讓司機休息別再加班。獨自開車在大街小巷中，使用手機導航，有時車停在附近，走路尋找門牌號碼；有時鄉鎮與鄉鎮間，開車穿過田間小路，若不是要送物資給確診同仁，也沒有機會見著這美麗風景，心中升起感謝。

但手機電力快耗盡，我仰賴導航帶路，心裏一陣著急，希望送完最後一戶再沒電，邊開車邊禱告著，主與我同在，心不慌，一路平安的完成任務，送完最後一份物資，天色已暗，雖身體疲累，我滿懷感恩。

醫院是一個小型社會，有社經地位高的醫師，也有負責清潔或照顧病人的員工，這些大姊、阿姨們，可能租屋住在頂樓的鐵皮屋或眷村裡的老房子，平時我們少有機會深談互動，但他們都是我們的同仁，一起為維持醫院的運作而努力付出，他們承擔的風險完全不亞於醫護人員，一樣需要尊重與照顧。

中華民國醫務社工協會理事長得知我們社工室的狀況，我們是第一批醫務社工確診的，特地打電話來關心，對於社工室僅存人力奮戰，多有鼓勵。社工司司長特地來電關懷，協助連結地方政府社會局處的資源幫助我們應變。社工人，不論處在什麼情況及哪個位置，總有那心有靈犀的社工魂。