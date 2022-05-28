醫院社工疫情日記：終於輪到我確診了，沒有難過害怕，反倒有一絲愉悅，可以好好休息了
我們想讓你知道的是
4月15日星期五上班，護理長及多位護理師也確診了、門診關閉，只剩一人獨撐的單位也全部淪陷了。我一人站在醫院服務台社工室前，附近單位都關了，唏噓昏暗。巧遇其他部門護理長來搬東西，她問我：「妳怎麼還在這裡？」我回答：「不然我要在哪裡，我應該到哪裡比較好？ 」其實沒有答案。
文：陳怡吟
直到要解隔離最後一天才坐在電腦前寫下這故事，怕上班又開始忙碌，忘了這件關於愛的故事。
4月13日星期三
我永遠記得的日子，例行性的作PCR，晚間10點，社工群組傳來健保快易通篩檢陽性截圖，兩位社工確診了。兩位確診社工家裡都有幼兒，先生孩子也都跟著居家隔離，我掛心他們。醫院社工編制原本不多，總共五名社工，兩位確診，第三位也出現發燒、喉嚨痛症狀，家中有幼兒，先生時常要清潔確診者足跡，也是高危工作。
第四位社工喉嚨也卡卡的，家中有剛癌症手術復原的長輩且只打一劑疫苗。當時不太清楚政策，我們與確診者一起工作8小時，是否也要一併居家隔離，且我的PCR檢測結果到隔日早上還沒出來，也擔心是陽性，所以到底該不該去醫院上班，但醫院必須維持最基本人力運作，社工室只剩下我適合繼續工作了。
4月14日星期四
上班，發現辦公室附近的單位，確診同仁多，有的單位全員確診關門，有的單位只剩一人獨撐，醫院大廳及門診區，零零落落的人員走動。雖前二天因疫情升溫已發布志工暫停服務，但社工確診的消息，還是在志工群組公告，也讓志工對自己健康有疑慮的可就近做快篩。志工群組反倒傳來許多加油打氣、祝福早日康復的安慰話語。
4月15日星期五
護理長及多位護理師也確診了、門診關閉，只剩一人獨撐的單位也全部淪陷了。
我一人站在醫院服務台社工室前，附近單位都關了，唏噓昏暗，巧遇其他部門護理長來搬東西，她問我：「妳怎麼還在這裡？」我回答：「不然我要在哪裡，我應該到哪裡比較好？ 」其實沒有答案。
我進到社工辦公室，把門關起來，窗簾也拉起來，沒有病人或民眾會進來了。拍了一張空蕩蕩的辦公室照片，傳給友人，她回應：「妳死守四行倉庫啊！」我坐在辦公室流下淚來，同事一一確診生病，我心裡難過；諾大的醫院，緊急關閉門診、急診；院內感染風暴，不知感染源從哪裡來的。護理之家很多住民長輩也確診了，擔憂他們病況撐得過去嗎？我問上帝，祢讓我在這裡，要我做什麼？我可以做什麼？
下午，確診社工在群組說醫院確診的同仁們自發性的組成群組，有的人身體有症狀，發燒很不舒服；有的人跟家裡高齡長輩同住擔憂感染給家人，心理壓力很大；大部分的人都是晚上看健保快易通知道自己陽性確診的，家裡都沒有備藥，身體不舒服不知跟誰求助。同住家人也跟著居家隔離，生活也有問題。
醫院各職類，包含照服員、清潔人員、合作廠商都在確診群組裡，有的人較年長、甚至獨居、各種平台及資訊不瞭解也不會使用，連飲食都成問題。確診群組裡的同仁幫助確診中更弱勢的人，但有許多需求必須外部來提供協助。
此刻我知道我死守四行倉庫要做什麼了，我請確診社工詢問確診同仁群組所有需求，我即時做成簡報，在下午4點半防疫會議提出來，讓院長及所有主管也都知道。院長馬上做了裁示，讓急診室主任、藥局主任、身心科主任進到確診群組作為醫療藥物諮詢，並請藥局做好可以緩解同仁症狀的常備藥物，送到確診同仁家中。
晚間9點我到醫院藥局將一箱包好且標示好的藥物搬回家，聯絡司機明日週六送到同仁家中。確診同仁家的地址從市區到郊區都有，我們一早8點開始送，放在門外不接觸，一戶戶聯繫送達藥物，確診同仁微笑說Google地圖上應是我們滿腔熱血的足跡。同仁拿到藥都安心許多，馬上服用，緩解這兩天發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適的症狀；但也有同仁服藥還是無法緩解的，有的住院了，有的進入加強版檢疫所。
醫護、社工、照服人員在疫情爆發、院內感染的當下，成了確診病人，從助人者轉而成為受助者，一樣歷經無助及身心煎熬的情緒與歷程。
迅速連結資源，民生物資及清潔消毒用品也陸續到位，衛生紙、漂白水、溫度計及一些食物，米、米粉等乾貨，很感謝即時捐贈者的慈善愛心。居家隔離十天的垃圾處理也是問題，協調醫院提供紅感垃圾袋，我們在確診群組一一調查需求，一戶戶送到需要的同仁家中。需求是會變化的。
有獨居的外包清潔人員在群組說，只剩下米跟南瓜可以煮粥，沒有任何菜了，詢問她的地址，竟在我家附近，我趕緊預備中餐及到附近超市買了生鮮蔬果、蛋、水餃與冷凍食品送去，讓食物及營養較豐富多樣化，也讓獨居的隔離者有好的照顧與心情。
4月17日星期日
我自己開車宅送東西給確診同仁，讓司機休息別再加班。獨自開車在大街小巷中，使用手機導航，有時車停在附近，走路尋找門牌號碼；有時鄉鎮與鄉鎮間，開車穿過田間小路，若不是要送物資給確診同仁，也沒有機會見著這美麗風景，心中升起感謝。
但手機電力快耗盡，我仰賴導航帶路，心裏一陣著急，希望送完最後一戶再沒電，邊開車邊禱告著，主與我同在，心不慌，一路平安的完成任務，送完最後一份物資，天色已暗，雖身體疲累，我滿懷感恩。
醫院是一個小型社會，有社經地位高的醫師，也有負責清潔或照顧病人的員工，這些大姊、阿姨們，可能租屋住在頂樓的鐵皮屋或眷村裡的老房子，平時我們少有機會深談互動，但他們都是我們的同仁，一起為維持醫院的運作而努力付出，他們承擔的風險完全不亞於醫護人員，一樣需要尊重與照顧。
中華民國醫務社工協會理事長得知我們社工室的狀況，我們是第一批醫務社工確診的，特地打電話來關心，對於社工室僅存人力奮戰，多有鼓勵。社工司司長特地來電關懷，協助連結地方政府社會局處的資源幫助我們應變。社工人，不論處在什麼情況及哪個位置，總有那心有靈犀的社工魂。
Tags：
從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
行政院科技會報辦公室 廣告