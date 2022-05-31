外有維新會、內有安倍派，岸田文雄如何在參議院大選迎戰日本右翼勢力？

日本參議院選舉將在7月10日完成投開票，儘管首相岸田文雄5月須應付美國總統拜登（Joe Biden）和各國元首來訪、6月可能親赴北約開會，今（2022）年日本還主辦四方安全會議，身兼CPTPP副主席國，加上一系列跟進G7的對俄制裁的動作，首相官邸一心忙於國際事務，但選舉畢竟是選舉，執政的自民黨也不敢大意，即便政黨支持率穩坐第一，幹事長茂木敏充已轉為戰鬥模式，抨擊昔日盟友日本維新會。

日本柯文哲？橋下、松井能複製眾院勝選？

2021年第49屆眾議院選舉日本維新會破天荒奪下41席眾議員，躍升為眾議院第三大黨，大阪19個小選區拿下15席，政黨勢力逐步向外拓展至京阪神地區，打破過往「走不出大阪」、「地域型政黨」的質疑，乘著這股氣勢，維新會標榜要往執政黨邁進，瞄準今年參議院選舉，希望再次席捲政壇。

過往，日本國會「一強多弱」加上「自公聯立」的政治格局，以及單一選區的制度限制下，新的政黨要發展成全國性政黨，在各選區都提出適格的人選，幾乎是不可能的任務，不過維新會一開始便與立憲民主黨、日本共產黨等左翼純在野陣營劃清界線，意識形態訴求激進右派和鷹派選票，議題上對自民黨採取「大是大非」、「強力監督」的立場，去（2021）年在日本選民普遍不滿自民黨、又不相信在野黨的氛圍下，席次大有突破。

維新會想在今年參議院選舉複製去年的勝選模式，不外乎去年嘗到甜頭，但也由於創黨領袖、前大阪府知事橋下徹，以及現任代表松井一郎都與自民黨高層私交甚篤，特別是能直通安倍、菅義偉等過往的「執政派」，這一點讓維新會在國會政黨協商，或是內閣協調上都佔盡便宜，日本政界甚至有人把維新會比喻作「沒有入閣的執政黨」。

日本右翼勢力不容分家？自民黨是唯一招牌？

不過在岸田主政下，自民黨和維新會的合作，可能已產生質變。5月6日，負責選舉操盤的自民黨幹事長茂木敏充前往大阪，在街頭演說中拉高分貝批判維新會創黨領袖橋下徹「不斷說出支持俄羅斯的論點。」

茂木話鋒一轉，對準維新會黨內開砲：「維新會的國會議員卻無法表達意見」、「這並不是捨身改革，而是對自己人寬容的政黨。」隔日，茂木在地方黨員幹部會議上，依然砲火猛烈，繼續抨擊：「眾議院選舉時雖可看到維新擁有壓倒性的強大氣勢，但老實說，一旦走上街頭，就沒有這種感覺了。」

茂木接連對於維新會的聲討，引起日本各家媒體大篇幅報導。自民黨幹事長大動干戈意味，維新會在今年參議院選舉前，對自民黨而言已經不是盟友，而是貨真價實的威脅。還原橋下徹在推特的原文，並無公開支持「俄羅斯入侵烏克蘭」的言論，但橋下「北約東擴，是西方陣營的利益，卻對俄國不利」等分析，論點是圍繞在「如何降低平民傷亡」，不一定可以解讀成維新會聲援俄國總統普亭（Vladimir Putin），更何況，橋下過往還支持安倍所提出的「核共有」想法。

茂木的攻擊奏效，顯示維新會過往激進右派的論點或辛辣發言，已經開始出現動員疲乏。

維新會的選舉政見，主張將大阪列為日本副首都，其他像是支持修改憲法第九條、自衛隊入憲、緊急事態條例法制化等，都是保守色彩濃厚的議題設定，而主導自民黨保守票走向的重鎮，不是首相岸田，正是以93位派閥成員穩坐自民黨最大派閥的「清和政策研究會」。

5月17日，安倍擔任會長的「清和政策研究會」舉行派閥餐會，多達2800人共襄盛舉，自民黨總裁、首相岸田文雄也親自到場祝賀，岸田致詞表示：「安倍派是本黨最大、最強的政策集團，毫無疑問的就是自民黨的骨幹。」岸田「尊安倍」的禮數沒少，內閣大臣也不乏安倍派國會議員，但這是否代表，岸田對選舉和未來政務規劃對安倍言聽計從，則不無疑問。

Photo Credit: AP / 達志影像

岸田、安倍分道揚鑣，誰主導自民黨？

日本參議院總計248席，本次改選125席，扣除因擔任奧運大臣，而需保持中立，「形式上」離黨的橋本聖子，自民黨有56席，加上同屬執政聯盟的公民黨14席，目前差55席才能過半，若自民黨要單獨過半，則需69席。值得注意的是，維新會近期政黨民調都不低，僅次於自民黨，維新會順勢把「席次倍增」以及「獲得在野黨中最多政黨票」視為選舉目標。

有趣的是，執政派閥「岸田派」，在自民黨內只是第四大派系，就議員數目而言，前面還有安倍派、茂木派、以及麻生派，不過《讀賣新聞》民調顯示，首相岸田文雄的支持率已經來到63％，相較前一次調查，上升4個百分點，62％的日本民眾對政府處理疫情的表現，給予正面評價，從這次茂木在大阪的「逆襲」來推斷，岸田仍有絕對主導的空間，不代表岸田為了獲取修憲席次，必然要跟維新會妥協，更何況，自民黨還有穩定盟友公明黨的支持。

勝選就是一切？內閣制的啟示

田中派創立者，前日本首相田中角榮信奉「數量的原理」，認為要在國會過半，就必須掌握半數席次，為了達此目的，確保「一半的一半」，透過派閥運作影響四分之一的席次，就是所有政治運作的基本鐵律。

5月17日，「清和政策研究會」派閥餐會上，前會長、前首相森喜朗致詞時當著安倍的面提醒：「不要誇耀數目的偉大，以為握有多數，就可以為所欲為，是崩壞的開始。」

「席次最大化」是選舉的必然，但席次本身，是否就是政治力的展現，從岸田領導小派閥，卻創造高民調，或許容有不同解答，接下來，2022年7月日本參議院選舉，也給外界一個重新檢視的機會。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航