外有維新會、內有安倍派，岸田文雄如何在參議院大選迎戰日本右翼勢力？
我們想讓你知道的是
5月17日，「清和政策研究會」派閥餐會上，前會長、前首相森喜朗致詞時當著安倍的面提醒：「不要誇耀數目的偉大，以為握有多數，就可以為所欲為，是崩壞的開始。」
日本參議院選舉將在7月10日完成投開票，儘管首相岸田文雄5月須應付美國總統拜登（Joe Biden）和各國元首來訪、6月可能親赴北約開會，今（2022）年日本還主辦四方安全會議，身兼CPTPP副主席國，加上一系列跟進G7的對俄制裁的動作，首相官邸一心忙於國際事務，但選舉畢竟是選舉，執政的自民黨也不敢大意，即便政黨支持率穩坐第一，幹事長茂木敏充已轉為戰鬥模式，抨擊昔日盟友日本維新會。
日本柯文哲？橋下、松井能複製眾院勝選？
2021年第49屆眾議院選舉日本維新會破天荒奪下41席眾議員，躍升為眾議院第三大黨，大阪19個小選區拿下15席，政黨勢力逐步向外拓展至京阪神地區，打破過往「走不出大阪」、「地域型政黨」的質疑，乘著這股氣勢，維新會標榜要往執政黨邁進，瞄準今年參議院選舉，希望再次席捲政壇。
過往，日本國會「一強多弱」加上「自公聯立」的政治格局，以及單一選區的制度限制下，新的政黨要發展成全國性政黨，在各選區都提出適格的人選，幾乎是不可能的任務，不過維新會一開始便與立憲民主黨、日本共產黨等左翼純在野陣營劃清界線，意識形態訴求激進右派和鷹派選票，議題上對自民黨採取「大是大非」、「強力監督」的立場，去（2021）年在日本選民普遍不滿自民黨、又不相信在野黨的氛圍下，席次大有突破。
維新會想在今年參議院選舉複製去年的勝選模式，不外乎去年嘗到甜頭，但也由於創黨領袖、前大阪府知事橋下徹，以及現任代表松井一郎都與自民黨高層私交甚篤，特別是能直通安倍、菅義偉等過往的「執政派」，這一點讓維新會在國會政黨協商，或是內閣協調上都佔盡便宜，日本政界甚至有人把維新會比喻作「沒有入閣的執政黨」。
日本右翼勢力不容分家？自民黨是唯一招牌？
不過在岸田主政下，自民黨和維新會的合作，可能已產生質變。5月6日，負責選舉操盤的自民黨幹事長茂木敏充前往大阪，在街頭演說中拉高分貝批判維新會創黨領袖橋下徹「不斷說出支持俄羅斯的論點。」
茂木話鋒一轉，對準維新會黨內開砲：「維新會的國會議員卻無法表達意見」、「這並不是捨身改革，而是對自己人寬容的政黨。」隔日，茂木在地方黨員幹部會議上，依然砲火猛烈，繼續抨擊：「眾議院選舉時雖可看到維新擁有壓倒性的強大氣勢，但老實說，一旦走上街頭，就沒有這種感覺了。」
茂木接連對於維新會的聲討，引起日本各家媒體大篇幅報導。自民黨幹事長大動干戈意味，維新會在今年參議院選舉前，對自民黨而言已經不是盟友，而是貨真價實的威脅。還原橋下徹在推特的原文，並無公開支持「俄羅斯入侵烏克蘭」的言論，但橋下「北約東擴，是西方陣營的利益，卻對俄國不利」等分析，論點是圍繞在「如何降低平民傷亡」，不一定可以解讀成維新會聲援俄國總統普亭（Vladimir Putin），更何況，橋下過往還支持安倍所提出的「核共有」想法。
茂木的攻擊奏效，顯示維新會過往激進右派的論點或辛辣發言，已經開始出現動員疲乏。
維新會的選舉政見，主張將大阪列為日本副首都，其他像是支持修改憲法第九條、自衛隊入憲、緊急事態條例法制化等，都是保守色彩濃厚的議題設定，而主導自民黨保守票走向的重鎮，不是首相岸田，正是以93位派閥成員穩坐自民黨最大派閥的「清和政策研究會」。
5月17日，安倍擔任會長的「清和政策研究會」舉行派閥餐會，多達2800人共襄盛舉，自民黨總裁、首相岸田文雄也親自到場祝賀，岸田致詞表示：「安倍派是本黨最大、最強的政策集團，毫無疑問的就是自民黨的骨幹。」岸田「尊安倍」的禮數沒少，內閣大臣也不乏安倍派國會議員，但這是否代表，岸田對選舉和未來政務規劃對安倍言聽計從，則不無疑問。
岸田、安倍分道揚鑣，誰主導自民黨？
日本參議院總計248席，本次改選125席，扣除因擔任奧運大臣，而需保持中立，「形式上」離黨的橋本聖子，自民黨有56席，加上同屬執政聯盟的公民黨14席，目前差55席才能過半，若自民黨要單獨過半，則需69席。值得注意的是，維新會近期政黨民調都不低，僅次於自民黨，維新會順勢把「席次倍增」以及「獲得在野黨中最多政黨票」視為選舉目標。
有趣的是，執政派閥「岸田派」，在自民黨內只是第四大派系，就議員數目而言，前面還有安倍派、茂木派、以及麻生派，不過《讀賣新聞》民調顯示，首相岸田文雄的支持率已經來到63％，相較前一次調查，上升4個百分點，62％的日本民眾對政府處理疫情的表現，給予正面評價，從這次茂木在大阪的「逆襲」來推斷，岸田仍有絕對主導的空間，不代表岸田為了獲取修憲席次，必然要跟維新會妥協，更何況，自民黨還有穩定盟友公明黨的支持。
勝選就是一切？內閣制的啟示
田中派創立者，前日本首相田中角榮信奉「數量的原理」，認為要在國會過半，就必須掌握半數席次，為了達此目的，確保「一半的一半」，透過派閥運作影響四分之一的席次，就是所有政治運作的基本鐵律。
5月17日，「清和政策研究會」派閥餐會上，前會長、前首相森喜朗致詞時當著安倍的面提醒：「不要誇耀數目的偉大，以為握有多數，就可以為所欲為，是崩壞的開始。」
「席次最大化」是選舉的必然，但席次本身，是否就是政治力的展現，從岸田領導小派閥，卻創造高民調，或許容有不同解答，接下來，2022年7月日本參議院選舉，也給外界一個重新檢視的機會。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。