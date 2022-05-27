2022/05/27,
影劇

《捍衛戰士：獨行俠》：睽違36年的感動！精彩空中纏鬥戲碼，非鐵粉也會覺得好看

《捍衛戰士：獨行俠》：睽違36年的感動！精彩空中纏鬥戲碼，非鐵粉也會覺得好看
湯姆克魯斯同樣飾演是動不動違抗上級命令、但飛行技術高超的彼得米契爾上校 | Photo Credit: 派拉蒙影片

我們想讓你知道的是

看完《捍衛戰士：獨行俠》之後發現幾乎沒有冷場的劇情，彼得也從頹喪不討人喜歡的輕浮男子，成長變成個性穩重收放自如的帥氣中年大叔，和「公雞」的對手戲也有超越血緣的情感交流。愛情戲的份量比起第一集也是剛剛好，不是捍衛戰士和湯姆克魯斯的粉絲也會覺得好看。

文：討喜小姐

《捍衛戰士：獨行俠》距離1986年版本的《捍衛戰士》已經隔了36年，同樣由湯姆克魯斯飾演彼得米契爾上校，又稱「獨行俠」，2022年的版本和當年總是違抗長官指令、但擁有高超飛行技術的人設差不多，只是個性更加沈穩，長相也變得更有男人味。

此外，同袍「冰人」在劇中也有份量感的戲份，加上12名被召回執行任務的畢業生中，其中一名「公雞」又正好是之前的夥伴「呆頭鵝」的兒子，兩人的對手戲讓《捍衛戰士：獨行俠》除了飛行戰鬥機空中纏鬥之外，又多了許多感人的戲碼。

（文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。）

簡單明瞭的劇情，每分每秒都很緊湊

《捍衛戰士：獨行俠》的劇情十分簡單明瞭，美國海軍某天接到命令，將彼得召回美國海軍戰鬥機武器學校擔任教官，命令來自於上將湯姆卡贊斯基「冰人」。彼得將教導12名優秀的畢業學員執行一項非常困難的任務。任務需要組隊進行，戰鬥機必須低飛穿過蜿蜒的峽谷，並且精準的將敵國的鈾工廠炸毀，需要的不只是飛行技術，還有團隊的默契。

而這12名學員中，有一名正是曾經擔任飛行夥伴「呆頭鵝」的兒子「公雞」，這讓彼得非常為難。

其實劇情架構非常單純，因為失去夥伴垂喪多年的彼得，擔任教官時最終極的目標，就是完美達成任務並且無人傷亡，要達到這種目標，就要在極短的時間低飛穿過峽谷，沒有高超的飛行技術幾乎不可能做到。12名學員沒有人能做到，但就在冰人過世之後，被拔除教官職位的彼得，立刻測試執行任務並獲得成功，於是他被任命為隊長，帶頭執行這項任務。

就算是穿插了我覺得可有可無的感情戲，緊湊刺激的戰鬥戲碼和生死邊緣，不斷的將觀眾的專注力拉回來，縱使沒有絢麗的特效或超展開的灑狗血戲碼，只靠單純的飛行戰鬥機纏鬥也可以如此精彩。

72a2c18f-598e-402a-9838-1f0d4261c4f9
Photo Credit: 派拉蒙影片
擔任12位優秀的武器學校畢業生，將執行一項非常危險的任務。
a6b58edd-7989-4fba-b2f1-5f6f80eb9745
Photo Credit: 派拉蒙影片
其中包含了過世夥伴「呆頭鵝」的兒子「公雞」，兩人的心結維持了多年。
d2f15c9b-c54b-4172-9b3d-4087581ce0a9
Photo Credit: 派拉蒙影片
「公雞」一直無法諒解彼得，而彼得懷著對「呆頭鵝」的愧疚感與「公雞」相處。
48bc2d61-829b-4922-b094-152fd14047e3
Photo Credit: 派拉蒙影片
電影中有非常多在戰鬥機內的視角，觀看時非常有臨場感。
0c751b56-ccc3-47d4-a1ea-d0de12c7ff06
Photo Credit: 派拉蒙影片
搭配演員表現飛行時令人不舒服的「G力」，觀眾如同身歷其境。

新角色魅力不輸舊角色，巧妙交代36年間發生的事

有看過1986年版本的《捍衛戰士》就會知道，這次的《捍衛戰士：獨行俠》有許多老面孔，包含英雄惜英雄的，默默在背後支持彼得的「冰人」湯姆卡贊斯基上將、曾經在第一集中被提及「某個上將的女兒」卻不見其人的前女友潘妮。舊角色相較少很多，而新角色的人設魅力不輸給舊角色，包含非常驕傲的「劊子手」，巾幗不讓鬚眉的「鳳凰」，以及與彼得有非常多對手戲的「公雞」，新舊角色碰撞出的火花讓電影不只懷舊，還多了一些新的看點。

「公雞」的母親也在對話中被提及已經過世，而「公雞」特別恨彼得，也有交代是因為彼得在他申請時偷偷把申請表抽掉，讓他浪費了好幾年的時間才發現。另外在第一集中最後彼得獲選為武器學校的教官，也有交代後來發現不適任，幾個月後就被移除職位，也就是為何第二集時他還只是上校。

966e9724-9dfa-4d78-b918-958fe6e6e7bd
Photo Credit: 派拉蒙影片
「冰人」在電影中受到疾病困擾，但還是在背後默默支持彼得。
ae9a58d5-317e-4877-b462-05bb72f03715
Photo Credit: 派拉蒙影片
照片也不斷的帶到當時與「呆頭鵝」的合照，加強了彼得難以走出失去好友的愧疚感。
3581efe7-c90c-4067-bed7-88df42f6117f
Photo Credit: 派拉蒙影片
第一集中「某個上將的女兒」終於在第二集出現，是電影中的愛情戲碼。
8f7020c9-ad52-40a6-b497-115417dc7dff
Photo Credit: 派拉蒙影片
幾乎是三、五分鐘就會來場緊湊戲碼，一直拉回觀眾的注意力。
935729ec-cce0-41b8-baef-4a1df84e7107
Photo Credit: 派拉蒙影片
電影中常常出現命懸一線的時刻，不愛軍事元素的人也會覺得好看。

非鐵粉也會覺得好看，感動的部分因年齡而異

相較於現在流行的高科技特效電影來說，《捍衛戰士：獨行俠》的運鏡手法和使用的元素，包含了復古的片頭曲、昏黃的色調、劇情架構等等，直率的告訴觀眾本部電影就是賣情懷致敬前作電影。

而且，片中所有的角色都真實受過飛行訓練，電影中有許多戰鬥機內的視角，飛行員激烈的飛行抵抗的G力，坐在電影院也感受得到，觀看電影時的臨場感非常強烈。整體來說，就算沒有看過第一集也會覺得很精彩緊湊，但先複習的話第一集的話對觀影體驗有加分。

起初在觀看《捍衛戰士：獨行俠》之前，有特別花時間複習1986年的《捍衛戰士》，當時看完其實不太抱期待，不過看完第二集之後發現幾乎沒有冷場的劇情，彼得也從頹喪不討人喜歡的輕浮男子，成長變成個性穩重收放自如的帥氣中年大叔，和「公雞」的對手戲，也有超越血緣的情感交流。愛情戲的份量比起第一集也是剛剛好，不是捍衛戰士和湯姆克魯斯的粉絲也會覺得好看。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/16,
商業

《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理

《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
photo credit:人易科技

我們想讓你知道的是

錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。

每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。

而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。

NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來

image3
photo credit:人易科技/錢都
導入NUEIP讓店長們更有時間專注於達成公司營運績效。

錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。

「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」

NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者

image2
photo credit:人易科技/錢都
NUEIP的雲端人資系統排班介面清晰、操作簡易，且可計算計時人員的實際工作時數。

經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。

因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。

image4
photo credit:人易科技/錢都
錢都藉由手機APP打造會員生態圈、力拼餐飲品牌規模。

雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。


了解更多：https://www.nueip.com/

本文由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。


猜你喜歡