《捍衛戰士：獨行俠》：睽違36年的感動！精彩空中纏鬥戲碼，非鐵粉也會覺得好看

文：討喜小姐

《捍衛戰士：獨行俠》距離1986年版本的《捍衛戰士》已經隔了36年，同樣由湯姆克魯斯飾演彼得米契爾上校，又稱「獨行俠」，2022年的版本和當年總是違抗長官指令、但擁有高超飛行技術的人設差不多，只是個性更加沈穩，長相也變得更有男人味。

此外，同袍「冰人」在劇中也有份量感的戲份，加上12名被召回執行任務的畢業生中，其中一名「公雞」又正好是之前的夥伴「呆頭鵝」的兒子，兩人的對手戲讓《捍衛戰士：獨行俠》除了飛行戰鬥機空中纏鬥之外，又多了許多感人的戲碼。

（文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。）

簡單明瞭的劇情，每分每秒都很緊湊

《捍衛戰士：獨行俠》的劇情十分簡單明瞭，美國海軍某天接到命令，將彼得召回美國海軍戰鬥機武器學校擔任教官，命令來自於上將湯姆卡贊斯基「冰人」。彼得將教導12名優秀的畢業學員執行一項非常困難的任務。任務需要組隊進行，戰鬥機必須低飛穿過蜿蜒的峽谷，並且精準的將敵國的鈾工廠炸毀，需要的不只是飛行技術，還有團隊的默契。

而這12名學員中，有一名正是曾經擔任飛行夥伴「呆頭鵝」的兒子「公雞」，這讓彼得非常為難。

其實劇情架構非常單純，因為失去夥伴垂喪多年的彼得，擔任教官時最終極的目標，就是完美達成任務並且無人傷亡，要達到這種目標，就要在極短的時間低飛穿過峽谷，沒有高超的飛行技術幾乎不可能做到。12名學員沒有人能做到，但就在冰人過世之後，被拔除教官職位的彼得，立刻測試執行任務並獲得成功，於是他被任命為隊長，帶頭執行這項任務。

就算是穿插了我覺得可有可無的感情戲，緊湊刺激的戰鬥戲碼和生死邊緣，不斷的將觀眾的專注力拉回來，縱使沒有絢麗的特效或超展開的灑狗血戲碼，只靠單純的飛行戰鬥機纏鬥也可以如此精彩。

Photo Credit: 派拉蒙影片 擔任12位優秀的武器學校畢業生，將執行一項非常危險的任務。

Photo Credit: 派拉蒙影片 其中包含了過世夥伴「呆頭鵝」的兒子「公雞」，兩人的心結維持了多年。

Photo Credit: 派拉蒙影片 「公雞」一直無法諒解彼得，而彼得懷著對「呆頭鵝」的愧疚感與「公雞」相處。

Photo Credit: 派拉蒙影片 電影中有非常多在戰鬥機內的視角，觀看時非常有臨場感。

Photo Credit: 派拉蒙影片 搭配演員表現飛行時令人不舒服的「G力」，觀眾如同身歷其境。

新角色魅力不輸舊角色，巧妙交代36年間發生的事

有看過1986年版本的《捍衛戰士》就會知道，這次的《捍衛戰士：獨行俠》有許多老面孔，包含英雄惜英雄的，默默在背後支持彼得的「冰人」湯姆卡贊斯基上將、曾經在第一集中被提及「某個上將的女兒」卻不見其人的前女友潘妮。舊角色相較少很多，而新角色的人設魅力不輸給舊角色，包含非常驕傲的「劊子手」，巾幗不讓鬚眉的「鳳凰」，以及與彼得有非常多對手戲的「公雞」，新舊角色碰撞出的火花讓電影不只懷舊，還多了一些新的看點。

「公雞」的母親也在對話中被提及已經過世，而「公雞」特別恨彼得，也有交代是因為彼得在他申請時偷偷把申請表抽掉，讓他浪費了好幾年的時間才發現。另外在第一集中最後彼得獲選為武器學校的教官，也有交代後來發現不適任，幾個月後就被移除職位，也就是為何第二集時他還只是上校。

Photo Credit: 派拉蒙影片 「冰人」在電影中受到疾病困擾，但還是在背後默默支持彼得。

Photo Credit: 派拉蒙影片 照片也不斷的帶到當時與「呆頭鵝」的合照，加強了彼得難以走出失去好友的愧疚感。

Photo Credit: 派拉蒙影片 第一集中「某個上將的女兒」終於在第二集出現，是電影中的愛情戲碼。

Photo Credit: 派拉蒙影片 幾乎是三、五分鐘就會來場緊湊戲碼，一直拉回觀眾的注意力。

Photo Credit: 派拉蒙影片 電影中常常出現命懸一線的時刻，不愛軍事元素的人也會覺得好看。

非鐵粉也會覺得好看，感動的部分因年齡而異

相較於現在流行的高科技特效電影來說，《捍衛戰士：獨行俠》的運鏡手法和使用的元素，包含了復古的片頭曲、昏黃的色調、劇情架構等等，直率的告訴觀眾本部電影就是賣情懷致敬前作電影。

而且，片中所有的角色都真實受過飛行訓練，電影中有許多戰鬥機內的視角，飛行員激烈的飛行抵抗的G力，坐在電影院也感受得到，觀看電影時的臨場感非常強烈。整體來說，就算沒有看過第一集也會覺得很精彩緊湊，但先複習的話第一集的話對觀影體驗有加分。

起初在觀看《捍衛戰士：獨行俠》之前，有特別花時間複習1986年的《捍衛戰士》，當時看完其實不太抱期待，不過看完第二集之後發現幾乎沒有冷場的劇情，彼得也從頹喪不討人喜歡的輕浮男子，成長變成個性穩重收放自如的帥氣中年大叔，和「公雞」的對手戲，也有超越血緣的情感交流。愛情戲的份量比起第一集也是剛剛好，不是捍衛戰士和湯姆克魯斯的粉絲也會覺得好看。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航