川普落選後，鴻海威州面板廠形同停擺，必須每年還債3600萬美元長達20年

2017年7月，白宮擠滿了來自各地的記者，他們全部都在等待時任總統川普（Donald Trump）口中「全球最棒商人」——鴻海董事長郭台銘宣布鉅額投資案。最終鴻海向美國威斯康辛（State of Wisconsin）承諾投資100億美元（新台幣2930億元）。但時過境遷，威州廠如今形同停擺，而隨之衍生的費用將由鴻海買單，每年達3600萬美元（新台幣10.5億元）長達20年。

川普讚郭台銘「全球最棒商人」，砸100億美元蓋面板廠

這場威州投資案記者會除了川普，還有美國副總統彭斯（Mike Pence）、來自威州的眾議院議長萊恩（Paul Ryan），以及威州州長沃克（Scott Walker），場面相當浩大。

當時鴻海向川普允諾會在威州投資100億美元設立LCD面板廠，初期可以替當地創造3000個工作機會，未來直接或間接創造1.3萬個就業機會。

威州位於美國中北部，緊鄰五大湖區，西邊為明尼蘇達州、西南是愛荷華州、南為伊利諾州，東邊則是密西根湖。

該州素來有乳牛之州之稱，每年出產的牛奶、牛油及乾酪，在各州之中，均列第一位，然後它因為地形和氣候宜於重新植林，也有大量造紙業。

除了奶與紙外，本州有多達16個港口、人口為140萬人。威州工業也很興盛，產品占本州總生產的40%，還有豐富的鋅、鐵礦物，是美國北部製造內燃機主要都市之一。

當時威州州長沃克（Scott Kevin Walker）告訴《路透社》鴻海結合當地的特地，蓋LCD面板廠可以互惠，也能讓當地人才不外流，出廠的先端的液晶螢幕不僅可供電動車使用，在健康照護或其他電子產品上都能發揮作用。

復興美國製造，是當時川普汲汲營營達成的競選目標的目標，因此找來製造業巨擘鴻海替自己拉抬聲勢。川普還說：「鴻海是了不起的投資⋯⋯郭台銘對美國經濟的未來有信心。換句話說，如果我沒當選，他絕對不可能花100億美元。」

Photo Credit: AP / 達志影像 2018年6月時任美國總統川普（中）與威斯康星州州長斯科特沃克（左）以及鴻海董事長郭台銘一起參加了威士康新州廠區動土儀式。

川普落選，威州廠停擺，傳出鴻海背債20年、年扛3600萬美元

5年過去，鴻海位於威州東南角的特普萊森特（Mount Pleasant）的建廠計畫，在川普落選後形同停擺，該區域有將近3000英畝（1214萬平方米），廣闊的土地上只有稀稀落落的幾棟建築物。

根據《華爾街日報》報導指出，鴻海必須要為先在已經放棄的部分計劃，支付基礎設施改造和土地收購的費用。從下一個納稅年度計算，鴻海要向這個人口約2.7萬的小鎮的特殊稅區支付的費用將增加一倍。

這筆金額大約落在3600萬美元左右，未來20多年都將保持這一水平，直到基礎設施的債務付清。雖然當地官員仍期盼鴻海能再度注入資金活水，讓他們可以吸引到更多企業入駐。

但是目前來看，一直很難招攬到下一家企業。當地官員告訴《華爾街日報》，他們努力了數月，想爭取英特爾（Intel）建廠，但是最終還是輸給了俄亥俄州。

上月，前鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫接受美國科技媒體《The Verger》表示，鴻海當時想蓋10.5代面板廠，但因為市況改變，包含該州勞動成本變高、又沒有勞工可以供應，都不符合經濟原理。

他還說，威州的商業和投資環境也發生了很大變化，一部分是因為政治的改朝換代，二來是鴻海在簽約投資時，就受到前所未有的攻擊，10.5代面板廠最終導致停擺了，但內部也有呼聲改鎖定俄亥俄州作為下個場址。

針對10.5代面板廠，楊兆倫進一步解釋，俄亥俄州和東海岸和終端用戶市場更近，物流也會更好。

面對問到威州設廠是否為錯誤決策。楊兆倫則表示，當初向外公佈威州是鴻海的首選；「威州」當時確實是好的廠址，只是沒有人可以預料到未來變化。

他也說明，鴻海並在當地不是什麼都沒有建置，只是不選擇對外說明，仔細觀察鴻海的一些投資，無塵室的大小，這其實是「第6代手機螢幕廠」。

至於，到底何時能夠完工，楊兆倫以「宣傳對競爭沒有幫助」為由，僅表示自己已經離開鴻海，沒有詳細說明。這也意味著鴻海威州投資案仍有許多變數。

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核稿編輯：翁世航