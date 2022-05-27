川普落選後，鴻海威州面板廠形同停擺，必須每年還債3600萬美元長達20年
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鴻海的威斯康辛州投資案，其商業和投資環境也發生了很大變化，一部分是因為政治的改朝換代，二來是鴻海在簽約投資時，就受到前所未有的攻擊，10.5代面板廠最終導致停擺了。
2017年7月，白宮擠滿了來自各地的記者，他們全部都在等待時任總統川普（Donald Trump）口中「全球最棒商人」——鴻海董事長郭台銘宣布鉅額投資案。最終鴻海向美國威斯康辛（State of Wisconsin）承諾投資100億美元（新台幣2930億元）。但時過境遷，威州廠如今形同停擺，而隨之衍生的費用將由鴻海買單，每年達3600萬美元（新台幣10.5億元）長達20年。
川普讚郭台銘「全球最棒商人」，砸100億美元蓋面板廠
這場威州投資案記者會除了川普，還有美國副總統彭斯（Mike Pence）、來自威州的眾議院議長萊恩（Paul Ryan），以及威州州長沃克（Scott Walker），場面相當浩大。
當時鴻海向川普允諾會在威州投資100億美元設立LCD面板廠，初期可以替當地創造3000個工作機會，未來直接或間接創造1.3萬個就業機會。
威州位於美國中北部，緊鄰五大湖區，西邊為明尼蘇達州、西南是愛荷華州、南為伊利諾州，東邊則是密西根湖。
該州素來有乳牛之州之稱，每年出產的牛奶、牛油及乾酪，在各州之中，均列第一位，然後它因為地形和氣候宜於重新植林，也有大量造紙業。
除了奶與紙外，本州有多達16個港口、人口為140萬人。威州工業也很興盛，產品占本州總生產的40%，還有豐富的鋅、鐵礦物，是美國北部製造內燃機主要都市之一。
當時威州州長沃克（Scott Kevin Walker）告訴《路透社》鴻海結合當地的特地，蓋LCD面板廠可以互惠，也能讓當地人才不外流，出廠的先端的液晶螢幕不僅可供電動車使用，在健康照護或其他電子產品上都能發揮作用。
復興美國製造，是當時川普汲汲營營達成的競選目標的目標，因此找來製造業巨擘鴻海替自己拉抬聲勢。川普還說：「鴻海是了不起的投資⋯⋯郭台銘對美國經濟的未來有信心。換句話說，如果我沒當選，他絕對不可能花100億美元。」
川普落選，威州廠停擺，傳出鴻海背債20年、年扛3600萬美元
5年過去，鴻海位於威州東南角的特普萊森特（Mount Pleasant）的建廠計畫，在川普落選後形同停擺，該區域有將近3000英畝（1214萬平方米），廣闊的土地上只有稀稀落落的幾棟建築物。
根據《華爾街日報》報導指出，鴻海必須要為先在已經放棄的部分計劃，支付基礎設施改造和土地收購的費用。從下一個納稅年度計算，鴻海要向這個人口約2.7萬的小鎮的特殊稅區支付的費用將增加一倍。
這筆金額大約落在3600萬美元左右，未來20多年都將保持這一水平，直到基礎設施的債務付清。雖然當地官員仍期盼鴻海能再度注入資金活水，讓他們可以吸引到更多企業入駐。
但是目前來看，一直很難招攬到下一家企業。當地官員告訴《華爾街日報》，他們努力了數月，想爭取英特爾（Intel）建廠，但是最終還是輸給了俄亥俄州。
上月，前鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫接受美國科技媒體《The Verger》表示，鴻海當時想蓋10.5代面板廠，但因為市況改變，包含該州勞動成本變高、又沒有勞工可以供應，都不符合經濟原理。
他還說，威州的商業和投資環境也發生了很大變化，一部分是因為政治的改朝換代，二來是鴻海在簽約投資時，就受到前所未有的攻擊，10.5代面板廠最終導致停擺了，但內部也有呼聲改鎖定俄亥俄州作為下個場址。
針對10.5代面板廠，楊兆倫進一步解釋，俄亥俄州和東海岸和終端用戶市場更近，物流也會更好。
面對問到威州設廠是否為錯誤決策。楊兆倫則表示，當初向外公佈威州是鴻海的首選；「威州」當時確實是好的廠址，只是沒有人可以預料到未來變化。
他也說明，鴻海並在當地不是什麼都沒有建置，只是不選擇對外說明，仔細觀察鴻海的一些投資，無塵室的大小，這其實是「第6代手機螢幕廠」。
至於，到底何時能夠完工，楊兆倫以「宣傳對競爭沒有幫助」為由，僅表示自己已經離開鴻海，沒有詳細說明。這也意味著鴻海威州投資案仍有許多變數。
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核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
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LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
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- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
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LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。