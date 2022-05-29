「我沒有女朋友所以不幸福？」這種想法正是讓潛在對象逃跑的原因
我們想讓你知道的是
如果有個人做的任何事情，都會讓對方感受到散發出「我好想交女朋友」這個意圖，除非你也有相同焦慮，否則你看到這樣的人會不逃跑嗎？所以久了就會變成，我明明這麼好，為什麼我喜歡的人都會跑。
之前我做了一個討論「為什麼總是遇不到幸福」的簡報，之後有各種留言、私訊，還有付錢來問問題的，決定另寫一篇補充一下。
先說，這篇超長，不想看字多的就推薦你跳過，因為這其實是我想在未來的課程中提的一些內容，但因為我覺得太重要了，希望寫出來幫助有緣人而已。
然後一樣溫馨提醒，如果你看完覺得不舒服，就封鎖我就好了。如果要來表達意見，我依然覺得你們都是對的，吵贏我真心不會對關係有幫助。
我沒有女朋友，所以我不幸福？
我先說我的核心論點，那就是我認為人生的幸福是來自於我們的認知，而不是我們的獲得。先來業配一本書，是愛瑞克老師的《內在原力》，裡面講到一個很重要的概念，我用我的方式來詮釋。
我們是什麼人，都是來自於自己的決定。當我們想要成為那樣的人，我們會思考的是怎麼成為，要達到那些目標。但如果你想的是，我沒有達到那些目標，所以我不是那樣的人
我舉例來說，我以前覺得我沒有女朋友，所以我不幸福。但你以為交到女朋友就結束了嗎？我的下一個課題是，我的女朋友讓我好沒安全感，我不幸福。
這個課題可以無限延伸，我女朋友沒有人家漂亮，我不幸福。我朋友的女朋友都能跟他一起打電動，我女朋友管我，我不幸福。人家女朋友都穿好正，我女朋友都大素顏，我不幸福。
你覺得問題是沒有女朋友不幸福嗎？還是找了不對的女朋友所以不幸福呢？我終於領悟的癥結點是，我就是那個不幸福。然而如果當我發現我就是不幸福的，我會怎麼做呢？
我可以選擇去看別人是怎麼樣變得幸福的，我想去學習、去嘗試。也可以自暴自棄，覺得好吧，我就是個不幸福的人，我就廢。
基本上大家都會先做一些努力，於是有可能開始想該怎麼跟對方溝通阿，對話阿，或是怎麼樣相處等等。但老實說，我以前的目標根本就不是放在怎麼讓彼此的關係更好，而是我如何脫單。
而當我想我該如何脫單時，不管我做的任何事情，都會讓對方感受到，喔你就只是想交一個女朋友。而這件事情最糟糕的是我會散發出一個意圖，那就是我好想交女朋友。
這時候會發生什麼事呢？就是一般人會覺得壓力山大，而且大多數會發現，我其實只是想交一個女朋友，那個對象是誰根本沒差，我就只是想要脫單的焦慮罷了。
如果你看到這樣的人，除非你也是有相同焦慮的人，不然你還不逃跑嗎？所以久了就會變成，我明明這麼好，為什麼我喜歡的人都會跑。
當普通人根本沒辦法承受你的壓力，那能留下的基本上的是想利用你情感脆弱的人。所以我也曾經遇過幾段曖昧，但你會發現，這些戀情都是需要大量資源去維繫的。對男生來說可能是錢，對女生來說可能是性，也可能兩者都是。
我不喜歡說渣男渣女，但說真的，當這種狀態時就真的是最好利用的時刻。當你太渴望幸福，應該說幸福的幻影時，你就會說服自己接受這一切。
大家可能會覺得什麼將軍結婚，還有馬斯克結婚實在太好笑，但我說真的，這就是很多人的罩門。大家都說念念不忘必有迴響，但我必須說，在感情上越是這樣，就只越容易人財兩失。
當然，可能你會慢慢看清這點。接著你就開始不相信感情，甚至覺得自己沒資格擁有愛。
不是缺一個人所以你不幸福，而是你本來就不幸福
每次發感情文，總會有朋友說：說了這麼多，我還是不幸福，說了這麼多，我還是交不到女朋友，說了這麼多，沒有人會看上我。我以前也是這樣的存在，我覺得人家都是因為高富帥，都是女生沒眼光等等。
但回到上一步，其實我之前可能做了一些努力，但這可能都是無效的努力。接著我沒有改變，不斷重複這些無效努力，也只是讓身邊的人壓力大而已。
而無論是超想脫單的狀態，還是不相信愛情的狀態，這樣的人只要談論到感情議題，你的全身就會散發出黑煙。而有趣的是，這個狀態當事人可能都不知道。
就像現在我見很多老朋友，他們大概都會說我高中多麼奇怪，負能量多強。大學的時候多麼渣，多麼飢渴等等。老實說，就算他們當時說了，我也不會調整，因為我覺得本來就應該這樣。
離題了，你會願意看到這裡代表還是覺得我講得有點道理吧。接著我要說教了，請心臟比較不能承受的朋友可以先離開。我要說的就是：
當你的人生每天都覺得自己缺了一個人所以不幸福的時候，其實根本就不是缺一個人所以你不幸福，而是你本來就不幸福。這個不幸福不是來自於你缺乏對象，而是你的心態缺乏幸福。
舉例來說，假設我是單身。我去看了一部電影，舉最近的TOP GUN好了，我就會說，哇這個超好看的，我要寫文來推薦。但如果是不幸福的人來看，就會說，唉我只能一個人看電影。
當我吃到一個好吃的東西，我想的是我覺得太棒了，這個我找我的朋友或家人。而有些人會覺得，沒有伴侶，幹嘛要去吃好吃的東西呢？
其他當然還有很多可以舉例的，而我必須說除了做愛和生養小孩之外，基本上應該大多數的活動，都可以從你個人，還有你周遭的生活圈滿足（當然做愛也有些人能做到，但肯定不會是該看這篇文的人）。
而你可能會遇到一些人，他們雖然只有一個人，但他們活得可能很快樂。當你看到這樣的人時，你可能會被他們吸引，覺得好想跟他們一起做些什麼事情，一定很幸福。
你看一下這個差異就明白了，一個是把意義放在體驗和感受上，另一個則是不斷的思考我就是沒有伴侶，所以不幸福。而真的當有伴侶的時候，我想問你要和對方體驗什麼呢，有什麼是你能分享到讓對方覺得很棒的呢？
只要把生活過得精采，就會吸引伴侶了嗎？
回過頭來，我想問說有沒有什麼事情，是你自己做也覺得很幸福的呢？幸福到當其他人看你的時候，會很想跟你聊聊，一起加入呢？
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。