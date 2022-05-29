「我沒有女朋友所以不幸福？」這種想法正是讓潛在對象逃跑的原因

之前我做了一個討論「為什麼總是遇不到幸福」的簡報，之後有各種留言、私訊，還有付錢來問問題的，決定另寫一篇補充一下。

先說，這篇超長，不想看字多的就推薦你跳過，因為這其實是我想在未來的課程中提的一些內容，但因為我覺得太重要了，希望寫出來幫助有緣人而已。

然後一樣溫馨提醒，如果你看完覺得不舒服，就封鎖我就好了。如果要來表達意見，我依然覺得你們都是對的，吵贏我真心不會對關係有幫助。

我沒有女朋友，所以我不幸福？

我先說我的核心論點，那就是我認為人生的幸福是來自於我們的認知，而不是我們的獲得。先來業配一本書，是愛瑞克老師的《內在原力》，裡面講到一個很重要的概念，我用我的方式來詮釋。

我們是什麼人，都是來自於自己的決定。當我們想要成為那樣的人，我們會思考的是怎麼成為，要達到那些目標。但如果你想的是，我沒有達到那些目標，所以我不是那樣的人

我舉例來說，我以前覺得我沒有女朋友，所以我不幸福。但你以為交到女朋友就結束了嗎？我的下一個課題是，我的女朋友讓我好沒安全感，我不幸福。

這個課題可以無限延伸，我女朋友沒有人家漂亮，我不幸福。我朋友的女朋友都能跟他一起打電動，我女朋友管我，我不幸福。人家女朋友都穿好正，我女朋友都大素顏，我不幸福。

你覺得問題是沒有女朋友不幸福嗎？還是找了不對的女朋友所以不幸福呢？我終於領悟的癥結點是，我就是那個不幸福。然而如果當我發現我就是不幸福的，我會怎麼做呢？

我可以選擇去看別人是怎麼樣變得幸福的，我想去學習、去嘗試。也可以自暴自棄，覺得好吧，我就是個不幸福的人，我就廢。

基本上大家都會先做一些努力，於是有可能開始想該怎麼跟對方溝通阿，對話阿，或是怎麼樣相處等等。但老實說，我以前的目標根本就不是放在怎麼讓彼此的關係更好，而是我如何脫單。

而當我想我該如何脫單時，不管我做的任何事情，都會讓對方感受到，喔你就只是想交一個女朋友。而這件事情最糟糕的是我會散發出一個意圖，那就是我好想交女朋友。

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這時候會發生什麼事呢？就是一般人會覺得壓力山大，而且大多數會發現，我其實只是想交一個女朋友，那個對象是誰根本沒差，我就只是想要脫單的焦慮罷了。

如果你看到這樣的人，除非你也是有相同焦慮的人，不然你還不逃跑嗎？所以久了就會變成，我明明這麼好，為什麼我喜歡的人都會跑。

當普通人根本沒辦法承受你的壓力，那能留下的基本上的是想利用你情感脆弱的人。所以我也曾經遇過幾段曖昧，但你會發現，這些戀情都是需要大量資源去維繫的。對男生來說可能是錢，對女生來說可能是性，也可能兩者都是。

我不喜歡說渣男渣女，但說真的，當這種狀態時就真的是最好利用的時刻。當你太渴望幸福，應該說幸福的幻影時，你就會說服自己接受這一切。

大家可能會覺得什麼將軍結婚，還有馬斯克結婚實在太好笑，但我說真的，這就是很多人的罩門。大家都說念念不忘必有迴響，但我必須說，在感情上越是這樣，就只越容易人財兩失。

當然，可能你會慢慢看清這點。接著你就開始不相信感情，甚至覺得自己沒資格擁有愛。

不是缺一個人所以你不幸福，而是你本來就不幸福

每次發感情文，總會有朋友說：說了這麼多，我還是不幸福，說了這麼多，我還是交不到女朋友，說了這麼多，沒有人會看上我。我以前也是這樣的存在，我覺得人家都是因為高富帥，都是女生沒眼光等等。

但回到上一步，其實我之前可能做了一些努力，但這可能都是無效的努力。接著我沒有改變，不斷重複這些無效努力，也只是讓身邊的人壓力大而已。

而無論是超想脫單的狀態，還是不相信愛情的狀態，這樣的人只要談論到感情議題，你的全身就會散發出黑煙。而有趣的是，這個狀態當事人可能都不知道。

就像現在我見很多老朋友，他們大概都會說我高中多麼奇怪，負能量多強。大學的時候多麼渣，多麼飢渴等等。老實說，就算他們當時說了，我也不會調整，因為我覺得本來就應該這樣。

離題了，你會願意看到這裡代表還是覺得我講得有點道理吧。接著我要說教了，請心臟比較不能承受的朋友可以先離開。我要說的就是：

當你的人生每天都覺得自己缺了一個人所以不幸福的時候，其實根本就不是缺一個人所以你不幸福，而是你本來就不幸福。這個不幸福不是來自於你缺乏對象，而是你的心態缺乏幸福。

舉例來說，假設我是單身。我去看了一部電影，舉最近的TOP GUN好了，我就會說，哇這個超好看的，我要寫文來推薦。但如果是不幸福的人來看，就會說，唉我只能一個人看電影。

當我吃到一個好吃的東西，我想的是我覺得太棒了，這個我找我的朋友或家人。而有些人會覺得，沒有伴侶，幹嘛要去吃好吃的東西呢？

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其他當然還有很多可以舉例的，而我必須說除了做愛和生養小孩之外，基本上應該大多數的活動，都可以從你個人，還有你周遭的生活圈滿足（當然做愛也有些人能做到，但肯定不會是該看這篇文的人）。

而你可能會遇到一些人，他們雖然只有一個人，但他們活得可能很快樂。當你看到這樣的人時，你可能會被他們吸引，覺得好想跟他們一起做些什麼事情，一定很幸福。

你看一下這個差異就明白了，一個是把意義放在體驗和感受上，另一個則是不斷的思考我就是沒有伴侶，所以不幸福。而真的當有伴侶的時候，我想問你要和對方體驗什麼呢，有什麼是你能分享到讓對方覺得很棒的呢？

只要把生活過得精采，就會吸引伴侶了嗎？

回過頭來，我想問說有沒有什麼事情，是你自己做也覺得很幸福的呢？幸福到當其他人看你的時候，會很想跟你聊聊，一起加入呢？