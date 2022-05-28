趁「阿拉伯之春」混亂之際購入古埃及走私文物，法國羅浮宮前館長遭起訴
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因為博物館蒐藏品的珍稀性以及特殊性，間接導致如非洲、阿拉伯及埃及等地區的文物易遭盜取變賣。如《Vox》報導，英國大英博物館（Britsh Museum）即被爆料館內有多項非洲展品，事實上是遭竊文物。
文：梅緣緣
法國羅浮宮（Musée du Louvre）前館長馬蒂內茲（Jean- Luc Martinez），日前遭控趁阿拉伯之春陷入混亂之際，共同謀劃將埃及古文物偷渡往他地一事，震驚了文物及器物界。法國執法人員向《法新社》（AFP）表示，馬蒂內茲是在接受警方詢問後，才遭到起訴。該事件另有兩名研究埃及藝術及古物的專家也遭到警方偵訊，但最後被請回。
已擔任八年法國羅浮宮館長的馬蒂內茲，同時也具有國際遺產領域大使的身份。如今爆發文物詐欺的醜聞，讓法國文化部及外交部顏面盡失。
法國羅浮宮館長涉嫌隱匿文物來源背景
此案於2018年7月時展開調查。根據英國《衛報》（The Guardian）報導，執法人員對此表示，馬蒂內茲這次所受到起訴罪名為「共同詐欺」，與「提供錯誤說法以隱匿非法文物的來源背景。」
法國調查週刊《鴨鳴報》（Le Canard enchaîné）也指出，這起詐欺事件涉及對於文物造假的證明的視而不見，甚至還有多名藝術專家捲入。《法蘭西24》（France 24）報導，法國羅浮宮經歷該事件後並未給予回覆。
根據《藝術新聞》（The Art Newspaper）報導，關聯人士除了馬蒂內茲外，也還有德裔黎巴嫩商人迪布（Roben Dib）及法國商人庫尼基（Christophe Kunicki）。不過，庫尼基接受藝術新聞的訪問時，矢口否認自己有犯下任何錯誤；而馬蒂內茲也同樣表示，他拒絕承認外界的指控，強調自己沒有做錯事，但對於購買這些埃及文物的動機，馬蒂內茲並沒有做出回應。
雖然遭隱匿來源的文物展品並沒有直接被賣給法國羅浮宮，但購買的流程皆須經法國的專家及由羅浮宮館長主持的聯合委員會審查。因此，在2013年至2021年期間擔任館長的馬蒂內茲，有責任維護館內展品的品質及購入的管道。
目前相關文物的搜查已經擴大至德國、英國及杜拜。法方調查人員懷疑，至今可能已有超過百項文物在2010年阿拉伯之春發生時遭竊，並可能已經轉賣給不知情，也沒有特別詢問文物背景來源的博物館或藝廊。受影響的國家多為埃及、利比亞、葉門以及敘利亞等國。像《CNN》曾報導，埃及於2009年時，就已指控過法國羅浮宮明知購入的古物展品實為贓物，卻仍執意購買，且一而再、再而三地拖延該文物歸還的時間。
當文物成贓物：博物館的展品危機
據國際博物館協會（ICOM）的定義，博物館除了具有收藏及維護文化、藝術和科學等歷史，以及展出重要物品讓大眾觀賞及了解的意義與價值外，也應以永久設立、服務社會及促進研究作為發展目標。《Statista》統計結果顯示，2021年全球博物館加起來共有10萬3842間，其中又以美國、西歐、加拿大及亞太地區所佔數量最多。
不過，也因為博物館蒐藏品的珍稀性以及特殊性，間接導致如非洲、阿拉伯及埃及等地區的文物易遭盜取變賣。如《Vox》報導，英國大英博物館（Britsh Museum）即被爆料館內有多項非洲展品，事實上是遭竊文物。
另外馬蒂內茲本次涉及的案件，是在2016年時位於阿布達比的羅浮宮（Louvre Abu Dhabi），購買刻有埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）的粉紅花崗岩盃，以及另外四項價值高達八萬歐元（約252萬新臺幣）的古文物。
不過，2017年庫尼基轉賣給美國大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art）遭竊的「祭司內傑曼赫（Nejemankh）」法老金柩，後續也已被順利歸還給埃及。對此，紐約大都會博物館發言人表示：「博物館同仁被這些展品轉賣的犯罪手法給矇騙了，但博物館對於相關的懷疑都會配合調查。」
新聞來源
- Louvre ex-director charged in art trafficking case（France 24）
- Former head of Louvre charged in Egyptian artefacts trafficking case（The Guardian）
- Former Louvre director Jean-Luc Martinez questioned by police as part of probe into alleged antiquities trafficking ring（The Art Newspaper）
- Egypt severs ties with France's Louvre museum（CNN）
- The British Museum is full of stolen artifacts（Vox）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
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此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
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LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
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LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。