新加坡拒印尼激進傳教士入境，支持者恫言發動類911恐怖襲擊
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來自印尼著名傳教士索馬德上週到訪新加坡，卻在碼頭被禁止進入國內。索馬德被新加坡內政部定為「思想極端、高分裂主義」，對國家造成嚴重威脅。索馬德的支持者在雅加達的新加坡大使館示威抗議，譴責新加坡政府「伊斯蘭教恐懼症」，認為新加坡破壞伊斯蘭教教徒之間的和諧。
印尼激進傳教士阿卜杜勒·索馬德（Abdul Somad）於5月16日抵達新加坡時被拒絕入境，並在當日被遣返印尼。其支持者指責新加坡患有「伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）」，更恫言向新加坡發動類似「911」的恐怖襲擊。
索馬德稱到新加坡是為探望朋友與家人，他在一則Youtube影片上說明，新加坡是一片「馬來土地」，他想讓妻子與小孩到這裡來認識他們的祖宗。不料抵達當日，他與其他同行的六人被禁止進入新加坡，他們抵達新加坡丹那美拉碼頭後再被送回印尼巴淡島。
新加坡內政部聲明，索馬德主張「極端主義及種族隔離主義」，這些教義在多元種族的新加坡社會中是不被接受的。該部門也說，「索馬德宣揚的自殺式爆炸在以巴衝突的背景下是合法的，被視為『殉難（matyr）』行動。」內政部表示，索馬德發表言論詆毀其他宗教信仰，他曾將基督教的十字架描述為「異教徒惡魔」的居所，也稱非穆斯林者為異教徒。
新加坡通訊及新聞部指出，索馬德的支持者在國內一些政治人物及政府機構的社群媒體帳號發布大量垃圾留言。一則貼文指控新加坡是個伊斯蘭教恐懼症的國家，並要求新加坡向印尼人民和穆斯林道歉，否則將派出戰士向新加坡展開攻擊。這類仇恨言論已經遭到臉書母公司Meta刪除。
內政部部長兼律政部長尚穆根（Kasiviswanathan Shanmugam）表示，索馬德的支持者也號召印尼人杯葛新加坡產品，也呼籲停止前往新加坡。尚穆根強調，「我們對任何形式的仇恨言論或分裂意識都採取零容忍態度，對任何人都一樣。」
他透露，2020年一名17歲男子因觀看索馬德關於爆炸自殺教學的影片，開始相信這樣的舉動是偉大的殉難，會在死後世界得到獎賞。尚穆根提醒，「大家可以看到，索馬德的教義真的會對世界造成實質影響。」該名男子因違反《內部安全法》被拘留。
新加坡宗教組織「宗教復興團（Religious Rehabilitation Group）」在臉書發表文告，批評索馬德與支持者嚴重缺乏對伊斯蘭教戰爭原則的理解。該組織表示，索馬德與信徒貶低其他宗教，違反了伊斯蘭教義中的「尊重」。宗教復興團也呼籲穆斯林拒絕這類激進傳教士，才能維持多元種族社會中的和諧及凝聚力。
20日，索馬德支持者在印尼各地舉行遊行示威，譴責新加坡政府禁止索馬德入境的決定。在棉蘭市，約250名支持者先聚集在棉蘭大清真寺，再遊行前往新加坡總領事館所在的辦公樓。新加坡駐雅加達大使館外也有示威活動，根據《亞洲新聞台》報導，抗議者手中高舉「抵制新加坡商品」、「驅逐新加坡大使」牌子。該組織一名代表對媒體說，新加坡傷害了穆斯林的和諧，並為索馬德辯護：「他不是罪犯，他是一名知識分子，因為他說的一切都基於強大的學術基礎。」
索馬德在社群媒體上擁有強大的粉絲群，在Instagram有650萬追蹤者、Youtube有270萬訂閱，臉書也有超過70萬好友。《今日報》一篇南洋理工大學副教授谷瑪（Kumar Rmakrishna）的評論指出，索馬德之所以受歡迎是因為他的教義觸手可及，且內容詼諧幽默，親近人們的日常。雖然索馬德的教義沒有直接表明支持伊斯蘭教恐怖組織，但谷瑪引用一名德裔埃及學者的話：「說出『異教徒』這樣的詞等同於向暴力邁出一步。」
根據《雅加達郵報》報導，印尼外交部發言人費扎薩（Teuku Faizasyah）在記者會上聲明，任何國家都有拒絕任何人進入國家領土的權利，「印尼作為一個民主國家，也擁有禁止個人入境的政策規定。」新加坡有一套穆斯林傳教士的認證制度，以防止激進思想在多元宗教的社會中傳播。
新聞來源：
- Indonesian preacher denied entry to Singapore says he will not give up trying to visit（亞洲新聞台）
- Commentary: Why Singapore needs to keep out Indonesian preacher Abdul Somad’s extremism（今日報）
- Threats mentioning 9/11 attacks made against Singapore by Indonesian preacher's supporters: Shanmugam（亞洲新聞台）
- Indonesian preacher Abdul Somad Batubara, known for 'extremist and segregationist' teachings, denied entry into Singapore: MHA（亞洲新聞台）
- Indonesia acknowledges Singapore's right to bar firebrand preacher（雅加達郵報）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。