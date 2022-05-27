新加坡拒印尼激進傳教士入境，支持者恫言發動類911恐怖襲擊

印尼激進傳教士阿卜杜勒·索馬德（Abdul Somad）於5月16日抵達新加坡時被拒絕入境，並在當日被遣返印尼。其支持者指責新加坡患有「伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）」，更恫言向新加坡發動類似「911」的恐怖襲擊。

索馬德稱到新加坡是為探望朋友與家人，他在一則Youtube影片上說明，新加坡是一片「馬來土地」，他想讓妻子與小孩到這裡來認識他們的祖宗。不料抵達當日，他與其他同行的六人被禁止進入新加坡，他們抵達新加坡丹那美拉碼頭後再被送回印尼巴淡島。

新加坡內政部聲明，索馬德主張「極端主義及種族隔離主義」，這些教義在多元種族的新加坡社會中是不被接受的。該部門也說，「索馬德宣揚的自殺式爆炸在以巴衝突的背景下是合法的，被視為『殉難（matyr）』行動。」內政部表示，索馬德發表言論詆毀其他宗教信仰，他曾將基督教的十字架描述為「異教徒惡魔」的居所，也稱非穆斯林者為異教徒。

新加坡通訊及新聞部指出，索馬德的支持者在國內一些政治人物及政府機構的社群媒體帳號發布大量垃圾留言。一則貼文指控新加坡是個伊斯蘭教恐懼症的國家，並要求新加坡向印尼人民和穆斯林道歉，否則將派出戰士向新加坡展開攻擊。這類仇恨言論已經遭到臉書母公司Meta刪除。

內政部部長兼律政部長尚穆根（Kasiviswanathan Shanmugam）表示，索馬德的支持者也號召印尼人杯葛新加坡產品，也呼籲停止前往新加坡。尚穆根強調，「我們對任何形式的仇恨言論或分裂意識都採取零容忍態度，對任何人都一樣。」

他透露，2020年一名17歲男子因觀看索馬德關於爆炸自殺教學的影片，開始相信這樣的舉動是偉大的殉難，會在死後世界得到獎賞。尚穆根提醒，「大家可以看到，索馬德的教義真的會對世界造成實質影響。」該名男子因違反《內部安全法》被拘留。

新加坡宗教組織「宗教復興團（Religious Rehabilitation Group）」在臉書發表文告，批評索馬德與支持者嚴重缺乏對伊斯蘭教戰爭原則的理解。該組織表示，索馬德與信徒貶低其他宗教，違反了伊斯蘭教義中的「尊重」。宗教復興團也呼籲穆斯林拒絕這類激進傳教士，才能維持多元種族社會中的和諧及凝聚力。

20日，索馬德支持者在印尼各地舉行遊行示威，譴責新加坡政府禁止索馬德入境的決定。在棉蘭市，約250名支持者先聚集在棉蘭大清真寺，再遊行前往新加坡總領事館所在的辦公樓。新加坡駐雅加達大使館外也有示威活動，根據《亞洲新聞台》報導，抗議者手中高舉「抵制新加坡商品」、「驅逐新加坡大使」牌子。該組織一名代表對媒體說，新加坡傷害了穆斯林的和諧，並為索馬德辯護：「他不是罪犯，他是一名知識分子，因為他說的一切都基於強大的學術基礎。」

索馬德在社群媒體上擁有強大的粉絲群，在Instagram有650萬追蹤者、Youtube有270萬訂閱，臉書也有超過70萬好友。《今日報》一篇南洋理工大學副教授谷瑪（Kumar Rmakrishna）的評論指出，索馬德之所以受歡迎是因為他的教義觸手可及，且內容詼諧幽默，親近人們的日常。雖然索馬德的教義沒有直接表明支持伊斯蘭教恐怖組織，但谷瑪引用一名德裔埃及學者的話：「說出『異教徒』這樣的詞等同於向暴力邁出一步。」

根據《雅加達郵報》報導，印尼外交部發言人費扎薩（Teuku Faizasyah）在記者會上聲明，任何國家都有拒絕任何人進入國家領土的權利，「印尼作為一個民主國家，也擁有禁止個人入境的政策規定。」新加坡有一套穆斯林傳教士的認證制度，以防止激進思想在多元宗教的社會中傳播。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒