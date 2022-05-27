阿塞拜疆電影《順流而下》的家門不幸
我們想讓你知道的是
《順流而下》（Axınla Aşağı）雖也是水系電影，但風格不同於東亞的河流電影。
亞美尼亞與阿塞拜疆近日在納戈爾諾-卡拉巴赫地區的持續衝突，讓大眾留意到這兩陌生的西亞國家。值得深思的是，戰爭往往遮蔽一個地方的平常、有過的和平與生活的複雜細節，放大當下有關危險與創傷的想像……
幾年前，在一次乘坐亞塞拜疆航空的旅程中觀賞了兩部阿塞拜疆電影，一部是關於一位曾參與1991年納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭的退伍軍人，有著不為人所理解的創傷壓力反應及忘年戀，是典型的後戰爭控訴／反思電影，但名字已記不起，而另一部則是非常尋常的倫理電影，名叫《順流而下》（Axınla Aşağı）（2014），卻因尋常而深刻。
首先簡介一下亞塞拜疆的電影工業。作為一個信奉世俗伊斯蘭教、人口約一千萬的小國，亞塞拜疆每年只生產七至十部電影長片，遠不及年產量多十倍的鄰國伊朗，當中探討普世而非伊斯蘭哲理的基調，包括反戰、家庭倫理、原鄉生活等題材，帶著進入世界文藝電影史的雄心。（其實在電影發明後三年，阿塞拜疆已拍攝首部電影，只是一直無法進入主流，沙米利．阿利耶夫的《草原居民》（Çölçü）（2012）能在六十多個影展上映、獲三十多個獎項，只屬具代表性的異數。）或因製作資金限制，阿塞拜疆電影一般都是小成本製作的現實主義作品，以小場景見大道理，以有限人物講複雜的內心歷程。
《順流而下》並非例外，且與多數阿塞拜疆電影一同繼承東歐與俄羅斯電影努力拆解平凡生活細節的傳統。雖也是水系電影，但風格不同於東亞的河流電影，如蔡明亮那講述主角因做臨時演員時浸泡受污染河水而患怪病的《河流》（1997）和奉俊昊那諷刺政治與污染問題的哥斯拉式怪獸片《韓流怪嚇》（2006）。《順流而下》中的河流是沒象徵意義的水體，沒有病毒和怪物，無意於突破自然定律來警示世人。它只順服於導演阿塞夫．努斯塔姆（Asif Rustamov）順理成章、不存荒誕、近乎紀錄片般的敘事，沈默地作一個家庭悲劇背後的風景。
托爾斯泰在《安娜．卡列尼娜》啟始壓卷的一句話是：「幸福家庭無不相似，不幸家庭各有不幸。」雖然《順流而下》不像《安娜．卡列尼娜》的故事般有數個家庭在內部互相比照，但其家庭所發生的不幸顯然是獨特的。電影的敘事十分簡單，主要講述一個有情婦的划艇隊教練阿里為保職位，在一場中亞賽事開始前讓表現最差的兒子離開隊伍，隨之，他帶領的隊伍雖然勝利，但不憤的兒子在河流遇溺，然後失蹤，阿里一方面沿河尋找兒子，另一方面處理他與妻子和情婦之間的三角關係，到最後，阿里還是失掉工作，同時，他的心靈被尋找的過程和關係的角力搾乾，於是把一具沒過目的屍體確認為兒子了事。
婚外情和家人意外這兩種題材並不新鮮，加起來也不新鮮，但因導演的細膩觀察和非常克制的描寫，便有了超出觀眾理解和預期的劇情發展，使阿里的不幸成為一種不可透過觀影經驗來簡單解決的獨特不幸：他的兒子不會被尋回或復活、情婦或妻子不會突然死去而讓他的內心可以專一、不會有一份更好的工作等著他……他像現實生活中的我們一樣，處身於複雜的情境中，只能帶著疑心嘗試跳出困境，其他一切類似的情況只能作參考，因為現實總是複雜得無論如何都不能「照版煮碗」。
表面上，兒子的存在是維繫阿里與妻子婚姻的要點，但他的消失並沒使阿里的婚外情順利發展，倒使一個原本在暗地裡滋長的平衡被迫瓦解，讓苟且度日的阿里被迫在妻子與情婦之間作選擇。電影內的敘事細密地環環相扣，角色的言語行為簡約而自然地揭示重重矛盾。在兒子失蹤前，妻子跟剛回家的阿里說有烤魚，他問她可否不只談食物，妻子淡淡地問他是否已吃飯，阿里無意多言，處理漏水問題去。導演留意到互相呼應的對答並不會出現於感情淡薄的夫妻，於是透過阿里的反問和妻子的另一個反問，來表達兩者期望並不一致，兩者都有解決問題的一套想法，但雙方都在逃避，同時在逃避的過程中，繼續基於習慣履行家庭的「儀式」（女的侍食、男的修理家中破爛）。
兒子失蹤後，阿里在家中說：「這些事並沒有發生。我不相信。」面對悲痛，他仍得再次修理那修不好的漏水。隨後，他說：「如我所料，一切都已腐爛。」他指的是家庭現狀，而他妻子關注的卻是無法逆轉的過去，她的回應「為甚麼要逐他（兒子）出隊？」於是換來阿里出於自我防衛的回應：「為甚麼問這蠢問題？」事實上，妻子的問題不完全蠢，也許他也在不斷問自己這問題，只是時間已讓答案變得毫無意義。
接著，導演出了一著妙手，就是阿里妻子懷疑丈夫尋子為名，找情婦為實，於是直接質問他，並說鄰居都在講他和情婦的事、說他毀了她一生，結果他到情婦家喝酒，並且過夜。情婦見維繫阿里與妻子婚姻的兒子大概已死，於是提出與他遠走高飛，但他卻說想先葬兒子，這使情婦迫稱會離開他。阿里並非不想與情婦雙宿雙棲，只是他更願意安於現狀，不做甚麼決定，奢望事情好轉。在情婦忐忑不安之際，妻子主動到情婦家視察，並說她不是要取回阿里，情婦於是說他會跟她走的，但妻子肯定地說他不會，因為她太瞭解他。失蹤事件發展至後期，張力已不在於能否找到阿里兒子，而在於究竟妻子還是情婦對阿里的瞭解更深。如果最後妻子勝利，徬彿她之前是故意讓丈夫到情婦那裡去，使他們的感情升溫至丈夫必須放棄情婦的點上。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。