《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》：傳聞「日本劍聖」宮本武藏從不洗澡？
我們想讓你知道的是
《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》不是傳記評傳，而是如書名所示，追索真相，撥開歷史迷霧，浮現人物的真實輪廓，但真正的意義也不止於分別虛實，它是一種提醒，提醒我們注意史料記載的坑洞，避開史書敘述的陷阱。
文：果子離
多年前，看過一部宮本武藏的紀錄片，心想或許能看到一代刀聖較為真實的一面吧。看完當下更加肯定，他不但是刀術名家，更是兵法家。然而他在戰場領軍，衝鋒陷陣，這分英豪形象，在讀完《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》後破滅了。
宮本武藏一生官運不亨，沒當過什麼領軍大將，史料所載他參加過的三場戰役，分別在十七、三十一、五十四歲時，但他在前兩役的表現如何，現存史料無記述，最後一場，史料頗多，但他不是編制成員，更不要說領軍作戰了。更何況，戰爭型態不是一對一的決鬥，而是集團作戰，且個人劍法再高明，在已有鐵砲武器的戰爭型態中發揮有限。
宮本武藏和坂本龍馬一樣，身後越來越紅，紅到如日中天，透過小說、漫畫、影視、電玩所加持出來的魅力無窮，真要還原，恐怕會像孔明一樣，化神奇為平實，從在天飛龍下凡為肉體凡胎。
從閱讀視聽角度來說，這是殺風景的事，但對想追求史實真相者，這種探索、辨正過程，充滿樂趣與魔力。
《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》不是傳記評傳，而是如書名所示，追索真相，撥開歷史迷霧，浮現人物的真實輪廓，但真正的意義也不止於分別虛實，它是一種提醒，提醒我們注意史料記載的坑洞，避開史書敘述的陷阱。
此書特別之處在於，旁徵博引的史料，依可信程度加註等級，如：《二天記》（史料評價A）、《小倉碑文》（史料評價A）、《丹治峰均筆記》（史料評價C）。然而，即使史料評價A，也不可照單全收，即使只有C，也時有可觀之處，因此傳說或史實，是是非非，往往錯綜迷離。
這也是為什麼，讀完這本書，仍不能很清楚斷定，宮本武藏與佐佐木小次郎的生平事蹟，何者為是，何者為非。幸好當史料互相矛盾，作者會稍加表達看法，簡要不煩，不會成為論文般枯燥，也不會令讀者陷入迷茫而無所適從。
舉個例子。評價A的《二天記》，記載與宮本決鬥的佐佐木，時年十八，這是很多故事裡佐佐木小次郎的形象。但作者認為不可能。他舉出疑點，以及十八歲之說與史料整合之後出現的捍格，進而明確表示，決鬥時的小次郎，應與當時二十九歲的宮本差不多或大一些。
何以這麼赫赫有名的刀王，事蹟不明？只因他始終不是達官貴人，一錘定音的可靠記載不多，事蹟遂蒙上傳奇色彩，誇張或訛傳，流傳至今。在他活著的時候即有很多傳聞，從以下一事即知——
武藏年少時，頭部曾染有一種膿包腫瘍（司馬遼太郎說，俗稱「蓮藕」），因此成年後，他沒有剃成「月代」（將額頭上方至頭頂的頭髮剃光的髮型）的武士象徵髮型，前額留有瀏海，頭髮束起往後綁，紮成馬尾。但此事他不曾對外說明。
當年因決鬥現場不公開，參觀者僅少數幾人，以致事後多所傳聞。有人說巖流島決鬥時，佐佐木小次郎雖死於刀下，但宮本武藏也先吃了一刀。或許這個原因吧，好事者猜疑，會不會宮本武藏額頭有刀傷，才以髮型遮掩？
武藏晚年某日，應邀出席一場新春聚會。有人開口問：「聽說當年您和佐佐木小次郎於巖流島對決時，他的第一刀砍傷了您的額頭，不知道此事是真是假？」
面對挑釁，但見武藏起身，手持燭台，指著額頭說道：「我年少時這裡曾長過瘤，留下這樣的疤痕，長不出頭髮，因此無法剃成月代髮型，只能束髮於後。假如曾被小次郎的刀所傷，應有傷痕。請檢查一下傷痕在哪？」
語畢，將燭台靠近自己的臉，把髮撥開。周遭的人緊張屏息，此人更是嚇得面無血色，倒退一步，喊說：「我沒有看到傷口。」武藏不甘休，直向前逼：「再看仔細呀！」對方連說：「不用了，我看清楚了⋯⋯」武藏這才點點頭，不發一語，回到座位。
司馬遼太郎的《宮本武藏》也收進這段內容，小說筆法更烘托現場氣氛之緊張。若非宮本武藏自辯洗冤，大概他被砍一刀的傳聞也流傳後世，成為「有此一說」的一個版本。
本書另一特點，作者也適時表達所見所聞而不引文，雖然少了註明出處的權威感，至少行文不致拖沓，例如關於宮本武藏從不洗澡的傳聞，包括史料評價C的《丹治峰均筆記》等都說，他形象邋遢，不修邊幅，剪指甲、梳頭、洗澡，這些每天都要做的個人衛生，他老兄窮其一生從未做過。
這麼邋遢，加上其貌不揚，三角眼、眼角上吊、茶色瞳孔，奇形異狀，阻礙了他的仕途。但作者說，這些描述無法盡信，有史料顯示，宮本武藏曾是某溫泉旅館落成時的貴賓。
不過說實在的，就算一生中洗過一兩次澡，也還是相當不衛生，證明曾入浴一次並不能翻轉什麼，這也是我們面對歷史陳述時要保持的警覺。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。