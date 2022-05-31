《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》：傳聞「日本劍聖」宮本武藏從不洗澡？

文：果子離

多年前，看過一部宮本武藏的紀錄片，心想或許能看到一代刀聖較為真實的一面吧。看完當下更加肯定，他不但是刀術名家，更是兵法家。然而他在戰場領軍，衝鋒陷陣，這分英豪形象，在讀完《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》後破滅了。

宮本武藏一生官運不亨，沒當過什麼領軍大將，史料所載他參加過的三場戰役，分別在十七、三十一、五十四歲時，但他在前兩役的表現如何，現存史料無記述，最後一場，史料頗多，但他不是編制成員，更不要說領軍作戰了。更何況，戰爭型態不是一對一的決鬥，而是集團作戰，且個人劍法再高明，在已有鐵砲武器的戰爭型態中發揮有限。

宮本武藏和坂本龍馬一樣，身後越來越紅，紅到如日中天，透過小說、漫畫、影視、電玩所加持出來的魅力無窮，真要還原，恐怕會像孔明一樣，化神奇為平實，從在天飛龍下凡為肉體凡胎。

從閱讀視聽角度來說，這是殺風景的事，但對想追求史實真相者，這種探索、辨正過程，充滿樂趣與魔力。

《歷史揭密！武藏 vs. 小次郎》不是傳記評傳，而是如書名所示，追索真相，撥開歷史迷霧，浮現人物的真實輪廓，但真正的意義也不止於分別虛實，它是一種提醒，提醒我們注意史料記載的坑洞，避開史書敘述的陷阱。

此書特別之處在於，旁徵博引的史料，依可信程度加註等級，如：《二天記》（史料評價A）、《小倉碑文》（史料評價A）、《丹治峰均筆記》（史料評價C）。然而，即使史料評價A，也不可照單全收，即使只有C，也時有可觀之處，因此傳說或史實，是是非非，往往錯綜迷離。

這也是為什麼，讀完這本書，仍不能很清楚斷定，宮本武藏與佐佐木小次郎的生平事蹟，何者為是，何者為非。幸好當史料互相矛盾，作者會稍加表達看法，簡要不煩，不會成為論文般枯燥，也不會令讀者陷入迷茫而無所適從。

舉個例子。評價A的《二天記》，記載與宮本決鬥的佐佐木，時年十八，這是很多故事裡佐佐木小次郎的形象。但作者認為不可能。他舉出疑點，以及十八歲之說與史料整合之後出現的捍格，進而明確表示，決鬥時的小次郎，應與當時二十九歲的宮本差不多或大一些。

何以這麼赫赫有名的刀王，事蹟不明？只因他始終不是達官貴人，一錘定音的可靠記載不多，事蹟遂蒙上傳奇色彩，誇張或訛傳，流傳至今。在他活著的時候即有很多傳聞，從以下一事即知——

武藏年少時，頭部曾染有一種膿包腫瘍（司馬遼太郎說，俗稱「蓮藕」），因此成年後，他沒有剃成「月代」（將額頭上方至頭頂的頭髮剃光的髮型）的武士象徵髮型，前額留有瀏海，頭髮束起往後綁，紮成馬尾。但此事他不曾對外說明。

當年因決鬥現場不公開，參觀者僅少數幾人，以致事後多所傳聞。有人說巖流島決鬥時，佐佐木小次郎雖死於刀下，但宮本武藏也先吃了一刀。或許這個原因吧，好事者猜疑，會不會宮本武藏額頭有刀傷，才以髮型遮掩？

武藏晚年某日，應邀出席一場新春聚會。有人開口問：「聽說當年您和佐佐木小次郎於巖流島對決時，他的第一刀砍傷了您的額頭，不知道此事是真是假？」

面對挑釁，但見武藏起身，手持燭台，指著額頭說道：「我年少時這裡曾長過瘤，留下這樣的疤痕，長不出頭髮，因此無法剃成月代髮型，只能束髮於後。假如曾被小次郎的刀所傷，應有傷痕。請檢查一下傷痕在哪？」

語畢，將燭台靠近自己的臉，把髮撥開。周遭的人緊張屏息，此人更是嚇得面無血色，倒退一步，喊說：「我沒有看到傷口。」武藏不甘休，直向前逼：「再看仔細呀！」對方連說：「不用了，我看清楚了⋯⋯」武藏這才點點頭，不發一語，回到座位。

司馬遼太郎的《宮本武藏》也收進這段內容，小說筆法更烘托現場氣氛之緊張。若非宮本武藏自辯洗冤，大概他被砍一刀的傳聞也流傳後世，成為「有此一說」的一個版本。

本書另一特點，作者也適時表達所見所聞而不引文，雖然少了註明出處的權威感，至少行文不致拖沓，例如關於宮本武藏從不洗澡的傳聞，包括史料評價C的《丹治峰均筆記》等都說，他形象邋遢，不修邊幅，剪指甲、梳頭、洗澡，這些每天都要做的個人衛生，他老兄窮其一生從未做過。

這麼邋遢，加上其貌不揚，三角眼、眼角上吊、茶色瞳孔，奇形異狀，阻礙了他的仕途。但作者說，這些描述無法盡信，有史料顯示，宮本武藏曾是某溫泉旅館落成時的貴賓。

不過說實在的，就算一生中洗過一兩次澡，也還是相當不衛生，證明曾入浴一次並不能翻轉什麼，這也是我們面對歷史陳述時要保持的警覺。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰