所有末世都指向一種人禍：次因果定律
我們想讓你知道的是
個人之所以無力，在於他人的立場和私慾難因自己的意願而扭轉，也在於眼前的利害關係把人鎖死，難見他人的合理，難見更遠的災難，即便見，也見而不視。
俗語有云：「有早知，無乞兒。」但事實是，即便知道惡果很可能發生，最後還是容它宿命般降臨，不然，大抵個個富貴，社會興旺，世界和平。先排除箇中簡化的關係，就現今大局而言，若早知疫情造成人財浩劫，疫情前就應嚴禁食用野味，爆發初期就應勒令所有人戴口罩、封城兩周，害取其輕，一了百了。看過卡通片的人都曉得，大奸角常漸進式派出小卒，讓主角不斷升等最終打敗自己，其實很蠢，但相反的情況卻常出現在我們身上，這不在於我們對因果毫不理解，比如，遠至一百年前的西班牙流感、近至零三年沙士，均已提供可鑒的史實。
因果是一回事，但另一種更切實的次因果存在於個人決定，使意願或受制於利益，或流於空想，不能化作具體改變事實的行動。
有限與局限
不說後真相時代的媒體按各種政治與商業籌算而偽造真相，對事實無法完全把握可算是永恆定律，哲學家休謨早已斷言認知的局限使人無法完全掌握真理，作完美的判斷，而世事的無窮變化，也使每次經驗皆有偏差，不能以一時一處境的方法解決所有問題。這造就「僥倖理想主義」，一則希望以不變應萬變，遇事時沿用過往成功的方法而不變通（如在確診個案上升時盲目加強監控），二則更消極地希望問題不會發生或無緣無故地消失（如過往美股股民在樂觀情緒下不斷加注，無視量化寬鬆帶來的金融泡沫）。
因對客觀環境的控制有限，同時受立場、既得利益與多元聲音影響，不同領域與權力等級的人或偏激，或為權宜而毫無作為，比如槍械管制，可以有支持和反對的聲音，出於錢和安全的對立，也出於一種囚徒困境下的博弈：比如你不知當你沒有槍但別人有的時候，你會否更危險。於是，每次槍擊案後都有雷動的抗議，但唯一的共識不過是：大家都希望那是最後一場悲劇。同樣情況也出現於打針爭議，打針可以為了公共健康，不打針可以為了抵抗極權化，只有空洞的、對於復常的希望是最大公因數。
瀕死社會與瀕死個人
黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）認為事物存在必有其合理原因，階層與身分有別的人無論身處何等平行時空，無論如何擁抱著放縱與極權的兩端，都必有一套可自證的理由，依相對主義而論，對錯根本不存在，然而，誠如李天命在多年前的講座指出，極端相對主義本就矛盾，若說「世界沒有絕對真理」，這句話本身便是自悖的命題。當然，奉行此等原則的人，也是受個人的次因果牽制較深的人，但與之相反的絕對主義信徒，也未必能逃離次因果，比如陷入俄烏戰爭泥淖的普京，像賭徒般要追回損失和威信，不斷把他以外的人推向痛苦和死亡。倘若戰爭策動者必需到槍林彈雨的最前線打仗，事件必會簡單得多，但次因果不會使之發生。
可以聯想，無論大局小局、社會個人，次因果所生的反智之禍無處不在，且帶著自欺欺人的味道，例如：或許出於人道立場的救市者為自救而印銀紙、減息，釀成跨國貧富懸殊；上流社會的環保、健康、品味生活，需要發展中國家付代價（如斯里蘭卡減少肥料使用以致農產品不足以應付內需、南美國家種植牛油果導致水土流失、商品潮流對工業國家造成的生態破壞遠比復原的速度快）；政府不斷加強集權與話語控制，導致大事發生時為保國顏而輕忽民意；平民只顧鬥快上樓，又憧憬炒樓、收租，使樓市升多跌少，貧者無立錐之地；自我感覺良好的高官不識民間疾苦與呼求，在同溫層中不斷要求加人工、不知節約地運用公帑，以致民怨難平；電影業、樂壇常賣懷舊，消費舊人、舊公式，夕陽味濃；教學方面，量化、制度化與功利化，剝削教員或培養教畜，使學生淪為考試機器和指標；互聯網與各種科技便利放大自我，衍生存在焦慮、增加人際間的冷漠與疏離……一切都好像沒有一個停止掣。
個人在此等處境下是無力的，無力也成為現今集體共享的關鍵詞。之所以無力，在於他人的立場和私慾難因自己的意願而扭轉，也在於眼前的利害關係把人鎖死，難見他人的合理，難見更遠的災難，即便見，也見而不視。
解救：預判、上善若水或死而復活
沒有解決辦法的質疑是空談，雖然提出辦法不等於解決問題，但也值得一說。
假如你知道下周會因過勞而瘁死，還會拚命工作嗎？肯定不會。然而，只因未來不可預知，只能事後歸因，許多合理的悲劇才會發生，而訓練預判且節制自我似乎是首要辦法。佛教有所謂「不淨觀」，指好色者可透過聯想女性裸體底下的肉血筋膜及其老化乃至死後生蟲腐臭的狀態來解除淫念，當然，不需把所有事情推向朽爛、空性，但大抵，對問題極大化的想像是有意義的，其意義取決於個人想像和經驗的深度。
溫室效應之類的問題，常靠賴具體事例（如冰川面積縮了多少、北極熊數目減了多少、極端天氣增了多少天）來觸發個人想像，促進減碳行動，然而，環保不淨觀總是收效甚微，或因環境破壞的過程太長，或因畫面不夠震撼。不過，樂觀地想，效用是可以慢慢累積的。由不成到達成需要進程，易忘的人被不斷提醒總能有丁點改變。若要成功，除了宣傳者要有「上善若水」的心態，持續耐心地改換策略以逆轉殘局外，受眾也要謙卑和客觀地調整心態行為，帶著同理心，從善如流。
消極地想，正如歷史告訴後人，新政權總首先平均地權，除了反映安撫百姓的必要外，也意味貪得無厭者總不會集體自覺，齊齊改變貪得無厭的行為（如囤地，或今人不斷把剩餘價值轉換成物業），得待到舊體制崩潰，新秩序才有望來臨，這也是為何革命理論和實踐總是長盛不衰。往往，生存結構充滿限制，比如每個現代人都必須有社交媒體帳戶、必須懂得投資、必須旅行和聽歌，不然就孤獨、財富無法增值、被視為脫節，還有許許多多規範，遵從不一定帶來好處，卻又難以違反。如此，要不努力遵行至有幸成為勝者，再以能力、智慧、性情等方面對自身多加肯定，且以此反證敗者的失敗，讓主觀因素釀一個又一個炸彈；要不躺平，等候制度僵化至無人可忍、一切必須推倒重來。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。