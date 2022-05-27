所有末世都指向一種人禍：次因果定律

俗語有云：「有早知，無乞兒。」但事實是，即便知道惡果很可能發生，最後還是容它宿命般降臨，不然，大抵個個富貴，社會興旺，世界和平。先排除箇中簡化的關係，就現今大局而言，若早知疫情造成人財浩劫，疫情前就應嚴禁食用野味，爆發初期就應勒令所有人戴口罩、封城兩周，害取其輕，一了百了。看過卡通片的人都曉得，大奸角常漸進式派出小卒，讓主角不斷升等最終打敗自己，其實很蠢，但相反的情況卻常出現在我們身上，這不在於我們對因果毫不理解，比如，遠至一百年前的西班牙流感、近至零三年沙士，均已提供可鑒的史實。

因果是一回事，但另一種更切實的次因果存在於個人決定，使意願或受制於利益，或流於空想，不能化作具體改變事實的行動。

有限與局限

不說後真相時代的媒體按各種政治與商業籌算而偽造真相，對事實無法完全把握可算是永恆定律，哲學家休謨早已斷言認知的局限使人無法完全掌握真理，作完美的判斷，而世事的無窮變化，也使每次經驗皆有偏差，不能以一時一處境的方法解決所有問題。這造就「僥倖理想主義」，一則希望以不變應萬變，遇事時沿用過往成功的方法而不變通（如在確診個案上升時盲目加強監控），二則更消極地希望問題不會發生或無緣無故地消失（如過往美股股民在樂觀情緒下不斷加注，無視量化寬鬆帶來的金融泡沫）。

因對客觀環境的控制有限，同時受立場、既得利益與多元聲音影響，不同領域與權力等級的人或偏激，或為權宜而毫無作為，比如槍械管制，可以有支持和反對的聲音，出於錢和安全的對立，也出於一種囚徒困境下的博弈：比如你不知當你沒有槍但別人有的時候，你會否更危險。於是，每次槍擊案後都有雷動的抗議，但唯一的共識不過是：大家都希望那是最後一場悲劇。同樣情況也出現於打針爭議，打針可以為了公共健康，不打針可以為了抵抗極權化，只有空洞的、對於復常的希望是最大公因數。

瀕死社會與瀕死個人

黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）認為事物存在必有其合理原因，階層與身分有別的人無論身處何等平行時空，無論如何擁抱著放縱與極權的兩端，都必有一套可自證的理由，依相對主義而論，對錯根本不存在，然而，誠如李天命在多年前的講座指出，極端相對主義本就矛盾，若說「世界沒有絕對真理」，這句話本身便是自悖的命題。當然，奉行此等原則的人，也是受個人的次因果牽制較深的人，但與之相反的絕對主義信徒，也未必能逃離次因果，比如陷入俄烏戰爭泥淖的普京，像賭徒般要追回損失和威信，不斷把他以外的人推向痛苦和死亡。倘若戰爭策動者必需到槍林彈雨的最前線打仗，事件必會簡單得多，但次因果不會使之發生。

可以聯想，無論大局小局、社會個人，次因果所生的反智之禍無處不在，且帶著自欺欺人的味道，例如：或許出於人道立場的救市者為自救而印銀紙、減息，釀成跨國貧富懸殊；上流社會的環保、健康、品味生活，需要發展中國家付代價（如斯里蘭卡減少肥料使用以致農產品不足以應付內需、南美國家種植牛油果導致水土流失、商品潮流對工業國家造成的生態破壞遠比復原的速度快）；政府不斷加強集權與話語控制，導致大事發生時為保國顏而輕忽民意；平民只顧鬥快上樓，又憧憬炒樓、收租，使樓市升多跌少，貧者無立錐之地；自我感覺良好的高官不識民間疾苦與呼求，在同溫層中不斷要求加人工、不知節約地運用公帑，以致民怨難平；電影業、樂壇常賣懷舊，消費舊人、舊公式，夕陽味濃；教學方面，量化、制度化與功利化，剝削教員或培養教畜，使學生淪為考試機器和指標；互聯網與各種科技便利放大自我，衍生存在焦慮、增加人際間的冷漠與疏離……一切都好像沒有一個停止掣。

個人在此等處境下是無力的，無力也成為現今集體共享的關鍵詞。之所以無力，在於他人的立場和私慾難因自己的意願而扭轉，也在於眼前的利害關係把人鎖死，難見他人的合理，難見更遠的災難，即便見，也見而不視。

解救：預判、上善若水或死而復活

沒有解決辦法的質疑是空談，雖然提出辦法不等於解決問題，但也值得一說。

假如你知道下周會因過勞而瘁死，還會拚命工作嗎？肯定不會。然而，只因未來不可預知，只能事後歸因，許多合理的悲劇才會發生，而訓練預判且節制自我似乎是首要辦法。佛教有所謂「不淨觀」，指好色者可透過聯想女性裸體底下的肉血筋膜及其老化乃至死後生蟲腐臭的狀態來解除淫念，當然，不需把所有事情推向朽爛、空性，但大抵，對問題極大化的想像是有意義的，其意義取決於個人想像和經驗的深度。

溫室效應之類的問題，常靠賴具體事例（如冰川面積縮了多少、北極熊數目減了多少、極端天氣增了多少天）來觸發個人想像，促進減碳行動，然而，環保不淨觀總是收效甚微，或因環境破壞的過程太長，或因畫面不夠震撼。不過，樂觀地想，效用是可以慢慢累積的。由不成到達成需要進程，易忘的人被不斷提醒總能有丁點改變。若要成功，除了宣傳者要有「上善若水」的心態，持續耐心地改換策略以逆轉殘局外，受眾也要謙卑和客觀地調整心態行為，帶著同理心，從善如流。

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消極地想，正如歷史告訴後人，新政權總首先平均地權，除了反映安撫百姓的必要外，也意味貪得無厭者總不會集體自覺，齊齊改變貪得無厭的行為（如囤地，或今人不斷把剩餘價值轉換成物業），得待到舊體制崩潰，新秩序才有望來臨，這也是為何革命理論和實踐總是長盛不衰。往往，生存結構充滿限制，比如每個現代人都必須有社交媒體帳戶、必須懂得投資、必須旅行和聽歌，不然就孤獨、財富無法增值、被視為脫節，還有許許多多規範，遵從不一定帶來好處，卻又難以違反。如此，要不努力遵行至有幸成為勝者，再以能力、智慧、性情等方面對自身多加肯定，且以此反證敗者的失敗，讓主觀因素釀一個又一個炸彈；要不躺平，等候制度僵化至無人可忍、一切必須推倒重來。